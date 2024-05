No necesitas un asistente de inteligencia artificial en una caja, a menos que sea tu smartphone

Estrategias para reducir la dependencia del smartphone incluyen la reorganización de aplicaciones y la desactivación de notificaciones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya han llegado las críticas del asistente de inteligencia artificial Rabbit R1, y no son nada halagüeñas. Sin duda, este dispositivo naranja del tamaño de medio teléfono no ha recibido el varapalo crítico que sufrió el Humane AI Pin, otro asistente de inteligencia artificial para llevar, puesto que se lanzó recientemente.

La acogida del R1 ha sido más cálida en parte porque es mucho más barato (USD199 frente a USD 699 más una suscripción de USD 24 al mes) y en parte porque funciona algo mejor. Pero parece haber mucha frustración en torno al hecho de que, al igual que el Pin, todavía no hace todo lo que prometía.

En concreto, se supone que la IA del R1 puede utilizar un montón de aplicaciones en nombre de su portador, pero en el momento de su lanzamiento solo funciona con cuatro: Spotify, Uber, DoorDash y el generador de imágenes Midjourney. A esto hay que añadir una duración de la batería escandalosamente baja, de unas cuatro horas, una interfaz de usuario tosca.

Usuario interactuando con las cuatro aplicaciones compatibles del R1: Spotify, Uber, DoorDash y Midjourney. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bueno, aquí está el crítico tecnológico Marques Brownlee, que despotricó del R1 junto con ciertos videojuegos de gran presupuesto y los vehículos Tesla: “Estos productos basados en la inteligencia artificial están en la cúspide de esta horrible tendencia en la que lo que obtienes al principio no funciona en absoluto en comparación con todas las promesas y todas las características y todas las cosas que se supone que algún día será. Pero sigues pagando el precio completo al principio”.

Ouch. No he tenido en mis manos el R1 (aunque como músico siempre me intrigan los productos de su codiseñador, Teenage Engineering, que suelen ser instrumentos musicales). Tampoco he probado el Humane AI Pin. Sin embargo, tengo algunas ideas sobre el género de los asistentes portátiles de inteligencia artificial.

En pocas palabras: ¿por qué? Los asistentes de IA más inteligentes ya están entrando en nuestros teléfonos inteligentes este año, gracias a las empresas bien dotadas que los fabrican. Entonces, ¿qué se supone que va a conseguir un dispositivo independiente que tiene su propio coste, necesita su propia carga y viene con limitaciones significativas?

No me malinterpretes: no sería periodista tecnológico si no me gustara la innovación, y es estupendo ver cómo la gente prueba ideas nuevas y locas. Pero la belleza del smartphone moderno es que engloba un montón de otras cosas, desde cámaras hasta ayudas a la navegación o carteras. El teléfono inteligente es un simplificador y lo hace muy bien, sobre todo con los avances que se han hecho en los últimos años en cuanto a óptica miniaturizada, potencia de procesamiento y duración de la batería. Nos libera de tener que comprar y llevar encima más cosas de las estrictamente necesarias, lo que beneficia tanto a nuestras cuentas bancarias como al medio ambiente. ¿Por qué introducir más cosas que solo reproducen un subconjunto de la funcionalidad del smartphone, pero peor?

El asistente de inteligencia artificial Rabbit R1, lanzado al mercado con la promesa de mejorar la cotidianidad de sus usuarios.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Me intriga mucho la idea de utilizar el R1 como agente, pero, de nuevo, para eso no hace falta un dispositivo aparte. Es una idea muy parecida a la que propuso Deutsche Telekom a principios de año, cuando el gigante alemán de las comunicaciones mostró un smartphone conceptual con un conserje de inteligencia artificial que actuaba como interfaz. No me convenció la afirmación de DT de que esta innovación acabaría con la aplicación, pero aunque así fuera, estamos hablando de un nuevo tipo de teléfono, con una pantalla grande y agradable y todas las demás cosas que te gusta usar, no de un dispositivo complementario.

Otro punto importante aquí es que, si hablamos de asistentes de inteligencia artificial que necesitan aprender sobre nosotros para actuar como nuestros agentes, no puede haber mejor centro para que eso suceda que el smartphone infinitamente multifuncional.

Gran parte del argumento a favor de estos nuevos dispositivos es que se supone que nos liberarán de la tiranía de la pantalla del smartphone, con todas sus tentadoras notificaciones que estimulan la adicción. Bueno, vale, pero ya sabemos que se pueden integrar funciones de asistente en otras cosas que ya usamos, como los auriculares o las Ray-Ban inteligentes de Meta. Eso es eficiente. Un nuevo artilugio tiene que justificar su existencia.

Si de verdad quieres evitar las distracciones del smartphone, hay cosas que puedes hacer ahora mismo: Reorganiza tus pantallas de inicio para que las aplicaciones más adictivas no estén siempre en tu cara; apaga las insignias que te arengan a comprobar las notificaciones; y no envíes notificaciones a tu smartwatch si tienes uno. Todo esto funciona. Yo lo he hecho y me siento mucho más sano por ello. Menos es más. Y conseguirlo no cuesta ni un céntimo.