Tres puñaladas, una disputa familiar y más de tres años de espera: la condena por el asesinato del creador de Cash App

El asesinato de Bob Lee expuso una trama de relaciones personales, consumo de drogas y acusaciones cruzadas que llegó a los tribunales de San Francisco (Gabrielle Lurie/San Francisco Chronicle via AP, Pool, File)

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Bob Lee tenía 43 años, vivía en Miami y había vuelto a California por un fin de semana. Era el ingeniero que creó Cash App, el servicio de pagos móviles que transformó la forma en que millones de personas transfieren dinero en Estados Unidos, y era director de producto de la criptomoneda MobileCoin. La madrugada del 4 de abril de 2023 no regresó a su hotel.

El 10 de noviembre de 2026, un tribunal de San Francisco cerró el caso con una condena de 16 años de prisión para Nima Momeni, el consultor tecnológico de 42 años que lo mató, informó la agencia AP.

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El proceso tardó más de tres años desde el crimen hasta la sentencia, atravesó un juicio de dos meses, siete días de deliberación del jurado y casi dos años de recursos posteriores al veredicto.

La exesposa de Lee y sus dos hijos vivían en el Área de la Bahía, adonde había viajado ese fin de semana de abril.

Cash App se convirtió en una de las plataformas de pagos digitales más utilizadas de Estados Unidos desde su lanzamiento en 2013 (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

La última noche de Bob Lee en San Francisco

La secuencia del crimen comenzó horas antes de la muerte de Lee, en el interior del departamento que Khazar Momeni, hermana de Nima, tenía en la Torre Millennium, un edificio de lujo en el barrio SoMa de San Francisco.

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Esa tarde, Khazar y Lee pasaron tiempo juntos y consumieron drogas. Según la fiscalía, Lee dejó a Khazar y a una amiga de ella en el departamento de Jeremy Boivin, señalado como vendedor de drogas.

Khazar se despertó tiempo después desorientada, con poca ropa encima, y llamó a su hermano.

La fiscalía afirmó que creyó haber sido agredida sexualmente por Boivin bajo los efectos de sustancias que incluían GHB. Nima Momeni llegó al edificio, recogió a su hermana y luego buscó a Lee para enfrentarlo.

Khazar Momeni (derecha) quedó en el centro del expediente por los hechos que relató sobre las horas previas al encuentro entre su hermano y Lee (abc7)

Los dos hombres tuvieron una reunión esa misma noche en el departamento de Khazar. Después, Lee subió al BMW de Momeni, aparentemente para que lo llevara de regreso a su hotel.

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El auto se detuvo a pocas cuadras de distancia, debajo del Bay Bridge, en la calle Main. Allí, Lee recibió tres puñaladas. Una le perforó el corazón.

Solo el ADN de Momeni fue hallado en el mango del cuchillo, que la fiscalía identificó como el mismo que Momeni tomó de la cocina de su hermana antes del encuentro.

Cámaras de seguridad registraron a Lee caminando solo por la calle, con un rastro de sangre detrás de él, antes de desplomarse cerca de un edificio residencial. Alcanzó a llamar al 911. Murió poco después en el hospital.

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Bob Lee dejó una huella en la industria tecnológica de Estados Unidos como creador, ejecutivo y desarrollador de productos digitales (Crédito: MobileCoin)

Dos relatos opuestos sobre los mismos hechos

La acusación presentó a Momeni como un hombre que actuó con furia calculada, convencido de que Lee había destruido a su hermana al exponerla a Boivin.

Los fiscales Dane Reinstedt y Omid Talai describieron el crimen como un ataque de represalia, planificado con el detalle de tomar el cuchillo antes de llevar a Lee al lugar más aislado de la escena.

Amigos y compañeros de trabajo de Lee testificaron que jamás lo habían visto agresivo bajo los efectos de las drogas, en respuesta directa a la estrategia de la defensa.

Momeni, quien declaró en su propia defensa, sostuvo una versión distinta. Dijo que esa noche le hizo a Lee un comentario sobre pasar más tiempo con su familia en lugar de buscar un club de striptease, y que Lee lo atacó con un cuchillo enojado por ese chiste.

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Aseguró que solo le devolvió el golpe en defensa propia y que ni siquiera se dio cuenta de que lo había herido de gravedad.

La fiscalía y la defensa ofrecieron interpretaciones incompatibles de una madrugada que terminó con una muerte y una condena (Foto AP /Jeff Chiu)

La defensa proyectó durante los alegatos un video de cámaras de vigilancia que mostraba a Lee consumiendo cocaína sobre lo que sostuvo que era el arma del crimen, aunque la fiscalía rechazó esa interpretación.

El abogado Daniel Shriro calificó la narrativa de la acusación de fabricada y construida sobre supuestos prejuicios.

Tras siete días de deliberaciones, el jurado rechazó la acusación de asesinato en primer grado —que requería probar premeditación— y condenó a Momeni por asesinato en segundo grado, según detalló el sitio SFist. El veredicto se conoció en diciembre de 2024.

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Los familiares de Nima Momeni siguieron de cerca un proceso que puso bajo escrutinio las horas anteriores al homicidio (REUTERS/Vicki Behringer)

El largo camino legal que separó el veredicto de la condena

La sentencia no llegó de inmediato. Durante casi dos años, el equipo legal de Momeni interpuso múltiples recursos que postergaron la audiencia.

En junio de 2025, Momeni despidió a sus abogados del juicio y contrató a Shriro y Boris Bindman, quienes reorientaron la estrategia.

Una de las principales líneas fue invocar la California Racial Justice Act, una ley estatal de 2021 que prohíbe sesgos raciales, étnicos o de origen nacional en el proceso penal. La defensa alegó que el uso de términos como psycho y animal durante el juicio había perjudicado a Momeni, nacido en Irán.

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La jueza Alexandra Gordon, que presidió el juicio original, rechazó ese planteo en septiembre de 2026 al determinar que esas palabras fueron tomadas literalmente de mensajes de texto de Khazar Momeni y que no constituían lenguaje discriminatorio por parte de los fiscales.

Nima Momeni era un consultor del sector tecnológico que vivía en Emeryville, al otro lado de la bahía de San Francisco (Nima Momeni/LinkedIn)

Shriro también cuestionó un video que el sargento David Goff, de la Policía de San Francisco, grabó mientras vigilaba a Momeni días antes de su arresto.

Las imágenes muestran al acusado en un estacionamiento público con Brian Hedley, investigador de su entonces abogada. La fiscalía sostuvo que Momeni hacía tres gestos de apuñalamiento y otro de lanzamiento al recrear el crimen.

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La defensa afirmó que el intercambio estaba protegido por el privilegio abogado-cliente. Gordon declaró admisible el video porque no tenía audio y se filmó en un espacio público. Shriro aseguró que ese punto será central en la apelación ante la corte superior.

La jueza Alexandra Gordon fijó una pena que contempla un mínimo de 16 años antes de que el condenado pueda aspirar a recuperar la libertad (AP Photo/Jeff Chiu)

La jueza rechazó la solicitud de nuevo juicio tras casi dos horas de argumentos y procedió a dictar la pena: 15 años a cadena perpetua por el homicidio, más un año de agravante por el uso de arma, lo que sumó 16 años en total.

Momeni acumulaba 1.377 días de detención preventiva al momento de la sentencia, que se computaron como crédito a su favor. No tiene derecho a libertad condicional. Una vez que cumpla la condena mínima, quedará en libertad vigilada de por vida.

En la audiencia, la hija mayor de Lee, Scout Lee, de 18 años, se dirigió directamente a Momeni. “No solo terminaste con su vida; terminaste con un futuro entero construido alrededor de un hombre”, dijo al acusado en la sala, tal como recogieron varios medios presentes en la sala.

Momeni, con un mameluco naranja de detenido, respondió que comprendía el dolor de la familia pero que tenía una visión diferente de lo ocurrido. “Desafortunadamente, tenemos concepciones totalmente distintas de lo que sucedió”, aseguró.

Scout Lee (medio), hija mayor de Bob Lee, habló en la audiencia final sobre el vacío que dejó la muerte de su padre (AP Photo/Godofredo A. Vsquez)

Las batallas legales que siguen después del fallo

La familia de Lee también inició acciones civiles. En marzo de 2025 presentó una demanda por muerte culposa contra Khazar Momeni y la madre de Nima, con el argumento de que ambas contribuyeron a encubrir el crimen. Ese proceso sigue abierto.

Por su parte, Nima Momeni demandó a varios medios de comunicación, entre ellos el Los Angeles Times, el New York Post y el San Francisco Standard, así como al fotógrafo Paul Kuroda, por USD 17 millones en daños, alegando una cobertura perjudicial. Un juez desestimó esa demanda este año por falta de pago de tasas judiciales.

El equipo legal de Momeni confirmó que presentará una apelación formal ante la corte de alzada. “Lo acompaño con cada célula de mi cuerpo”, afirmó Naz Tayarani, una de sus abogadas, según consignó Courthouse News.