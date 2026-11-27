La EPA espera recibir a partir de este viernes los primeros resultados de las pruebas tras la detonación de azida de plomo en Iowa (REUTERS)

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La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) espera recibir desde este viernes los primeros resultados de las muestras tomadas tras la detonación de una reserva de azida de plomo en una planta militar de Iowa. El operativo, ejecutado por el Ejército estadounidense el miércoles, incluyó controles en viviendas, escuelas, parques, fuentes de agua potable y zonas agrícolas próximas al lugar.

Contexto de la explosión

El Ejército estadounidense resolvió destruir una reserva de alrededor de 4,5 toneladas de explosivos deteriorados, entre ellos azida de plomo, almacenada durante unos 20 años en la planta de municiones de Middletown. Las autoridades sostuvieron que el material se había vuelto más sensible a la fricción y los impactos, por lo que podía detonar de manera accidental con la llegada de temperaturas más bajas. Tras una disputa judicial, la operación controlada se realizó el miércoles bajo vigilancia ambiental de la EPA.

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La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) informó que mantiene personal en el terreno mientras los laboratorios analizan el material obtenido antes y después de la explosión. La institución sostuvo que hasta el jueves no había detectado plomo en el aire de la región, aunque el examen de las muestras posteriores a la detonación todavía estaba en curso.

De acuerdo con NBC News, los análisis buscan determinar si la explosión liberó plomo u otros compuestos en el ambiente. La agencia también indicó que continuará informando a los residentes y a los medios a medida que cuente con nuevos datos.

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Los laboratorios analizarán más de 1.000 muestras posteriores a la detonación

Los equipos técnicos recolectaron más de 1.000 muestras posteriores al operativo en más de 130 estructuras que incluyen viviendas, escuelas y guarderías (REUTERS/Jim Urquhart)

La EPA señaló que reunió 1.591 muestras antes de la detonación, correspondientes a aire, agua, suelo y polvo. Tras la operación, sus equipos y contratistas recogieron más de 1.000 muestras adicionales, que fueron enviadas a laboratorios propios y privados para su análisis.

El muestreo posterior alcanzó más de 130 estructuras, entre ellas casas, escuelas, guarderías e iglesias. También comprendió parques, campos cercanos, fuentes de abastecimiento de agua potable y sectores de la cuenca del río Misisipi, informó CBS News.

“La agencia prevé comenzar a recibir los resultados de laboratorio de las muestras posteriores a la detonación tan pronto como mañana”, expresó la EPA en un comunicado divulgado el jueves. Los análisis no se limitan a la presencia de plomo, ya que también buscan identificar otras sustancias que podrían haber sido liberadas durante la explosión.

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En otra declaración, la entidad precisó que está haciendo pruebas para detectar “todo aquello cuya liberación podría haberse anticipado como resultado de la detonación controlada”. La agencia no detalló en su actualización cuáles serían los demás compuestos bajo evaluación ni un calendario completo para publicar todos los resultados.

La EPA no detectó plomo en el aire tras la explosión

Hasta el jueves, los monitores ambientales no habían identificado plomo en suspensión en el aire en la zona alrededor de la planta de municiones del Ejército en Middletown, Iowa, afirmó la EPA. Ese dato corresponde a las mediciones disponibles desde la detonación del miércoles y no reemplaza las evaluaciones pendientes de suelo, agua y polvo.

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“La EPA de la administración Trump continuará presente sobre el terreno el tiempo que sea necesario para garantizar una vigilancia ambiental adecuada tras la exitosa detonación controlada”, señaló el organismo. La institución añadió que seguirá comunicándose con la comunidad local cuando disponga de más información.

La ausencia de hallazgos de plomo en el aire fue comunicada antes de conocerse los resultados de las pruebas de laboratorio sobre las muestras tomadas luego de la explosión. Por ese motivo, la agencia mantiene activo el seguimiento ambiental en el área.

Los residentes y grupos ambientalistas habían cuestionado el plan por el riesgo de que una nube de polvo con plomo pudiera afectar la salud pública y la actividad agrícola local. Esas preocupaciones motivaron acciones judiciales para frenar temporalmente la operación.

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El Ejército argumentó que el material deteriorado podía explotar sin control

La reserva militar eliminada contenía cerca de 4.500 kilogramos de azida de plomo, un compuesto empleado en municiones desde la Primera Guerra Mundial

El Ejército estadounidense detonó unas 4,5 toneladas de explosivos en deterioro en la Iowa Army Ammunition Plant. Entre ese material había cerca de 4.500 kilogramos de azida de plomo, una sustancia empleada en municiones desde la Primera Guerra Mundial, indicó CBS News.

Las autoridades militares defendieron la detonación como la alternativa más segura ante el estado de degradación de las reservas. La EPA explicó que el material almacenado durante dos décadas había atravesado un proceso de recristalización, lo que aumentó su sensibilidad a la fricción y a los impactos.

Esa condición, sostuvo la agencia, elevaba el riesgo de una explosión accidental, especialmente ante el descenso de las temperaturas. La detonación fue suspendida de forma temporal la semana pasada por la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito, mientras examinaba una demanda impulsada por organizaciones ambientalistas.

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El lunes, el tribunal resolvió que los demandantes no habían demostrado una probabilidad suficiente de éxito para justificar una medida de mayor duración. Con esa decisión, el Ejército avanzó el miércoles con la destrucción de la reserva, mientras la EPA continúa con el monitoreo y aguarda los resultados de los análisis.