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Escalaron el Empire State para comprometerse. Terminaron detenidos

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La pareja de escaladores extremos subió el miércoles a lo alto del emblemático edificio y desplegó una gran pancarta negra a cientos de metros de altura sobre la ciudad.

Por si los Knicks, el Mundial, la posible boda de Taylor Swift y el 250.º aniversario del país no fueran suficientes, el espectáculo incesante que es el verano de 2026 en Nueva York alcanzó, más o menos, la estratósfera el miércoles por la mañana. Dos escaladores urbanos extremos subieron ilegalmente a la aguja del Empire State Building, donde uno le pidió matrimonio a su acompañante, a 440 metros sobre la ciudad.

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La pareja, Angela Nikolau, de 33 años, e Ivan Beerkus, de 32, desplegó una gran pancarta negra en la que se leía "Cuando el poder del amor vence al amor por el poder, el mundo conoce la paz", y Nikolau publicó un video en Instagram que mostraba vistas vertiginosas desde una plataforma aterradoramente pequeña. Otra imagen que publicó Nikolau muestra a Beerkus al arrodillarse. En otra más, ella luce un anillo, con los rascacielos muy por debajo como telón de fondo.

Las imágenes de la cámara corporal publicadas por el Departamento de Policía muestran lo que pasó después.

Un agente de la Unidad de Emergencias sube por una escalera empinada y enjaulada hacia la pareja. "Hola, ¿qué tal?", dice. "¿Se pueden quedar donde están?". Y añade: "No pueden estar aquí arriba".

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Nikolau levanta los brazos y dice: "Estoy bien", mientras un agente la coge del brazo y otro se prepara para detener a Beerkus.

Nikolau y Beerkus, residentes de East Orange, Nueva Jersey, acumularon un sinfín de cargos, entre ellos allanamiento de morada, conducta temeraria, daños a la propiedad, alteración del orden público y posesión de herramientas para robar, dijo la policía el miércoles por la noche.

No era ni mucho menos su primera escalada. La pareja, originaria de Rusia, fue protagonista de un documental de 2024, Skywalkers: a Love Story, sobre su romance y su búsqueda de emociones fuertes y fama. (Nikolau tiene más de un millón de seguidores en Instagram.) En 2022, escalaron el Merdeka 118 en Malasia, que mide más de 610 metros de altura.

La aguja del Empire State Building, que alberga equipos de comunicaciones y una antena altísima, se eleva unos 60 metros por encima de la última planta del edificio.

Es una superficie a la que no se suele subir. En 1994, el escalador francés Alain Robert lo hizo, según la web del Libro Guinness de los Récords.

Sin embargo, los rascacielos y monumentos de Nueva York han sido un imán para los escaladores durante mucho tiempo.

Sus intentos han ido desde los más modestos hasta los verdaderamente angustiosos.

En 1918, Harry Gardiner, apodado "la Mosca Humana", escaló el Arco Conmemorativo de los Soldados y Marineros en Grand Army Plaza, en Brooklyn; tiene nada menos que 24 metros de altura.

Philippe Petit se hizo famoso al caminar sobre una cuerda floja entre las torres del World Trade Center en 1974.

En 2008, después de que en cuestión de semanas tres personas --una de ellas Robert-- escalaran el edificio del New York Times, el Times retiró algunas de las barras horizontales que los escaladores habían usado para subir.

En 2014, un adolescente de Nueva Jersey subió hasta la aguja de la Freedom Tower, construida en el lugar donde se encontraban las Torres Gemelas.

Jason Barr, profesor de economía de la Universidad de Rutgers que ha estudiado los rascacielos, dijo que los planos iniciales del Empire State Building no incluían una aguja ni una antena, pero tras la construcción del edificio Chrysler, con su característica corona, el edificio se rediseñó para incluir un mástil de amarre que se elevara hacia el cielo.

"Estas agujas se diseñan en parte por razones estéticas, pero también por motivos publicitarios, como para decir: "'Mira la parte superior de mi edificio'", dijo Barr.

En los últimos años, artistas y exhibicionistas han bautizado sus ascensos sin medidas de seguridad --y normalmente ilegales-- como "rooftopping", y han documentado las escaladas en las redes sociales. Además de en edificios de Nueva York y Malasia, Nikolau y Beerkus han escalado edificios y obras en China y Europa, a veces con repercusiones legales.

Cuando lo llamamos por teléfono el miércoles, Petit, que ahora ronda los 70 años, no se mostró impresionado por la escalada de la pareja y parecía ofendido por la idea de que lo mencionaran en el mismo artículo.

"O sea, ¿cómo se puede comparar componer una ópera en el cielo con subir una escalera muy alta y desplegar una pancarta?", preguntó.

Aunque el propio Petit llevó compañeros para que fotografiaran su hazaña, criticó el énfasis actual en crear contenido viral, en lugar de arte atemporal.

"Todos nos hacemos selfis y nos olvidamos de mirar, nos olvidamos de oler, nos olvidamos de escuchar", dijo. "Ahora somos, ya sabes, los juguetes de los medios modernos".

Caitlyn Freeman colaboró con reportería.

Andy Newman lleva más de 30 años reportando desde la región de Nueva York para el Times.

Maia Coleman es reportera del Times y cubre el Departamento de Policía de Nueva York y la justicia penal en la zona.

Chelsia Rose Marcius es reportera de justicia penal para el Times y cubre el Departamento de Policía de Nueva York.

Caitlyn Freeman colaboró con reportería.

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