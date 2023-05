Las competencias de plaza encienden la previa de la FMS

MKS (izquierda) VS Klan (derecha), el superclásico de las plazas. PH: @nfs_fotografia

Si de freestyle en castellano hablamos, la mayor parte del público consumidor de esta disciplina probablemente está aguardando el inicio de la temporada 2023 de la Freestyle Master Series, que sólo ha dado comienzo a su liga española mientras sus hermanas sudamericanas palpitan su arranque en junio. Sin embargo, el resto de las competencias ya arrancaron hace rato. El circuito de plazas no espera a nadie y está especialmente diseñado para aquellos que tampoco quieren esperar.

Es por eso que entre varios ejemplos, la DEM Battles Argentina -competencia nacida en Chile, ahora con ligas en Estados Unidos, España, México, Colombia, Paraguay y Uruguay- viene desde marzo, regalando batallas de alto nivel a quienes se acercan a verlas en Parque Centenario o a través de YouTube.

Y así como el público sacia su necesidad de consumir freestyle de calidad, los mismos MCs que compiten en la liga profesional de la FMS van calentando motores (y codeándose con raperos del under, algo clave para mantenerse competitivo). De hecho, Klan, campeón de la Red Bull Argentina 2021, hizo honor a su mote de Rey de Plazas y se llevó la corona de la primera fecha de 2023, tras ganarle a CTZ, subcampeón de la Red Bull 2022.

En una de las últimas fechas, regresó Klan no sólo para mostrarse fuera de su ámbito habitual, sino también en un formato que hace muchísimo que no se lo veía: la dupla.

¿De qué consta esto? Como su nombre lo indica, en vez de un MC, son dos. El 2vs2 es una de las dinámicas más frescas y más complejas del circuito, porque implica entenderse con el freestyler que te acompaña. Pero eso es lo que lo hace tan interesante. Aquello que llama la atención del rap improvisado, ahora multiplicado por dos. Porque al hecho de crear en el momento barras ingeniosas para ponerse por encima del rival, hay que adherirle la conexión con el compañero de grupo y en muchas ocasiones puede que sea la primera vez que se compite junto a él. La dificultad le otorga la magia al freestyle, y su dosis de libertad también. Es un 50 y 50.

La fecha del pasado 7 de mayo fue especial. Tuvo duplas compuestas por muchos freestylers de primera línea, léase: el ya mencionado Klan con la oriunda de Puerto Madryn Luzzia; uno de los MCs con más trayectoria en batallas callejeras MKS al lado del explosivo Facu HDR; los cordobeses Mecha y Naista, último campeón de la Red Bull y el ascendido a FMS en 2021 respectivamente; y el talento joven Ritter junto a un regreso esperadísimo, G Sony.

G Sony batallando contra Mecha. PH: @nfs_fotografia

Los cruces de batalleros de plaza con competidores de liga nunca estuvieron tan encendidos. Si bien las organizaciones como Red Bull o Urban Roosters están cada vez incluyendo más MCs del under en sus circuitos, estos enfrentamientos tienen otro talante porque se dieron orgánicamente. Fueron los mismos freestylers de liga los que decidieron, como se dice en el ambiente, “bajar a la plaza”.

En ese grupo entran Klan (competidor de FMS, recientemente transferido a la liga chilena), Mecha (traspasado a España), Naista y G Sony (participantes de FMS Argentina). De ellos, sólo el segundo ha dado comienzo a su participación en la liga profesional, como se mencionó al principio de esta nota, mientras el resto espera a los primeros días de junio para arrancar.

Por eso es interesante poner en contexto su participación en una competencia de plaza. Puede entenderse como una pretemporada para la FMS, para ir calentando motores, o bien la necesidad inherente a ser freestyler que obliga a estar en constante rotación de batallas para no perder lo afilado.

Cabe destacar que esta no es una tendencia que surgió de la nada, sino que es algo que viene ocurriendo desde hace ya un tiempo, en el que las competencias under no son consideradas de menor nivel por ser de plaza.

MKS, ex competidor de la FMS y múltiple ganador de fechas del Quinto Escalón. PH: @zurdoph

Y es en este contexto en el que se dio un enfrentamiento considerado “el superclásico de las plazas”: Klan vs MKS. Innumerables veces se han cruzado estos freestylers, en el marco de la FMS, Red Bull y el Quinto Escalón. Pero la Dem Battles Argentina, al desarrollarse en Parque Centenario, ahí en Caballito (mismo barrio en el que se llevó adelante la competencia importante de habla hispana) las coincidencias con aquellos comienzos del freestyle son tantas que emocionan.

A lo ya relevante de las duplas que entrecruzaron distintas generaciones de MCs con improvisadores de circuitos diferentes, se sumó esta batalla old school (de la que por supuesto también participaron sus compañeros de dupla Facu HDR y Luzzia) que terminó de ponerle la frutilla del postre a ese domingo.

Lo cierto es que no hay que esperar el debut de la FMS 2023 en todos los países, el freestyle arrancó hace rato. Pruebas sobran. Las compes de plaza y la Liga Bazooka de batallas escritas organizada por Dtoke otorgan ejemplos más que suficientes para comprobarlo. Esto a la vez demuestra que son los MCs los que movilizan el freestyle, no las competencias.

Facu HDR, una de las caras jóvenes del circuito. PH: @nfs_fotografia

Sin embargo, para que esto pase, tienen que estar dados los espacios. Y están multiplicándose cada vez más, tanto en las ligas profesionales como las de plaza. Basta con mencionar la inauguración de la FMS Caribe dentro del circuito de Urban Roosters o mismo la expansión de la DEM a otras naciones como España, Paraguay y Estados Unidos.

La variedad de formatos también mantiene vivo al freestyle, acompañado por un público cada vez más “educado” a la hora de apreciar la disciplina. Sin dudas, el freestyle está creciendo. Su expansión constante tanto en el ámbito de ligas profesionales como en el de plaza lo confirma. En este contexto se entiende que el freestyle de plaza no tiene nada que envidiarle al de liga, ya ni siquiera los competidores.

