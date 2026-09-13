Hallaron un vehículo implicado en un atropello seguido de fuga en Miami que mató a una niña de 10 años

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade localizó el vehículo involucrado en el atropello, pero hasta ahora no realizó ningún arresto (NBC 6)

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Una niña de 10 años que viajaba en bicicleta eléctrica junto a su hermano mayor murió tras ser embestida por un conductor que se dio a la fuga en el noroeste del condado de Miami-Dade, Florida, en la noche del miércoles 10 de septiembre.

El hermano, identificado como Brent, sobrevivió pero fue sometido a cirugía de emergencia y permanece hospitalizado en estado crítico. Mientras que, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) localizó el vehículo involucrado este sábado, aunque hasta ahora no efectuó ningún arresto.

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La víctima fatal fue identificada por su familia como Peyton. Sus familiares la describieron como una animadora escolar llena de energía y muy querida en su entorno. Ambos niños eran inseparables, según relató su tía Patrice a medios como Local 10: “Siempre estaban juntos. Siempre”.

La organización juvenil Gwen Cherry Bulls, de la que Peyton formaba parte como porrista, expresó su pesar en un comunicado: “Perdimos a un ángel hermoso, nuestra amada animadora”.

Una niña de 10 años murió en Miami-Dade tras ser embestida por un conductor que huyó mientras viajaba en bicicleta eléctrica junto a su hermano (Foto Familiar)

El conductor giró y golpeó a los niños antes de huir sin detenerse

El incidente ocurrió alrededor de las 20:40 del miércoles 10 de septiembre, en la intersección de Northwest 117th Street y Northwest 7th Avenue.

Según la investigación preliminar de la MDSO, un conductor desconocido circulaba hacia el norte por la Séptima Avenida cuando giró a la izquierda e impactó contra los dos menores, que circulaban en sentido contrario sobre una bicicleta eléctrica. “Después de chocar contra las dos víctimas, huyó de la escena”, indicó el vocero de la MDSO, Daniel Castillo, ante la prensa local.

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Los agentes que llegaron al lugar encontraron a los niños inconscientes tendidos sobre el asfalto. El servicio de emergencias Miami-Dade Fire Rescue (MDFR) los trasladó en estado crítico al Centro de Trauma Ryder del Hospital Jackson Memorial. Peyton murió a causa de las heridas el jueves por la mañana.

La investigación preliminar de la MDSO indicó que el conductor giró a la izquierda en Northwest 117th Street y Northwest 7th Avenue e impactó a los dos menores (Google Maps)

La MDSO halló el vehículo sospechoso pero el conductor sigue sin entregarse

El sábado, la Unidad de Homicidios de Tránsito de la MDSO informó que había localizado el vehículo involucrado en el atropello y que este se encontraba bajo custodia policial. La institución no proporcionó detalles sobre cómo ni dónde fue hallado. Hasta el momento, no se produjo ningún arresto.

Las autoridades instaron al conductor a presentarse voluntariamente y recordaron a la comunidad que cualquier persona con información puede comunicarse con Crime Stoppers de forma anónima al (305) 471-8477. Quienes aporten datos que conduzcan a un arresto podrían recibir una recompensa de hasta USD 5.000.

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Los investigadores buscan un automóvil plateado o gris

Fue el viernes 11 de septiembre cuando la MDSO difundió un volante con la imagen del vehículo sospechoso: un Nissan Versa modelo 2009-2012, de color plateado o gris.

Al día siguiente, cuando se confirmó la localización del automóvil, los investigadores no aclararon si el conductor era conocido o si la búsqueda del sospechoso seguía activa. La MDSO solicitó a los comercios y residentes del área que revisaran sus cámaras de seguridad y contactaran a las autoridades si captaron algo relevante.

La MDSO difundió la búsqueda de un Nissan Versa 2009-2012 plateado o gris como vehículo sospechoso del choque en Miami-Dade (NBC 6)

La familia pide que el conductor se entregue y un memorial crece en el lugar del accidente

Un memorial improvisado con velas, globos, peluches y flores está tomando forma en la intersección donde ocurrió el impacto. El fin de semana, un camión con cartelera se sumó al espacio de homenaje.

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La prima de Peyton, Willow Gabriel, visitó el lugar acompañada de otros familiares y expresó su dolor. “Siento que no es real. ¿Por qué ella, de todas las personas?”, declaró en CBS News Miami.

La familia de Peyton reclamó que el conductor se presente y un memorial con velas, flores y peluches crece en el lugar del accidente (CBS News)

Mientras que la tía Patrice se dirigió directamente al conductor: “Tiene que entregarse, punto. Entréguense”.

Un vecino que presenció las secuelas del accidente, también exhortó al responsable. “Vas a vivir con esa culpa el resto de tu vida. Lo correcto es ser honesto para que la familia pueda tener un cierre”, señaló al medio. Por su parte, Brent sigue internado y en recuperación tras la intervención quirúrgica.

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