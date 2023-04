FMS Argentina: se picanteó una temporada que todavía no empezó

Foto: Urban Roosters | Papo y Nacho, hoy dos ex freestylers de la FMS Argentina.

Después de dar a conocer los 84 MCs que este 2023 se repartirán entre las 6 naciones en las que se ha implementado la Freestyle Master Series, el 18 de abril pasado Urban Roosters terminó de delinear los rosters de cada una de sus ligas. Debido a que la FMS España comenzó su temporada el sábado 22 de abril, los MCs que la integran y sus respectivos grupos fueron develados una semana antes. Allí fue que se supo que el argentino Mecha era el primer traspasado a una de las ligas con más prestigio, la española.

Pero no fue el único freestyler nacional que UR decidió poner en otra liga. Este fue, entre otros, el centro de la polémica en torno a los últimos cambios realizados por la empresa española en el marco de la llamada Regénesis. Klan, conocido como el Rey de las Plazas y campeón de la Red Bull 2021, ahora competirá en la FMS Chile. En tanto el santafesino Stuart, dueño del cinturón de la liga nacional en 2021, este año llegará a Colombia.

Tres de los MCs más convocantes de Argentina (el otro es Mecha) ahora pertenecen a otra liga. Y un cuarto, Papo, actual campeón, ni siquiera quedó en el roster final - y se enteró de esto a través de las redes sociales de UR al no verse incluido en las imágenes. Pequeño detalle.

De izquierda a derecha Klan, DJ Zone, Wolf, Mecha, Papo y Nacho, de FMS Argentina | Foto: Twitter revista flipar

Por supuesto que de la liga no sólo se fueron participantes sino que también llegaron nuevos: el español Mr Ego y el mexicano Rapder. Estos flamantes fichajes incluyen a los locales G Sony (competidor de El Quinto Escalón, ningún desconocido de las batallas) y el joven CTZ (subcampeón de la Red Bull 2022). También hay un regreso: el de Dtoke, freestyler que ayudó a construir y desarrollar la escena desde los tiempos de Halabalusa en Claypole.

Con esto, la FMS Argentina quedó conformada por un mix de freestylers que se dividen entre veteranos/nuevos, locales/internacionales y familiarizados con el formato o completos novatos en el asunto. Que cada competidor tiene algo para aportar, de eso no hay duda, pero entre la marea de modificaciones de base que largó Urban Roosters con su Regénesis y los destratos que tuvo para con sus antiguos competidores, lo positivo del cambio se vio, como mínimo, opacado.

Entre el público consumidor del freestyle hay opiniones divididas. Pero los que no dejaron ambigüedad alguna en su reacción frente a esto fueron Papo y Nacho, dos ahora ex competidores de la FMS Argentina.

Tuit de Papo retuiteado por Nacho.

Las primeras impresiones quedaron impregnadas en Twitter: “Bueno por lo que veo en el flyer no estoy en FMS”, escribió Papo el 12 de abril, refiriéndose al line up que anunció UR en el que compartieron los 84 rostros que formarían parte de su temporada 2023. Ese mismo tuit citó Nacho para compartir su parecer, sumándole únicamente una reiteración de que coincidía con él: “Eso que dijo él”. UR se apuró entonces a sacar un comunicado orientado a “explicar los motivos de las ausencias de algunos de los participantes que formaron parte de la anterior campaña”.

¿Cuál era esa explicación? “Una falta de acuerdo en las negociaciones”. Esto también aplicaba a otros nombres de ligas externas a la argentina, como Yoiker (México) y Nekroos (Perú). De esto dijo Papo en un stream de Twitch: “Nos desarmaron la mejor liga del mundo”. O en términos gamers: “Nos nerfearon fuerte”.

El último campeón de la FMS Argentina -coronado el 5 de marzo pasado- sostuvo que “al principio no le parecía mala la idea” de los traspasos pero el pase “de la teoría a la práctica” dejaba mucho que desear. “Sos dueño de un montón de ligas -argumentó, refiriéndose a Urban Roosters- sacás a las figuras de una de las ligas más importantes y con más repercusión a nivel internacional, la gente reacciona”. “Igual, quién me quita haber ganado la FMS que estaba Mecha, Klan, Stuart, Larrix. Qué difícil, me llevé la última durísima”, remató.

Nacho, por su parte, eligió expresarse a través de lo que mejor sabe hacer: rapear. Nueve días después de conocida la noticia de que no formaría parte de esta FMS, estrenó “True Shit”, un boombap que encuentra reminiscencias con Eminem en beat y en la actitud jocosa de su intérprete, y en el que lanza: “¿Por qué me fui? Mejor preguntales por qué me echaron”. “Básicamente fue porque me respeto demasiado”, se responde a sí mismo en el video. La letra está claramente dirigida a los directivos de Urban Roosters, sobre todo, a su CEO, Asier Fernández Pásaro.

Captura del videoclip de ‘True Shit’ de Nacho AG

Pasó a pedirle que sus sueldos y el de Papo “se los meta por el c**o” y hacia el final cierra con una frase que claramente lo dejó picando a su destinatario: “Sé que te encantaría responderme, pero no sos rapero y eso es lo que más te duele”. No en formato de rap, Asier le contestó y en palabras un tanto disonantes para quien dice querer hacer crecer la escena del freestyle. “La próxima vez que intentes pasarte de listo creyendo que vas a conseguir un mejor contrato cambiando de manager a una semana cuando ya teníamos acuerdo con tu manager previo, me hablas de corromperte por el dinero”, escribió en una storie de Instagram.

El nivel que han demostrado tener los freestylers argentinos es más que destacable. Las repercusiones (y reproducciones) que tienen los eventos de la FMS realizados en suelo nacional superan ampliamente a los de los demás países, y muchos de los ascendidos buscaban llegar a la liga para finalmente poder enfrentarse a sus mayores figuras y darles batalla.

Es en esta línea es que hay una sensación de que UR ha despedazado a su roster argentino, llevándose a las figuras para ‘subir números’ en otras ligas (tanto en visualizaciones de YouTube y Twitch como en tickets cortados en los eventos) y, sobre todo, llevándose a la promesa y reciente campeón de la Red Bull 2022 a la liga que, a juzgar por el trato que le dan, es la que más les importa: la española.

El sábado 10 de junio es la fecha en que se dará comienzo a la quinta temporada de la FMS Argentina, pero a falta de un mes y monedas, la previa parece estar más caliente que nunca.

