Murió Linda Mason, histórica periodista de CBS News y pionera en la televisión de Estados Unidos

La periodista y ejecutiva de CBS News murió a los 84 años, según informó la cadena. Tuvo una carrera de 47 años, trabajó con Walter Cronkite y Dan Rather y recibió 13 premios Emmy. (Fuente: CBS)

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La periodista y productora Linda Mason, referente de la televisión informativa en Estados Unidos, murió a los 84 años el miércoles por la noche. La cadena norteamericana CBS News dio a conocer la noticia sobre su colaboradora y destacó su impronta en la evolución del formato periodístico moderno.

La periodista y productora Linda Mason murió a los 84 años según confirmó la cadena estadounidense CBS News. (Captura CBS)

Su fallecimiento concluye una etapa determinante para los medios audiovisuales. Con una trayectoria de 47 años en la empresa, Mason rompió barreras de género en la industria y alcanzó cargos ejecutivos decisivos que definieron el rigor profesional de la emisora frente al público global.

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Murió Linda Mason, histórica periodista de CBS News

En un comunicado que la empresa difundió el 29 de octubre, la cadena televisiva precisó que la comunicadora descansó en paz durante las últimas horas del miércoles, en su hogar y en compañía de su familia.

La comunicadora comenzó su carrera en el diario Providence Journal antes de ingresar al escritorio de radio de CBS News en 1966. (Captura CBS)

La corporación mantuvo reserva sobre su historial clínico y no mencionó ninguna patología como causa de su deceso. Tras el anuncio, colegas de diversas generaciones rindieron tributo a una directiva que guió coberturas complejas y resguardó la credibilidad institucional en tiempos de crisis.

Quién era Linda Mason, la primera productora del CBS Evening News

Nacida y criada en Middletown, en el estado de Nueva York, Mason inició su labor informativa en el periódico Providence Journal. En enero de 1966, ingresó a CBS News como asistente en el escritorio de radio. Más adelante redactó despachos para la estación local neoyorquina WCBS-TV y coordinó tareas de redacción y producción asociada en el programa CBS Morning News entre 1968 y 1970.

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Mason asumió en 1971 como la primera mujer en el cargo de productora de campo del noticiero central de CBS News. (Captura CBS)

En 1971, consolidó un hito profesional al asumir como productora de campo del informativo nocturno, puesto que ninguna mujer había ocupado hasta ese momento. Entre 1980 y 1986, Linda Mason ejerció como productora sénior del noticiero central, período en el cual coordinó transmisiones junto a presentadores históricos de Estados Unidos como Walter Cronkite y Dan Rather.

La trayectoria de Linda Mason en CBS News

Entre 1987 y 1992, Mason encabezó la producción ejecutiva de CBS Sunday Morning y de las emisiones del fin de semana. Desde esa posición dirigió la cobertura de acontecimientos internacionales de primer orden, entre ellos la primera visita oficial del presidente Ronald Reagan a la Unión Soviética, las ceremonias fúnebres del emperador Hirohito en Japón y el clima de agitación política previo a las protestas de la plaza de Tiananmen en China.

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Desde la producción ejecutiva de CBS Sunday Morning, Mason supervisó coberturas como el viaje de Ronald Reagan a la Unión Soviética y los funerales del emperador Hirohito. (Captura CBS)

Asimismo, lideró como productora ejecutiva el ciclo documental CBS Reports y condujo proyectos especiales como la revista informativa Eye to Eye y los programas de aniversario por los 25 y 30 años de 60 Minutes. Entre 1992 y 2005 ocupó la vicepresidencia de Asuntos Públicos de CBS News, y en enero de 2005 asumió la vicepresidencia sénior de Estándares y Proyectos Especiales. En este último cargo actualizó el manual ético de la emisora, custodió los archivos históricos y encabezó investigaciones internas sobre coberturas electorales y controversias periodísticas.

Los premios y la formación de Linda Mason

A lo largo de su carrera, Mason cosechó los máximos honores del periodismo televisivo norteamericano. Su vitrina reúne 13 premios Emmy, tres premios Peabody, el Edward R. Murrow Award, el Alfred I. duPont-Columbia University Award y el Gran Premio de los Robert F. Kennedy Journalism Awards.

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En el plano académico, concluyó su licenciatura con honores en Relaciones Internacionales en Brown University en 1964, entidad que en 1991 le otorgó el galardón William Rogers al exalumno más destacado del año. En 1965 obtuvo una maestría en Cinematografía en Syracuse University, institución en la que cursó sus estudios como becaria antes de consagrar su vida a la comunicación.