“Perdí el control”: así declaró ante el FBI el hombre acusado de asesinar a su esposa en un crucero que partió de Texas

Jason Leon Watford, de 48 años, fue detenido después de que su esposa, Susan Watford, fuera encontrada sin vida en el camarote que compartían a bordo del MSC Seascape. El crucero regresó al puerto de Galveston tras el hecho. (Fuente: ABC7)

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Un hombre acusado de matar a su esposa a bordo del crucero MSC Seascape declaró ante el FBI que una discusión en la cabina lo llevó a “perder el control”, tras lo cual la golpeó y estranguló. El crimen ocurrió el 8 de noviembre, mientras el buque navegaba en aguas internacionales después de zarpar desde Galveston, Texas.

La confesión, consignada en una denuncia penal federal y recogida por NBC News, derivó en la acusación formal por asesinato de Jason Leon Watford, de 48 años, residente de Tyler, Texas. La víctima fue identificada como Susan Watford, su esposa.

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El FBI coordinó la detención una vez que el buque regresó a puerto, forzado a abandonar su itinerario al Caribe. Watford quedó alojado en la cárcel del Condado de Galveston bajo custodia federal y el martes compareció ante el magistrado federal Andrew Edison para una audiencia inicial.

La denuncia penal es una acusación formal, no una prueba de culpabilidad: el acusado goza de la presunción de inocencia. En esa comparecencia solicitó un abogado de oficio y quedó citado para la semana siguiente, cuando se celebrará una audiencia de causa probable.

Jason Watford dijo que “perdió el control” antes de estrangular a su esposa en el MSC Seascape

De acuerdo con la denuncia federal citada por NBC News, Watford relató a los agentes del FBI que la pareja comenzó a discutir durante la cena en un restaurante del crucero. La discusión continuó al regresar a la cabina, momento en que, según sus propias palabras recogidas en la denuncia, “perdió el control” y golpeó a Susan Watford en repetidas ocasiones.

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El acusado declaró ante agentes del FBI que estranguló a su esposa en la cabina después de una discusión. (Gaveston Sheriff's Office)

La denuncia detalla que el acusado declaró haberla estrangulado mientras ella estaba tendida en el suelo: le aplicó presión en el cuello durante cuatro o cinco minutos y soltó su brazo solo después de agotarse físicamente. Susan permaneció inmóvil en el suelo durante aproximadamente 10 minutos antes de que la camarera llamara a la puerta.

Todos los hechos atribuidos al acusado surgen de declaraciones consignadas en la denuncia penal federal; Watford goza de la presunción de inocencia.

Qué registraron las cámaras de seguridad del MSC Seascape la noche del crimen

Las autoridades estiman que Susan Watford murió durante la noche del domingo. Según la denuncia federal, su cuerpo fue encontrado en el suelo de la cabina con “múltiples lesiones faciales”. Las cámaras de seguridad del barco registraron que Jason Watford ingresó al cuarto a las 7:46 p. m. (hora del este) y que Susan llegó 25 minutos después, a las 8:11 p. m. Las imágenes no muestran a ninguna otra persona entrando al camarote en ese lapso.

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La empresa naviera interrumpió el viaje programado hacia el Caribe y ordenó el retorno anticipado al puerto de Galveston. (EFE/MSC Cruises)

A las 9:02 p. m., según el mismo registro, una camarera de piso tocó la puerta para entregar toallas. Watford atendió brevemente, pero, después de que la empleada se retiró, salió de la habitación con ropa diferente a la que llevaba antes, se sentó en el pasillo y usó su teléfono celular.

Fue esa misma camarera quien alertó al personal del barco: había visto sangre en las manos y en el pantalón de Watford, además de una mujer inmóvil boca abajo en el suelo. La tripulación respondió al llamado, detuvo al acusado y convocó a las autoridades.

Por qué el crucero MSC Seascape debió regresar a Galveston antes de tiempo

La compañía MSC Cruceros describió el hecho como un “incidente con un pasajero a bordo” y ordenó el regreso del buque a Galveston antes de que completara su recorrido. El MSC Seascape, una embarcación de 322 metros (1.060 pies) de eslora, tenía previsto visitar Costa Maya, las islas Roatán y Cozumel, con retorno a Texas previsto para el 15 de noviembre.

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El sospechoso aguarda una audiencia de causa probable bajo custodia federal y encara una pena potencial de cadena perpetua. (MSC Cruceros)

Un pasajero identificado como Becsei György declaró a NBC News que, entrada la noche del domingo, se escuchó por los altavoces del barco el mensaje “Mike Echo en nivel 10”. A la mañana siguiente, el crucero ya había regresado al puerto.

En el camarote, el FBI incautó ropa con manchas de sangre durante el allanamiento posterior al hallazgo del cuerpo, según la denuncia.

El antecedente de violencia doméstica de Jason Watford contra su esposa

Los registros de la cárcel consultados por NBC News revelan que Watford fue arrestado en 2024 por una acusación de agresión con lesiones corporales a un familiar. Como resultado de ese proceso, fue condenado a 15 meses de libertad condicional y 30 horas de servicio comunitario.

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La Oficina del Médico Forense de Galveston confirmó que una autopsia quedó programada para el martes siguiente al hallazgo. Sus resultados podrían aportar precisiones sobre la causa de la muerte.

El menor hallado ileso y la investigación del FBI en curso

Un menor de edad vinculado a la familia estaba presente en el barco al momento de los hechos. Según confirmó un portavoz del FBI citado por NBC News, el niño fue hallado ileso por agentes federales y sus colaboradores. El Departamento de Servicios de Protección Familiar de Texas informó que el menor se encuentra a salvo y bajo cuidado temporal del Estado.

La investigación continúa bajo la coordinación del FBI, con el apoyo de la Guardia Costera de Estados Unidos, la Policía del Puerto de Galveston y la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), además de la propia compañía naviera. El fiscal asignado al caso es Anh-Khoa Tran, de la Fiscalía federal del Distrito Sur de Texas.

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Watford aguarda en detención la audiencia de causa probable, en la que un juez determinará si las pruebas reunidas justifican mantener los cargos en su contra. De ser condenado, enfrenta hasta cadena perpetua y una multa máxima de USD 250.000, según la Fiscalía federal.