La IA aún no es capaz de reemplazar trabajos excepto en estas 4 industrias, según McKinsey

El mercado laboral de EE. UU. sufrirá una gran disrupción debido a la tecnología y la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con un crecimiento lento de la productividad en torno al 1.4% a pesar de los avances históricos en tecnología e innovación, aumentar el crecimiento y los ingresos medianos de los hogares puede depender de una ecuación simple. “Tengo mi número de trabajadores y mi producción por trabajador”, explicó Kweilin Ellingrud, directora del McKinsey Global Institute. “O cambio el número de trabajadores, lo que es difícil debido al envejecimiento, o invierto en tecnología y IA, y cambio la ecuación de mi producción por trabajador.”

Más tecnología, implementada sabiamente, podría ser la única solución para recuperar una mayor tasa de crecimiento de la productividad, dijo Ellingrud, quien habló durante un panel en el Día de los Medios de McKinsey en Nueva York el jueves. En consecuencia, hace mucho tiempo que es hora de tomar en serio la IA.

Brooke Weddle, socia principal de McKinsey que habló junto a Ellingrud, dijo que la cuestión de la productividad comienza y termina con lo que ella llama “salud organizacional”. Para ella, eso describe la capacidad de una empresa para “alinearse en torno a una estrategia, traducirla al entorno de trabajo, ejecutarla y renovarse con el tiempo a través de la innovación y un enfoque creciente en el cliente”.

Según el nuevo informe de investigación de McKinsey sobre el estado de la IA, también publicado el jueves, la conexión entre salud organizacional y desempeño es “tan fuerte como siempre”, dijo Weddle. “Para lograr ganancias de productividad, dirigir el lugar de manera más efectiva desde la cima será importante”.

Kweilin Ellingrud propone la inversión en tecnología y IA como solución a la baja productividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso significa que los trabajos tendrán que evolucionar. De aquí a 2030, el panorama empresarial de EE. UU. experimentará una disrupción extensa a razón de “unos 12 millones” de transiciones ocupacionales, dijo Ellingrud. Parte de eso serán buenas noticias: más empleos en un puñado de industrias, incluidas la salud, la construcción y la educación.

Pero una gran parte de esa disrupción será “empleos que se reducirán drásticamente”, predijo. Aproximadamente el 85% de las transiciones operativas que ha visto McKinsey caen en cuatro categorías, explicó Ellingrud: asistencia administrativa, atención al cliente o ventas, servicios de alimentos y producción y manufactura.

“Esos cuatro trabajos… desaparecerán y estarán impulsando transiciones”, dijo Ellingrud. “Hablamos de IA generativa porque cambia la naturaleza del trabajo que hacemos, afectará aproximadamente el 30% de nuestras actividades, pero no eliminará nuestros trabajos. Pero para esas cuatro categorías, sí lo hará”.

La escritura ha estado en la pared durante algún tiempo. Un buen puñado de trabajos de cuello blanco pronto “disminuirá enormemente”, dijo Joseph Fuller, profesor de la Harvard Business School y colíder de la iniciativa Administrando el Futuro del Trabajo de la misma, a Fortune el verano pasado. “No me gustaría ser alguien que hace la lectura o el resumen de libros de negocios para enviar resúmenes de 20 páginas, porque la IA ya es muy buena en resúmenes”.

Nigel Vaz, CEO de Publicis Sapient, una consultoría enfocada en la transformación digital, le dijo recientemente a Fortune que cree que no habrá “ningún trabajo que no incorpore alguna forma de IA de manera muy significativa, no en los próximos cinco años, sino en el próximo año o dos, quiero decir eso”. Ya seas un conserje, guardia de seguridad o diseñador, no eres inmune: “En cada una de esas áreas, la IA será incorporada, incluso si no lo sabes”, dijo Vaz.

Joseph Fuller predice la desaparición de muchos trabajos administrativos y de ventas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, un informe reciente de Goldman Sachs encontró que los desarrollos continuos en IA generativa podrían traer casi un millón de millones de dólares al PIB global y aumentar el crecimiento de la productividad en 1.5 puntos porcentuales durante la próxima década.

La única forma de autosustentarse, si trabajas en una de las industrias que mencionó Ellingrud, es desaprender y volver a aprender continuamente las habilidades más críticas, incluidas las habilidades tecnológicas. Según Vaz, eso se debe principalmente a que la IA es “probablemente el mayor cambio que ha visto la humanidad desde la rueda o la electricidad”. En otras palabras, no es el tipo de innovación que uno pueda permitirse el lujo de ignorar.

(c) 2024, Fortune