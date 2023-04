Arkano, el campeón internacional, coquetea con la idea de regresar a Red Bull

Arkano por Sergio Enríquez-Nistal

“No te voy a negar que he fantaseado con apuntarme a Red Bull”, dijo Arkano en una entrevista con Force en su canal de YouTube este 3 de abril. El alicantino, freestyler y competidor actualmente retirado, reveló que ha estado pensando en la idea de enviar su prueba para regresar a la competencia este 2023. Arkano es un histórico freestyler español. Además de haber sido el primer bicampeón nacional de Red Bull Batalla de su país, obtuvo el título de campeón internacional en 2015. Desde su segundo título nacional en 2015, Arkano no ha regresado a un escenario local de Red Bull Batalla.

Tras haber alcanzado el primer puesto ese mismo año, consiguió la clasificación directa a la Final Internacional de 2016. Y esta historia se repitió durante varios años más gracias a sus tres podios consecutivos. Su última participación en esta competencia fue en la Internacional de 2018, que tuvo lugar en Argentina, donde cayó frente a su compatriota Bnet en cuartos de final. Arkano agregó: “De repente me di cuenta de que no sabía los formatos, las regionales, ni nada”. Por lo que no confirmó que fuera a enviar su video de prueba para inscribirse a Red Bull Batalla. Una lluvia de comentarios en redes sociales en apoyo al icónico MC surgieron tras la publicación de esta entrevista con Force. A lo que él respondió agradecido que estaba muy emocionado con los comentarios. El plazo para anotarse cierra el 10 de abril.

Arkano campeón vía La voz de Galicia

El 16 de febrero de 2019, Arkano dio su última batalla en el circuito competitivo de freestyle. Fue un encuentro contra Chuty en Valencia, en la última jornada de la segunda temporada de FMS España. El alicantino terminó la temporada en séptimo puesto, es decir sin haber descendido, con un total de 12 puntos. La noticia del retiro de Arkano no fue una sorpresa: el anuncio se hizo público apenas unos días antes, por lo que había mucha expectativa sobre cómo sería su cierre en la Freestyle Master Series. A pesar de haberse celebrado el bicampeonato de Chuty en FMS España esa misma noche, lo más emotivo de la jornada fue, sin lugar a dudas, el video que se presentó en homenaje a Arkano.

Luego de su última participación como competidor en 2018, Arkano regresó a los escenarios de Red Bull como integrante del jurado. El MC alicantino fue juez en las finales nacionales de su país en 2018 y 2019, además de hacerlo en las finales internacionales de 2019 en España y 2020 en República Dominicana.

Arkano - vía Red Bull Batalla

Quizás una de las cosas que hayan revelado cercana la posibilidad de que Arkano regresara a las competencias fue el anuncio de que formará parte de una serie de presentaciones de Batalla de Campeones en México. Esta es una competencia organizada con el freestyler mexicano Aczino, considerado por muchos como el mejor de la historia en la disciplina y una de las grandes rivalidades de Arkano durante su carrera. Con presentaciones en Guadalajara, Morelia y Ciudad de México a mediados de marzo, Batalla de Campeones convocó nuevamente a un show de freestyle a grandes leyendas alejadas de las competencia como: los españoles Arkano y Piezas, el venezolano McKlopedia, el argentino Dtoke y el mexicano Hadrián.

Esto no fue un regreso a la competencia ya que Batalla de Campeones es un evento de exhibiciones de freestyle. Es decir, no hay un jurado, por ende no hay un veredicto ni campeones. Para muchos raperos este tipo de eventos abren las puertas a improvisar arriba de un escenario sin la presión de los resultados. Es por esto que se puede hablar de un regreso a los escenarios de freestyle, pero no al circuito competitivo. Y si bien siempre se quiere ver a estas estrellas rapeando, lo que los más entusiastas seguidores esperan es el regreso a las batallas, sobre todo en un escenario tan grande, tan importante y —en el caso de Arkano— tan representativo para su carrera como el de Red Bull.

Como si dos títulos nacionales y uno internacional en Red Bull Batalla fueran poco, Arkano es además conocido por algunos récords e hitos particulares. Fue el competidor más joven en ganar una Final Nacional, cuando en 2009 se consagró campeón español. Más tarde, en 2015, se convirtió en el primer bicampeón de su país. Ese año en el marco de la Final Internacional disputada en Chile, Arkano se enfrentó a Dtoke en la que fue durante largos años la batalla más vista de la historia. Esta fue superada en enero de 2021 por el Aczino vs Wos de 2019, cuando alcanzó las 44,2 millones de visitas.

Arkano por Jairo Vargas

Al momento de publicación de este artículo, la batalla Arkano vs Dtoke cuenta con 45,8 millones de visitas y se encuentra en el puesto número 3 de las más vistas. La superan el ya mencionado encuentro entre Aczino y Wos de 2019 en Madrid con 57,7 millones y el Aczino vs Wos del año anterior en Buenos Aires con 46,7 millones. Las tres fueron en el marco de finales internacionales de Red Bull Batalla.

Aunque seguramente el más llamativo de su carrera haya sido su récord por rapear 24 horas (con 34 minutos y 27 segundos) seguidas. Este evento tuvo lugar en la Puerta del Sol, en Madrid, un 28 de octubre de 2016. Según detalla el sitio de Red Bull, Arkano solamente pudo descansar hasta 3 segundos entre sus líneas rapeadas y el total de tiempo rapeado “le supuso batir el récord mundial, tanto en versión en inglés como en español” y “24.000 apasionados aficionados fueron testigos en persona de la hazaña” además de quienes lo vieron vía streaming.

En el último tiempo, pareciera que Red Bull entró en ciclos de “años de regresos” y “años de renovación” a pesar de que cada año hay caras nuevas y caras ya recurrentes. 2020 vió el retorno de Chuty y Skone a esta competencia, mientras que, durante los años que siguieron, los focos estuvieron puestos en una nueva generación. 2023 parece que cumplirá el sueño de ver a Chuty nuevamente en Red Bull, luego de no haber podido participar en 2020 por un resultado positivo de COVID. Y luego del anuncio de Chuty, se sumó el mallorquino Babi, campeón regional de Alicante en 2013. Arkano podría integrar esta ansiada lista si decide presentar su video de prueba antes del 10 de abril.

Arkano con su Record Guinness - via Red Bull

Red Bull Batalla tiene una lista de veintidós raperos que han ganado una final nacional al menos dos veces. De estos, solo tres son españoles y ninguno de ellos ha alcanzado aún el tricampeonato. El selecto grupo de competidores con tres o más títulos nacionales está integrado exclusivamente por Aczino (3 en México y 1 en Colombia), Stick (3 en Perú) y Éxodo Lirical (2 en República Dominicana y un título centroamericano). En caso de anotarse, Arkano (campeón 2009 y 2015) irá en búsqueda del tricampeonato al igual que Chuty (2013 y 2017). Skone (2016 y 2020) es el otro MC que podría conseguirlo, sin embargo no manifestó intenciones de inscribirse en Red Bull este año.

¿Irá Arkano en búsqueda del tricampeonato español y de un nuevo récord?

