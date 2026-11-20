En esta imagen, tomada de un video proporcionado por TVBS, Alice Huang asiste a una cena ofrecida por Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, en un restaurante de Taipéi, Taiwán, el 22 de mayo de 2025. (TVBS vía AP)

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La revelación a principios de este mes de que el multimillonario director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, había tenido aventuras extramatrimoniales causó gran conmoción en el mundo de la tecnología, especialmente entre los estadounidenses de origen asiático que lo veneraban como un talento excepcional. Pero lo que más ha afectado a las mujeres estadounidenses de origen asiático es el debate en torno a la acusación de que Alice Huang, una empresaria china en el centro del escándalo, podría ser una espía.

Casi de inmediato, vídeos y memes que revivían estereotipos manidos que fetichizaban a las mujeres asiáticas inundaron las redes sociales.

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“Muy pocas mujeres asiáticas aparecen en las noticias por logros positivos. Esto solo va a perpetuar estereotipos y prejuicios negativos hacia las mujeres asiáticas”, afirmó Misa Chien, fundadora de The Authentic Asian, una red para mujeres líderes asiático-americanas. Independientemente de si la acusación es cierta o no, “la noticia en sí misma sin duda influirá en la opinión pública sobre las mujeres que han superado obstáculos o que están intentando hacerlo”.

Las mujeres asiático-americanas que trabajan en tecnología, defensa de los derechos civiles y el ámbito académico han sentido temor ante la posibilidad de que esta situación afecte negativamente la percepción y el trato que reciben sus compañeras en sus lugares de trabajo. Esto nos recuerda que ningún logro podrá erradicar por completo los estereotipos arraigados durante siglos.

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Jensen Huang ha dimitido desde entonces. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha encontrado pruebas suficientes de que Alice Huang, que no tiene parentesco con Jensen Huang, fuera una espía.

“No sé si eso ya se ha determinado”, dijo el presidente Donald Trump a los periodistas esta semana.

Las mujeres asiáticas luchan por ser tomadas en serio como líderes

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no halló pruebas de espionaje contra la empresaria Alice Huang (CTI vía REUTERS TV)

Entre las publicaciones que circulaban en las redes sociales, se encontraba un collage de fotos que mostraba a directores ejecutivos con parejas femeninas asiáticas. La autora May-lee Chai, quien ha escrito sobre el trato que han recibido las mujeres asiáticas a lo largo de la historia, lo calificó de “repugnante”.

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Según Chai, profesora de escritura creativa en la Universidad Estatal de San Francisco, representarlas como esposas trofeo “implica a estas esposas como si fueran de alguna manera similares a este presunto espía”.

La rapidez con la que la gente se aferró a la narrativa de la espía asiática sorprendió a April Moh, directora de marketing de una empresa de tecnología financiera y miembro de la junta directiva de Stand with Asian Americans, una organización legal de derechos civiles especializada en la lucha contra la discriminación anti-asiática en el ámbito laboral. Estos comentarios también han llevado a que algunas mujeres compartan experiencias incómodas.

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“Tengo compañeras del sector tecnológico que me cuentan que reciben miradas muy extrañas y que sus colegas las interrogan sobre la seguridad de sus portátiles cuando visitan China”, dijo Moh. “Otra persona me comentó que le han preguntado en broma: ‘¿Eres espía?’, gente que ahora se lo toma a broma. A ella y a mí no nos hace ninguna gracia”.

Muchas clientas de Stand with Asian Americans son mujeres asiáticas que han demostrado su competencia, pero que aún así son acusadas de ser fraudulentas o engañosas, dijo Rachel Lee, presidenta y asesora legal de la organización.

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“Resulta profundamente inquietante ver que esto no solo es un caso aislado de Jensen Huang de Nvidia, sino que forma parte de una narrativa peligrosa y de larga data que presenta a los asiáticos como extranjeros perpetuos, poco confiables y desleales”, dijo Lee.

Además de que se cuestiona su integridad, los trabajadores asiáticos también se enfrentan a ideas erróneas sobre su supuesta incapacidad para liderar. El Índice Anual de Seguimiento Social de los Estadounidenses de Origen Asiático en Estados Unidos, elaborado por la Fundación Estadounidense de Origen Asiático, reveló que al menos la mitad de los adultos estadounidenses describían a los estadounidenses de origen asiático en el ámbito laboral como “respetuosos” o “confiables”. Solo uno de cada diez los consideraba “asertivos”.

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“El tema principal en las entrevistas de incorporación durante toda la semana pasada fue ‘Me confunden con la secretaria, no me parezco al perfil típico de una líder’”, dijo Chien, refiriéndose a los nuevos miembros de su red de líderes asiáticos.

Los estereotipos en torno a las mujeres asiáticas se remontan a siglos atrás

El Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Page en 1875 para restringir el ingreso de mujeres procedentes de Asia

Años antes de que se prohibiera por completo la entrada de trabajadores chinos a Estados Unidos mediante la Ley de Exclusión China de 1882, el gobierno federal ya tenía en la mira a las mujeres inmigrantes asiáticas. En 1875, el Congreso aprobó la Ley Page para controlar la inmigración procedente de “cualquier país oriental”. Esta ley incluía una prohibición específica para las mujeres que venían a ejercer la prostitución.

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“Se consideraba que las mujeres chinas —y las mujeres de Asia Oriental en general— no eran de fiar”, dijo Chai. “Se presumía que vendrían a Estados Unidos con fines ilícitos, como prostitutas, y que eso perjudicaría a los hombres blancos”.

A principios del siglo XX, la mujer asiática como seductora, espía o “dama dragón” comenzó a convertirse en un arquetipo en las pantallas de Hollywood, añadió.

Los titulares hicieron que Chien recordara cuando interpretó a una espía en un anuncio de seguridad de un edificio en Hong Kong hace 20 años. Le pidieron que usara tres sujetadores para parecerse a la figura de Angelina Jolie. Publicó un mensaje en Instagram para señalar “cómo a los medios les gusta poner a las mujeres asiáticas en ese tipo de papeles” e instó a las mujeres a no dejar que los prejuicios ajenos les impidan alcanzar el éxito.

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“Muchos seguidores me escribieron diciéndome ‘muchísimas gracias por alzar la voz’”, dijo Chien.

Los estereotipos pueden causar un daño real

La desconfianza hacia los ciudadanos chinos en Estados Unidos ha intensificado drásticamente las tensiones geopolíticas. En los últimos años, más de dos docenas de estados han propuesto o promulgado leyes que restringen la compra de propiedades a ciudadanos chinos. El número de estudiantes internacionales matriculados en universidades estadounidenses ha disminuido. Además, la primera administración Trump creó un plan conocido como la “Iniciativa China” para combatir el espionaje mediante la elaboración de perfiles de profesores chinos.

Según los críticos, esa iniciativa contribuyó al suicidio de Jane Ying Wu en 2024. Neurocientífica de la Universidad Northwestern, que había vivido en Estados Unidos durante 40 años, esta mujer de 60 años fue objeto de una investigación federal en 2019. Nunca se le imputaron cargos.

“Este tipo de estereotipo pernicioso puede destruir vidas”, dijo Chai. “No es en absoluto un retrato fiel de toda una raza y etnia”.

Lee añadió que los chistes basados ​​en estereotipos, disfrazados de halagos, tampoco ayudan a las trabajadoras asiáticas.

“Sea un halago o no, un cliché es un cliché”, dijo. “Me da igual que lo diga el presidente de Estados Unidos”.

Lee afirmó que, idealmente, más empresas deberían ofrecer formación sobre el daño y la historia de los estereotipos. Anima a cualquier mujer que haya tenido interacciones incómodas a contactar con grupos de defensa como Stand with Asian Americans si no tiene a quién recurrir en el trabajo. En Stand with Asian Americans, no es necesario tener un caso legal de discriminación o acoso para recibir asistencia, que incluye información sobre sus derechos y apoyo para la salud mental.

Lee añadió que las personas también tienen derecho a establecer límites y dejar claro qué es lo que no se debe decir. A los empleadores les conviene asegurarse de que no se infrinjan las leyes federales contra la discriminación y el acoso.

“Es una conversación beneficiosa para ambas partes”, dijo Lee.