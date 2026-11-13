Un carguero chocó contra el puente Tacony-Palmyra y cerró el cruce entre Filadelfia y Nueva Jersey durante horas

Un buque de carga chocó contra el puente Tacony-Palmyra e interrumpió el tránsito entre Filadelfia y Nueva Jersey sin dejar heridos (AP Photo/Chris Szagola)

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Un carguero chocó contra el puente Tacony-Palmyra este jueves mientras el tramo levadizo estaba abierto para el paso de embarcaciones. El impacto dejó el cruce cerrado durante horas y generó desvíos hacia otros cruces sobre el río Delaware. No hubo heridos.

Tras el golpe, el mecanismo que eleva y baja el tramo móvil no pudo operar con normalidad de inmediato. La situación se prolongó porque otra nave necesitó atravesar el canal, lo que mantuvo el tramo elevado por un período adicional antes de que pudiera descender. El choque ocurrió alrededor de las 13.15, según la Guardia Costera de Delaware Bay, citada por CBS News.

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El mecanismo del puente no pudo bajar tras el impacto

El representante estatal de Pensilvania, Ed Neilson, afirmó que “un gran buque de carga golpeó hoy el puente Tacony-Palmyra”, según declaró en una publicación en redes sociales recogida por The Philadelphia Inquirer. El legislador sostuvo que la imposibilidad de cerrar la parte móvil generaba dificultades de tránsito entre ambos estados.

El impacto dañó el mecanismo del tramo levadizo y el paso de una segunda nave prolongó la apertura sobre el canal (AP Photo/Chris Szagola)

La primera información difundida por las autoridades hablaba de una “posible colisión” bajo el puente. El condado de Burlington comunicó esa versión en una actualización publicada a las 16.45, según el diario. La clausura del viaducto cortó la conexión directa entre el barrio de Tacony, en el noreste de Filadelfia, y Palmyra, en el condado de Burlington.

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La bajada del tramo no implicó la reapertura inmediata del cruce. La Comisión de Puentes del Condado de Burlington, propietaria y operadora del viaducto, indicó a través de un mensaje grabado que la clausura continuaría hasta nuevo aviso y recomendó a conductores y peatones que eligieran rutas alternativas. La estructura tiene tres carriles —dos hacia Filadelfia y uno hacia Nueva Jersey— y, según estimaciones de 2025 citadas por The Associated Press, recibe hasta 76.200 vehículos diarios.

Los equipos esperaban habilitar el tránsito durante la noche sin confirmar una hora

David Levinsky, portavoz del condado, informó a The Philadelphia Inquirer que los equipos ya realizaban inspecciones y reparaciones, y que esperaban habilitar el tránsito vehicular durante la noche, aunque sin establecer una hora concreta. A las 17.00, los trabajos continuaban y no se habían informado daños específicos en los elementos del puente, según CBS News.

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Los equipos técnicos iniciaron inspecciones estructurales y reparaciones con la expectativa de reabrir el viaducto durante la noche (FOX 29 Philadelphia)

La Comisión había anticipado que emitiría una actualización antes de la hora pico vespertina. Neilson precisó, en una publicación posterior, que el puente debería retomar la operación completa “en algún momento durante las horas nocturnas”, según informó Fox 29. Al cierre de esta nota no había aclarado si los daños verificados en la inspección modificarían ese cronograma, de acuerdo con The Associated Press.

The Associated Press señaló que la Guardia Costera de Estados Unidos llevó al carguero a una instalación de Kinder Morgan en Bristol, Pensilvania, donde un equipo de inspectores revisó la embarcación. El organismo no difundió la identidad del propietario ni del operador del buque, ni las circunstancias que llevaron a la colisión.

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El Tacony-Palmyra es un enlace de peaje sobre el río Delaware inaugurado en 1929

El puente une Palmyra con Tacony a través de la Ruta 73 y funciona como un cruce de peaje sobre el Delaware. La estructura de acero tiene 1.115 metros de longitud y fue inaugurada en 1929. Los registros del Inventario Nacional de Puentes de 2026, citados por The Associated Press, calificaban la condición general del viaducto como “aceptable” antes del episodio. La plataforma figuraba en buen estado, mientras que la subestructura y la superestructura también se clasificaban como “aceptables”.

El puente Tacony-Palmyra es un enlace de peaje de 1.115 metros de longitud inaugurado en 1929 en la Ruta 73 (AP Photo/Chris Szagola)

La revisión posterior al impacto debía establecer si el choque alteró esa condición. NJ.com indicó que la interrupción se produjo durante una jornada de tormentas intensas en Nueva Jersey, con alertas por tornados, inundaciones, árboles caídos y cables derribados en distintas zonas.

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Las autoridades no precisaron si el clima tuvo alguna relación con el impacto del carguero. El medio también informó que la clausura anticipaba una mayor carga de tránsito en otros puentes sobre el Delaware mientras siguiera cerrado el Tacony-Palmyra.