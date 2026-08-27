Estados Unidos

Una mujer brasileña murió tras rescatar a una niña que se ahogaba en el río Delaware de Nueva Jersey

La víctima logró empujar a la menor hasta la orilla y desapareció bajo la superficie del agua, en una zona de fuertes corrientes donde está prohibido nadar

Vista aérea de rescatistas con uniformes de emergencia en la orilla rocosa de un río junto a una zona arbolada
La mujer de 33 años logró empujar a la menor hasta la orilla en Amico Island Park, pero desapareció bajo el agua en una zona con corrientes fuertes (NBC News)
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Una mujer brasileña de 33 años murió en un rescate en el río Delaware después de lograr que una niña de 9 años regresara a la orilla en Amico Island Park, en Delran, Nueva Jersey. La policía recuperó su cuerpo en la mañana del martes 25 de agosto, tras una búsqueda que se extendió durante horas.

La víctima fue identificada como Priscila Alvares Pereira Dos Santos, quien entró al agua poco antes de las 16 para auxiliar a la menor, en una zona donde está prohibido nadar. La niña llegó a la costa con ayuda de terceros, pero la mujer desapareció bajo la superficie y no volvió a salir.

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La secuencia del hecho quedó reconstruida por la policía local a partir de los testimonios recogidos en el parque. El reporte de CBS News detalló que Dos Santos consiguió empujar a la menor hacia la orilla y que personas que estaban en el lugar lograron sacar a la niña del agua. La mujer, en cambio, quedó atrapada en la corriente y fue vista por última vez en el sector donde el río Delaware se une con el arroyo Rancocas.

Una mujer sonriente de cabello oscuro y camiseta negra posa sentada frente a un respaldo gris
La brasileña Priscila Alvares Pereira Dos Santos murió tras rescatar a una niña de 9 años que se ahogaba en el río Delaware de Nueva Jersey (Foto familiar)

Cómo fue el operativo de búsqueda

Los agentes del Delran Police Department acudieron al parque aproximadamente a las 16 del lunes tras una denuncia por dos posibles víctimas de ahogamiento. El despliegue incluyó embarcaciones, drones y equipos de varias agencias, que suspendieron el rastreo durante la noche y lo retomaron a la mañana siguiente.

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El cuerpo de la mujer apareció a las 8:15 del martes, a unos 6 metros de una playa del parque, según precisó la policía. NBC 10 agregó que la búsqueda se concentró en el punto donde desemboca el Rancocas Creek, un sector afectado por el movimiento de las mareas y por corrientes variables que complican cualquier maniobra de rescate.

Un mapa que señala Amico Island Park en el río Delaware, ubicado entre Pensilvania y Nueva Jersey, junto a la Interestatal 95
La policía de Delran recuperó el cuerpo de Priscila Alvares Pereira Dos Santos el martes 25 de agosto después de una búsqueda que duró varias horas (NBC News)

Kevin Peak, subjefe del cuerpo de bomberos de Delran, explicó que el agua tenía un flujo intenso cuando llegaron los primeros avisos. “La corriente del río es prácticamente lo mismo. Te arrastrará directamente hacia el fondo”, afirmó el funcionario al comparar la fuerza de la corriente con la de algunos sectores del mar.

La investigación sigue abierta, aunque la policía sostuvo que no hay indicios de circunstancias sospechosas. Mientras que ABC News señaló que la revisión del caso quedará en manos de la oficina del médico forense del condado de Burlington, encargada de determinar de manera formal la causa de la muerte.

Vista aérea de un río con dos embarcaciones pequeñas junto a una orilla de vegetación densa donde hay varias personas
El operativo de búsqueda en el río Delaware incluyó embarcaciones, drones y equipos de varias agencias, y se reanudó a la mañana siguiente tras la suspensión nocturna (CBS News)

Qué se sabe sobre la víctima

La historia personal de Priscila Alvares Pereira Dos Santos fue repasada por medios brasileños como Gazeta y O Tempo Betim. La mujer vivía en Estados Unidos desde hacía unos cinco años y había nacido en Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais.

El informe de O Tempo Betim indicó que fue vecina del barrio Alterosas, en Betim, antes de mudarse a Estados Unidos con su esposo, Alex Cândido do Nascimento, y sus dos hijos, de 3 y 9 años. Ese medio añadió que la familia y sus allegados iniciaron una campaña para reunir dinero con el fin de repatriar el cuerpo a Brasil.

De acuerdo con Gazeta, Dos Santos trabajaba en limpieza de casas y su entorno la describía como una mujer dedicada a la familia, generosa y dispuesta a ayudar a otras personas. El mismo medio indicó que el hijo menor es autista y dependía de forma especial del cuidado cotidiano de su madre.

La cuñada de la víctima, Ellen Cândido, compartió en O Tempo Betim que la mujer “entró sin pensarlo dos veces” cuando vio a la niña en peligro. En ese mismo testimonio, reiteró en que la corriente la arrastró después de que lograra poner a salvo a la menor.

Un hombre con gorra, una mujer y dos niños posan frente a un fondo decorado de animación junto a un globo dorado.
Priscila Alvares Pereira Dos Santos había nacido en Belo Horizonte, vivía en Estados Unidos desde hacía cinco años y residía con su esposo y sus dos hijos (Foto familiar)

Las advertencias sobre el lugar

Las autoridades locales remarcaron que está prohibido nadar en esa parte del río Delaware. CBS News indicó que en el parque hay carteles visibles con esa advertencia y que el área presenta profundidad irregular, barro y corrientes fuertes con cambios marcados por la marea.

El jefe de policía de Delran, Matt Gasper, definió el acto de valentía que tuvo la mujer: “Priscila murió como una heroína. Salvó a una niña pequeña”.

Por otro lado, el parque permaneció cerrado mientras avanzaban las pericias sobre el terreno. Fox 29 añadió que todavía no está claro en qué circunstancias la niña ingresó al agua ni el vínculo entre ellas. Aunque, algunas versiones indicaron que la menor rescatada formaba parte del entorno familiar de Dos Santos.

Cuatro rescatistas en la orilla sostienen cuerdas sujetas a dos miembros del equipo desplegados dentro del agua de un río
Las autoridades recordaron que está prohibido nadar en esa zona del río Delaware por la profundidad irregular, el barro y las corrientes marcadas por la marea (NBC News)

De acuerdo con People, el esposo de la mujer declaró que ella era evangélica y que había entregado su vida para salvar a la niña. El cuerpo fue encontrado el día en que habría cumplido 34 años, mientras familiares y amigos iniciaron una colecta para afrontar gastos funerarios, de vivienda, alimentación y cuidado de los hijos.

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