El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas exigirá pruebas de residencia legal para renovar el registro de automóviles desde el 1 de enero de 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Texas exigirá documentos de identificación que acrediten la residencia legal para renovar el registro de vehículos a partir del 1 de enero de 2027. La medida del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV) alcanzará las gestiones presenciales, por correo y en línea, mientras que un senador estatal pidió que sea revocada antes de su entrada en vigor.

CBS News comunicó que la obligación ya rige desde el 5 de marzo de 2026 para los trámites de título y registro inicial de un auto. Las renovaciones conservarán el procedimiento anterior hasta el último día de este año, de acuerdo con un boletín emitido por el organismo estatal el 18 de febrero.

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Las renovaciones tendrán nuevos requisitos desde enero de 2027

La verificación de presencia legal rige desde el 5 de marzo de 2026 para los trámites de título y registro vehicular inicial en el estado

La junta del TxDMV aprobó modificaciones al Capítulo 217 del Código Administrativo de Texas para definir los documentos de identidad requeridos en operaciones de registro vehicular. Las nuevas disposiciones establecen plazos distintos para los vehículos que se inscriben por primera vez y para aquellos que deben renovar su matrícula.

Desde marzo, quienes realizan el registro inicial deben presentar documentación aceptada por el estado. A partir del 1 de enero de 2027, el mismo requisito se extenderá a la renovación anual de la matrícula.

Hasta entonces, los recaudadores de impuestos de cada condado deberán mantener las reglas de identificación vigentes antes del 18 de noviembre de 2025, tal y como indicó el boletín de la agencia. La norma contempla verificaciones para los trámites digitales, por correo o efectuados en las oficinas correspondientes.

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La autoridad estatal explicó que el objetivo de los cambios es comprobar que el titular dispone de un documento de identificación válido bajo los criterios fijados por la regulación. Por esa razón, la exigencia puede afectar a personas que poseen licencias emitidas en estados que no solicitan pruebas de presencia legal para obtenerlas.

Licencias, pasaportes y certificados que serán aceptados

Las modificaciones aprobadas al Capítulo 217 del Código Administrativo de Texas alcanzan a las gestiones presenciales, digitales y por correo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo aceptará una licencia de conducir o identificación estatal vigente de Texas. También serán válidos los documentos compatibles con REAL ID expedidos por cualquier estado o territorio de Estados Unidos, siempre que no tengan la leyenda de vigencia limitada o temporal.

Además, la regla admite licencias o identificaciones de estados que requieren demostrar presencia legal para su emisión. La lista incluye a Florida, Georgia, Luisiana, Carolina del Norte, Pensilvania y otros 25 estados.

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Quienes presenten una licencia de California, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois u otra jurisdicción que no figure en ese grupo deberán acompañarla con documentación adicional. Entre las alternativas contempladas aparecen un certificado de nacimiento estadounidense, un certificado de naturalización o un certificado de ciudadanía.

El pasaporte estadounidense y la tarjeta pasaporte también figuran entre las opciones admitidas. Para los ciudadanos de otros países, el TxDMV acepta un pasaporte extranjero acompañado por documentos migratorios federales, como un formulario I-94, una tarjeta de residente permanente o una visa de inmigrante vigente.

La página oficial del departamento aclara que los vehículos sin título no están alcanzados por este requisito. Cuando existen varios propietarios, basta con que la persona que completa el trámite presente una identificación válida.

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Juan Hinojosa pidió que la junta revoque la medida

El senador demócrata Juan “Chuy” Hinojosa, representante estatal de la zona de McAllen, envió una carta a la junta del TxDMV para pedir que elimine las modificaciones antes de que comiencen a aplicarse a las renovaciones.

“Es una medida ilógica y sin sentido común”, afirmó el legislador a la emisora KRGV. En su carta, Hinojosa cuestionó que el registro vehicular pase a incluir una revisión de la situación migratoria de los solicitantes.

El senador sostuvo que la norma podría impedir que personas sin estatus migratorio regular utilicen sus vehículos para ir al trabajo, a la escuela o a consultas médicas. También advirtió que la restricción podría incrementar los casos de conductores sin seguro, de acuerdo con el reporte del medio local.

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Hinojosa solicitó que el asunto sea tratado en la reunión de la junta prevista para el 10 de diciembre. La decisión del organismo será determinante para establecer si los requisitos entrarán en vigor en la fecha programada o si Texas modifica el alcance de la regulación antes del inicio de 2027.