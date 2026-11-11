Estados Unidos

Ordenan examen psiquiátrico al padre de Meghan Markle y fiscales piden encarcelarlo tras cortar su brazalete

Thomas Markle, detenido en Florida bajo cargos federales por material de abuso infantil hallado en depósitos de Los Ángeles, Filipinas y México, violó las condiciones de su libertad provisional al remover el dispositivo electrónico

Thomas Markle
La jueza Lindsay Griffin ordenó una evaluación psiquiátrica para Thomas Markle por su edad avanzada y falta de memoria (Grosby Group)
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Un juez ordenó una evaluación psiquiátrica para Thomas Markle, el padre de Meghan Markle, informó CBS News. El hombre de 82 años fue arrestado en Florida acusado de posesión de material de abuso sexual infantil. Este martes, la situación se complicó cuando los fiscales federales lo acusaron de haber cortado el dispositivo de monitoreo electrónico que llevaba como condición de su libertad provisional.

Markle compareció por primera vez ante un tribunal el viernes en Tampa, donde enfrenta un cargo de posesión de pornografía infantil. La jueza Lindsay Griffin ordenó el examen psiquiátrico ese mismo día.

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La magistrada señaló su “estado de salud”, “edad avanzada” y “falta de memoria” como factores determinantes para concluir que existía “causa razonable para creer” que Markle padecía una condición que lo hacía “mentalmente incompetente” al punto de no poder comprender las consecuencias del proceso judicial ni colaborar adecuadamente con su defensa. Un psiquiatra deberá presentar un informe sobre su estado mental antes del 20 de noviembre.

El fiscal pide la detención tras la remoción del brazalete

El martes a la madrugada, Markle se quitó el brazalete de monitoreo, según la acusación, a la 1:45. Bill Essayli, fiscal federal auxiliar del Distrito Central de California, lo denunció en una publicación en X. “Las condiciones de libertad son órdenes judiciales, no sugerencias. Estamos pidiendo al tribunal que revoque su liberación y lo detenga, y continuaremos procesando este caso con todo el peso de la ley”, escribió Essayli.

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Markle estaba obligado a permanecer bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico y tenía prohibido viajar fuera del Distrito Central de Florida y del Distrito Central de California.

Casi dos décadas de almacenamiento de material, según el Departamento de Justicia

Los agentes del FBI arrestaron a Thomas Markle en un hogar de retiro en Lakeland por cargos de posesión de pornografía infantil (REUTERS/Chris Urso)
Los agentes del FBI arrestaron a Thomas Markle en un hogar de retiro en Lakeland por cargos de posesión de pornografía infantil (REUTERS/Chris Urso)

Los agentes del FBI arrestaron a Markle el viernes en el hogar de retiro donde residía en Lakeland, Florida. El Departamento de Justicia señaló, según la cadena, que el acusado presuntamente almacenó material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés), incluidas fotografías sexualmente explícitas de sí mismo con niñas prepúberes, en dos depósitos que alquiló en el área de Los Ángeles durante casi dos décadas.

Imágenes de abuso sexual infantil también fueron halladas en la exresidencia de Markle en Filipinas y en un depósito que alquiló en México. La Fiscalía General del Estado de Baja California confirmó que el 29 de octubre se realizó un allanamiento tras una denuncia al número de emergencias 911. “Durante el operativo se encontraron tres revistas antiguas y cintas VHS con pornografía infantil”, indicó la fiscalía en un comunicado. Las pruebas quedaron en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

El hijo de Markle entregó los materiales al FBI y a las autoridades de Filipinas

Thomas Markle Jr. entregó los objetos personales de su padre a las autoridades filipinas y contactó al FBI, lo que activó parte de las investigaciones. “Lo apoyé, cuidé y ayudé durante años, pero eso se acaba ahora”, declaró al tabloide británico The Sun. “No le volveré a hablar a mi padre a menos que me llamen a declarar en su contra”, agregó.

Un vocero de la Policía Nacional de Filipinas confirmó a la agencia AFP que la investigación se inició tras esa entrega de materiales. El Daily Mail, tabloide británico, también informó que Thomas Markle Jr. alertó al FBI sobre un archivo hallado en un depósito alquilado por Markle cerca de su antigua residencia en Rosarito, México.

La reacción de Meghan Markle ante las acusaciones

Meghan Markle afirmó que está profundamente angustiada por el proceso judicial que enfrenta su padre en Estados Unidos
Meghan Markle afirmó que está profundamente angustiada por el proceso judicial que enfrenta su padre en Estados Unidos

El mes pasado, Meghan Markle expresó públicamente que estaba “profundamente angustiada” por las acusaciones contra su padre. Thomas Markle, quien había vivido en Cebú, Filipinas, hasta su regreso a Estados Unidos este año, negó los cargos. “Nunca descargué nada parecido en mi vida”, declaró al Daily Mail y calificó las acusaciones de “mentiras enfermas”.

Si lo hallan culpable, Thomas Markle podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

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