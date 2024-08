Los altos directivos tienen hasta 12 veces más probabilidades de ser psicópatas: cómo reconocer a un jefe abusivo

Una encuesta de Harris Poll de 2023 revela que el 71% de los trabajadores estadounidenses ha tenido un jefe tóxico. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ya sea que haya estado en la fuerza laboral durante unos pocos años o unas pocas décadas, lo más probable es que haya tolerado a un jefe tóxico; el 71% de los trabajadores estadounidenses ha tenido al menos un supervisor así en su carrera, según una encuesta de Harris Poll de 2023. Como con otras relaciones ruinosas, los jefes tóxicos son difíciles de escapar y cualquier número de razones, como no poder permitirse renunciar a su trabajo, puede mantenerlo soportándolos. Sin embargo, una nueva investigación ofrece una razón subyacente para la disposición de algunos empleados a trabajar bajo un líder abusivo.

¿Ve a su jefe tóxico como exitoso? Esta perspectiva lo hace más propenso a etiquetar su abuso como “amor duro”, según un estudio publicado en la edición de este mes de la revista Organizational Behavior and Human Decision Processes. Investigadores del Fisher College of Business de la Universidad Estatal de Ohio también encontraron que los empleados tendían a pensar que un jefe de alto rendimiento podría impulsar su propia carrera, a pesar del comportamiento reprochable.

“Si alguien es un buen trabajador, casi tenemos este efecto halo, o asumimos que tienen todos estos otros rasgos positivos asociados con liderazgo, lo cual va directamente en contra de un líder abusivo”, dice a Fortune Robert Lount, PhD, profesor de gestión y recursos humanos en la Universidad Estatal de Ohio y autor principal del estudio. “Tratábamos de reconciliar estos problemas y cómo eso podría ayudar a entender cuándo el comportamiento abusivo podría no ser necesariamente codificado como abusivo”.

En una parte del estudio, Lount y sus colegas encuestaron a casi 600 trabajadores estadounidenses a tiempo completo que abarcaban una variedad de industrias y posiciones, quienes habían trabajado para su supervisor actual durante un promedio de cinco años. Utilizaron un par de escalas establecidas: una medida de 15 puntos de supervisión abusiva y una medida de cuatro puntos del desempeño del líder que pedía a los participantes evaluar afirmaciones como “Mi jefe se burla de mí” y “Mi jefe es superior a otros jefes con los que he trabajado antes”. Dos semanas más tarde, los encuestados evaluaron de nuevo los comportamientos abusivos o de amor duro de los supervisores, reaccionando a frases como “Creo que mi jefe abusa de los miembros del equipo” y “Describiría a mi jefe como severo pero cariñoso”. Otras dos semanas después de eso, los participantes respondieron preguntas sobre sus expectativas de carrera y hostilidad hacia los superiores.

La investigación sugiere que la psicopatía es 12 veces más común en la alta dirección que en la población general. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si bien los trabajadores encuestados proyectaban el éxito percibido de sus supervisores en sus propias ambiciones de carrera, no hay evidencia de que esas cosas estén realmente vinculadas, enfatiza Lount.

“El hecho de que a veces las personas vean [a los jefes abusivos] como jefes de amor duro no sugiere que ser un abusador vaya a ser bueno o beneficioso”, dice Lount. “Hay todo tipo de otros comportamientos de liderazgo que son mucho más desarrolladores y mucho más valiosos que trabajar bajo un jefe abusivo, lo cual ha sido encontrado una y otra vez que tiene consecuencias psicológicas realmente negativas para los empleados”.

Tal comportamiento insolente en el lugar de trabajo es un problema para los empleadores, según Donald Sull, DBA, profesor de la práctica en la Sloan School of Management del MIT. Él también dirige el Culture 500 del MIT Sloan Management Review, una base de datos creada en asociación con Glassdoor que clasifica las corporaciones según valores culturales, incluida la integridad y el respeto.

“La gente a menudo piensa que el alto rendimiento es una excusa para el comportamiento abusivo: confunden el comportamiento irrespetuoso y abusivo con el mantenimiento de altos estándares”, dice Sull a Fortune por correo electrónico. “Pero es posible poner el listón del rendimiento alto sin vejar ni acosar a las personas. Y en la medida en que estos comportamientos gerenciales tóxicos expulsen a los altos trabajadores de rendimiento de la organización, el comportamiento abusivo socava el rendimiento”.

Sull agrega: “La prueba más aguda de si una cultura corporativa respeta verdaderamente a los empleados es cómo los líderes senior tratan a los gerentes que cumplen con sus cifras pero abusan de sus equipos”.

La principal prioridad de un líder debe ser comprender y desarrollar a las personas que maneja; eso es lo que Bill Becker, PhD, profesor de gestión en la Pamplin College of Business de Virginia Tech, enseña a sus estudiantes de MBA.

“La mayoría de los jefes no vienen a trabajar y dicen: ‘¿Cómo puedo ser el mayor imbécil hoy?’”, dice Becker, señalando que cuando el agotamiento es la probable causa del comportamiento desagradable de su supervisor, hay oportunidad para que ambos crezcan. “Si puedes ser la persona más grande y manejarlo y realmente mejorar las cosas, ellos lo reconocerán a menudo [y] te destacarás”.

Cualquiera puede tener éxito bajo un gran jefe, dice Becker, pero si puedes encontrar una manera de prosperar bajo uno desafiante, estarás por delante de la curva. Aun así, una línea fina separa a un supervisor espinoso de uno psicológicamente peligroso.

“Si tienes un jefe difícil, se trata más de ellos y no de ti”, dice Becker. “No veas su comportamiento como un reflejo de ti, tu valía y tu valor”.

La organización End Workplace Abuse clasifica el abuso laboral en verbal, sabotaje y acoso en masa. (Imagen ilustrativa Infobae)

También está bien dentro del ámbito de la posibilidad que tu jefe abusivo podría ser un psicópata. No, eso no significa que sean un asesino en serie; la psicopatía es un trastorno común del espectro que, en su forma más severa, se manifiesta en 1 de cada 100 personas, según la organización sin fines de lucro PsychopathyIs. Los comportamientos psicopáticos adultos incluyen fanfarronear frecuentemente, mentir hábilmente, encanto superficial y problemas para mantener relaciones.

En un comentario de 2021 en Fortune, Simon Croom, PhD, profesor de gestión de la cadena de suministro en la Knauss School of Business de la Universidad de San Diego, discutió la prevalencia de la psicopatía corporativa: “Mis colegas y yo encontramos en nuestra investigación que el 12% del liderazgo senior corporativo muestra una gama de rasgos psicopáticos, lo que significa que la psicopatía es hasta 12 veces más común entre la alta dirección que entre la población general”.

La psicopatía no reconocida en la alta dirección, escribió Croom, podría tener consecuencias financieras y éticas desastrosas para las empresas, los empleados y los clientes, sin mencionar la sociedad en general.

“Es simplemente su modus operandi manipular a las personas y abusar de ellas, y hacer lo que sea necesario para ganar poder sobre ellas o conseguir que hagan lo que creen que debe hacerse”, dice Becker a Fortune. Si eso suena como tu jefe, “no hay manera de cambiar a un psicópata, no hay manera de manejar a un psicópata. Todo lo que puedes hacer es aislarte lo mejor posible, y ese podría ser el momento en que realmente quieras buscar al menos salir de esa dirección”.

El abuso toma muchas formas y puede transformarse a través de los entornos laborales. También es subjetivo.

“La gente usa términos como ‘tóxico’ y ‘abusivo’ para cubrir muchos comportamientos que no les gustan”, dice Sull. “Lo que una persona puede ver como abusivo, otra podría verlo como franco”.

La propia investigación de Sull, basada en más de un millón de reseñas de Glassdoor, sugiere que el comportamiento atroz como el acoso directo es raro. Sin embargo, el abuso de un supervisor no tiene que ser explícito para evocar reacciones negativas en los empleados, dice.

“Los gerentes que son irrespetuosos, no inclusivos o socavan a los demás califican como tóxicos incluso si no exhiben los extremos del comportamiento abusivo”, dice Sull.

Un estudio del Fisher College of Business de la Universidad Estatal de Ohio encontró que los empleados ven a jefes abusivos como impulsores de carrera. (Imagen ilustrativa Infobae)

El grupo de defensa contra el acoso End Workplace Abuse divide dicho maltrato en abuso verbal, sabotaje y acoso en masa. Los siguientes son solo algunos ejemplos de la organización de cada uno:

Abuso verbal

Culpar o sentir culpabilidad

Descontar y minimizar

Críticas o reprimendas excesivamente duras

Sacar conclusiones rápidas sobre lo que piensas

Falta de disposición para entablar un diálogo

Sabotaje

Bloquear solicitudes de capacitación, permisos o promoción

Exclusión de reuniones, eventos sociales y conversaciones en las que deberías estar involucrado

Microgestión

Revisiones de desempeño laboral o acusaciones vagas e insatisfactorias sin respaldo factual

Acoso en masa

Una escalada del acoso que ocurre cuando informas sobre el comportamiento abusivo, solo para descubrir que los superiores priorizan evitar la responsabilidad sobre tu bienestar Tu empleador no elimina al acosador ni cambia tu entorno laboral

¿Qué puedo hacer si tengo un jefe tóxico?

Si tienes los medios para hacerlo, dejar tu trabajo es la mejor manera de liberarte de un supervisor abusivo, según Ben Tepper, PhD, coautor del estudio y profesor de gestión y recursos humanos en la Universidad Estatal de Ohio. Si no puedes, notifica a recursos humanos lo antes posible para que puedan comenzar a mejorar la situación desde su lado mientras tú trabajas en estrategias de afrontamiento. Esto incluye documentar las interacciones negativas con tu jefe. Además, actúa como un oponente formidable, por así decirlo.

“Las personas que se involucran en comportamientos de jefe abusivo, eligen sus objetivos muy estratégicamente. No lo hacen con todo el mundo”, dice Tepper. “Van tras personas que parecen débiles y vulnerables, por lo que es en interés del individuo que ha sido atacado presentarse como un mal objetivo. Y haces esto siendo bueno en tu trabajo, siendo seguro de ti mismo, activando tu red social, rodeándote de otros individuos competentes y capaces”.

Tepper también recomienda leer un par de libros de Robert Sutton, PhD, profesor emérito de ciencia de la gestión e ingeniería en la Universidad de Stanford: The No Asshole Rule: Building a Civilized Workplace and Surviving One That Isn’t y su sucesor, The Asshole Survival Guide: How to Deal with People Who Treat You Like Dirt.

Becker aconseja llevar un diario sobre los incidentes abusivos con tu jefe y volver a tus entradas con una nueva perspectiva. Una vez que haya pasado el calor del momento, podrás evaluar más objetivamente si tú y tu supervisor han chocado una que otra vez o reconocer un claro patrón de comportamiento tóxico.

En caso de duda, “Soy un gran fan de la terapia”, dice Becker.

Si necesitas apoyo de salud mental inmediato, comunícate con la Línea de Vida de Prevención del Suicidio y Crisis 988.

(c) 2024, Fortune