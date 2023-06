Corsair HS80 RGB, el headset para gaming con un micrófono de otro planeta

Los periféricos para gaming son la conexión directa con nuestro juego favorito. El teclado, el mouse o el control se convierten en una extensión de nuestras propias manos y en herramientas fundamentales para disfrutar y hacer alarde de nuestra habilidad. Pero un headset para gaming es el dispositivo que más tiempo nos lleva elegir. Tienen que sentirse realmente cómodos porque vamos a tenerlos puestos durante varias horas y por sobre todo, tienen que escucharse bien. Ambas cosas son difíciles de comprobar aunque leamos la experiencia de cientos de usuarios, porque indefectiblemente todas entran en un terreno subjetivo. Así como la percepción del color es distinta para cada ojo, cada persona oye diferente y el mismo sonido que para algunos resulta claro, es cuestionable para otros.

Es sorprendente la cantidad de alternativas y el increíble abanico de posibilidades que se despliega cada vez que salimos a la búsqueda de un nuevo headset. Si la diadema molesta, las almohadillas no son cómodas o resultan demasiado pesados, no vamos a poder resistirlos por mucho tiempo. Definitivamente es una decisión que no se toma a la ligera, porque si los auriculares no permiten escuchar con claridad durante una partida, estamos condenados al fracaso. Con tantas opciones, la batalla entre los candidatos se resuelve con aquellos que mejor cubren nuestras necesidades, y muchas veces termina definiéndose a la hora de sacar la billetera. Pero es interesante cuando aparece algo en nuestro radar que patea el tablero y nos obliga a reacomodar las fichas.

HS80 RGB no es algo nuevo, es el hermano cableado de los HS80 wireless y muchos modelos han perdido su atractivo, por el solo hecho de mantenernos atados al la PC o la consola. Pero lo que puede parecer una debilidad a simple vista, se convierte en una fortaleza que los ubica entre los preferidos por muchos expertos.

Los Corsair HS80 RGB son básicamente un headset que se conecta por cable vía USB. Esto por supuesto, limita el tipo de dispositivos con los que puede utilizarse, pero al mismo tiempo elimina frituras o interferencias y tiene la potencia necesaria para sacudir nuestros oídos y hacer vibrar las copas. Es muy difícil poner en palabras lo increíblemente limpio que se siente el sonido que reproducen los parlantes de neodimio con 50 mm de diámetro. Incluso sin ecualizaciones se escucha claro y con una tremenda riqueza de detalles, gracias a la potencia y su rango de frecuencia de 20Hz-40,000Hz. Para explicarlo de alguna manera más gráfica, es como ponerse anteojos en los oídos para escuchar cosas que antes estaban fuera de foco.

Si queremos ir un poco más lejos, todo el sonido se puede ecualizar manualmente mediante la aplicación Icue, o podemos tomar algunas de las 4 ecualizaciones pre configuradas. El programa nos permite además, poner en acción el sistema Dolby 7.1 surround. Esta modalidad es ideal para mirar una buena película y funciona muy bien cuando jugamos, pero a veces desorienta si hay que identificar el origen de una balacera en medio de una partida. Para jugar no hay nada como el fiel sonido stereo bien ecualizado. La aplicación nos permite además, monitorear temperaturas, regular la iluminación RGB e incluso linkear con otros dispositivos compatibles que tengamos conectados.

Otro punto fantástico de este headset es el diseño y la comodidad. El cuerpo es de plástico pero con una confección sólida y un diseño llamativo. Las únicas piezas metálicas son de aluminio reforzado y conectan la diadema con las copas. Esto da una terminación perfecta y permite a su vez que puedan rotarse noventa grados para ganar comodidad si los dejamos descansar sobre los hombros. Bajo la diadema una tira elástica es la que hace contacto con la cabeza completando el ajuste del headset, y puede aflojarse con un velcro cuidadosamente escondido si lo sentimos muy apretado. Si nos ponemos un poco exigentes, el único punto discutible es la diferencia de texturas entre parte de las copas y el resto del headset. No es por una cuestión estética, sino que una de ellas es un imán de huellas dactilares y esto empeora si tenemos los dedos un poco húmedos.

Nada en su diseño está librado al azar y cada pieza fue cuidadosamente estudiada para que el confort sea el uno de los protagonistas. Las almohadillas de espuma viscoelástica tienen un buen aislamiento, son circumaurales porque cubren por completo los oídos y están recubiertas por microfibra. Este material es a mi gusto el material definitivo en cuanto a confort por suavidad, comodidad y frescura. La microfibra no hace transpirar y no toma el olor de la piel como a veces ocurre con el cuero sintético, permitiendo que los oídos respiren sin perder aislamiento. Solo el tiempo dirá si es más resistente, pero es probable que al no secarse o resquebrajarse tengan una vida útil superior.

El cable de 1.8 mts no es removible y no tiene absolutamente nada en su recorrido. Quizás es un poco corto si queremos usar un puerto usb trasero, pero es la distancia ideal para los puertos frontales. El control de volumen está en la parte posterior de la copa izquierda, junto a un botón para silenciar el micrófono. Si lo mantenemos presionado por unos segundos nos permite además, monitorear el micrófono y no levantar demasiado la voz al hablar. Pero voy a dejar para el final lo que consideramos el gran diferencial de los HS80, el micrófono.

Hemos probado infinidad de headsets y los micrófonos suelen ser otro de los puntos más discutibles. Durante una partida solo necesitamos que nuestros compañeros nos escuchen con claridad y para esto la gran mayoría cumple con creces. Pero los problemas llegan si queremos generar algún otro contenido, grabar un texto o aventurarnos a hacer un stream. En este punto en el que se necesita mayor calidad, es cuando notamos que la mayoría de los headsets captan un sonido un poco latoso o metálico.

Corsair HS80 realmente se luce con su micrófono omnidireccional y el resultado es sorprendente, dando pelea a modelos semi profesionales como el HyperX Quadcast o el Blue Yeti. Para nuestros castigados bolsillos, este modelo se convierte en una Victorinox auditiva que soluciona casi todas nuestras necesidades.

Corsair logra sorprender con un sólido y completo headset para gaming. Buen diseño, comodidad, una aplicación muy completa, iluminación RGB y un micrófono de otro planeta resultan un combo perfecto. Pero la pregunta del millón es: ¿Son caros?. Nada en gaming es barato, pero por el costo de un producto de gama media, tenemos un headset que sobresale en todos los aspectos si nos bancamos estar atados por un cable. Disfrutar de un buen sonido es un viaje de ida y Corsair nos deja el ticket sobre la mesa para hacerlo sin culpa.

