Estados Unidos

Donald Trump celebró el bloqueo de la moción contra Pete Hegseth: “Exoneración de un gran patriota”

La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, rechazó avanzar con la iniciativa y evitó que el secretario de Defensa enfrentara una votación sobre la presentación de cargos formales en su contra

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, asisten a una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, asisten a una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool/Foto de archivo
Guardar

Donald Trump celebró este martes en Truth Social el bloqueo del juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y atribuyó la ofensiva a los demócratas, aunque la promovió un congresista de su propio partido. La Cámara de Representantes votó 211 a 204 a favor de remitir la resolución al Comité Judicial, un trámite procedimental que la deja sin efecto durante lo que queda del actual Congreso.

El intento de los demócratas de someter a juicio político al secretario de Guerra Pete Hegseth ha FRACASADO miserablemente. Todos los republicanos, excepto Thomas Massie, un gran PERDEDOR, votaron a favor de Pete. Una vez más, las victorias en Venezuela e Irán, los mejores números de reclutamiento en la historia de las Fuerzas Armadas (¡largas listas de espera para entrar!) y un espíritu como pocas veces se ha visto llevaron a la EXONERACIÓN de un gran patriota estadounidense. Los demócratas siguen usando como arma y abusando de los Estados Unidos de América. ¡Hay que detenerlos!”, escribió el presidente minutos después de la votación.

PUBLICIDAD

El autor de la acusación fue Thomas Massie, representante republicano por Kentucky. También fue el único miembro de su partido que votó con todos los demócratas en contra del envío a comisión.

La Cámara no debatió ni votó los ocho artículos de la acusación; se limitó a mandarlos al Comité Judicial, donde los republicanos tienen mayoría, y solo volverían al pleno si esa comisión los aprobara. Trump no aportó cifras de reclutamiento que respaldaran su mensaje.

El Representante ESTADOUNIDENSE Thomas Massie (R-KY) celebra una conferencia de prensa sobre su resolución de acusar al Secretario de Defensa Pete Hegseth, en Capitol Hill en Washington, DC, EE.UU., el 9 de noviembre de 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein
El Representante ESTADOUNIDENSE Thomas Massie (R-KY) celebra una conferencia de prensa sobre su resolución de acusar al Secretario de Defensa Pete Hegseth, en Capitol Hill en Washington, DC, EE.UU., el 9 de noviembre de 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

La resolución acusa a Hegseth de haber llevado a Estados Unidos a la guerra con Irán sin autorización del Congreso, de ignorar las normas destinadas a reducir las víctimas civiles, de ordenar ejecuciones extrajudiciales en los ataques contra lanchas en el Caribe, de dirigir la captura de Nicolás Maduro y de tomar represalias contra el senador demócrata Mark Kelly. Massie sostiene que el jefe del Pentágono violó tres disposiciones de la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que obliga al Ejecutivo a retirar las tropas si el Congreso no autoriza las hostilidades en un plazo de 60 a 90 días.

PUBLICIDAD

Hegseth respondió por la mañana en una conferencia de prensa en el Pentágono. “Ninguna de estas acusaciones constituye delitos graves ni faltas”, dijo, y calificó la iniciativa de “farsa” y de “espectáculo político”. Añadió que se trataba de “un manifiesto personal impulsado por el ego y el resentimiento”. El portavoz del Departamento de Defensa, Jacob Bliss, afirmó que el secretario cumplió “órdenes directas y legales del presidente para proteger a la nación”.

La pelea entre Massie y la Casa Blanca viene de lejos. El congresista, en la Cámara desde 2012, perdió en mayo la primaria republicana frente a Ed Gallrein, un ex integrante de los Navy SEAL reclutado por el entorno de Trump, y Hegseth hizo campaña por Gallrein un día antes de la votación. Massie presentó por primera vez los artículos de acusación el 15 de septiembre. Al día siguiente, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, adelantó el receso electoral de siete semanas y la votación quedó postergada hasta después de los comicios. Johnson negó que una cosa tuviera que ver con la otra y calificó la iniciativa de “truco publicitario”.

FOTO DE ARCHIVO: El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, habla en una declaración en video, en Arlington, Virginia, EE. UU., en esta imagen fija del video publicado el 5 de noviembre de 2026. Secretario de Defensa, Pete Hegseth vía X/Handout vía REUTERS
FOTO DE ARCHIVO: El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, habla en una declaración en video, en Arlington, Virginia, EE. UU., en esta imagen fija del video publicado el 5 de noviembre de 2026. Secretario de Defensa, Pete Hegseth vía X/Handout vía REUTERS

El congresista volvió a leer la acusación en el pleno el lunes 9 de noviembre. Como la presentó con carácter privilegiado, el reglamento obligaba a la Cámara a pronunciarse en un plazo de dos días legislativos. Esa misma noche, Trump escribió que el “derrotado congresista republicano Thomas Massie, un perdedor total”, intentaba destituir “quizás al funcionario militar más popular y exitoso del país”.

La votación llegó una semana después de las elecciones del 3 de noviembre, en las que los demócratas recuperaron la mayoría en ambas cámaras. Varios legisladores republicanos atribuyeron la derrota a la guerra con Irán, que empezó en febrero y ya entró en su noveno mes. Pese a ese malestar, la bancada oficialista votó en bloque para frenar la acusación.

En la historia de Estados Unidos, solo dos miembros del Gabinete fueron sometidos a juicio político: William Belknap, secretario de Guerra, en 1876, absuelto por el Senado, y Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, en 2024, cuyos cargos fueron desestimados.

Massie dijo el lunes que no presentará otra resolución contra Hegseth y dejará su escaño a comienzos de enero. El nuevo Congreso, con mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y en el Senado, asumirá el 3 de enero de 2027.

Temas Relacionados

Pete HegsethDonald TrumpCámara de Representantes de EEUUJuicio político

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Inflación en Estados Unidos: qué gastos aumentaron más en octubre y qué puede pasar con las tasas

El índice de precios al consumidor subió 0,4% en el mes, por encima de las proyecciones del mercado, con alimentos, vivienda y electricidad como los rubros de mayor impacto

Inflación en Estados Unidos: qué gastos aumentaron más en octubre y qué puede pasar con las tasas

Alta funcionaria de la Reserva Federal de EE. UU. advirtió que las acciones podrían caer si la inversión en IA decepciona

Michelle Bowman también dijo que memorias, procesadores y computadoras se encarecieron este año por la demanda de los centros de datos, con alzas de dos dígitos en algunos casos

Alta funcionaria de la Reserva Federal de EE. UU. advirtió que las acciones podrían caer si la inversión en IA decepciona

La Cámara de Representantes de EEUU bloqueó el intento de juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth

La iniciativa impulsada por el republicano Thomas Massie fue rechazada por 211 legisladores, frente a 204 que respaldaron su avance

La Cámara de Representantes de EEUU bloqueó el intento de juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth

Un extraño objeto con tentáculos fue filmado sobrevolando una base militar en Alaska y desapareció sin dejar rastro

Una pareja que fotografiaba un arcoíris en Anchorage captó el objeto, que permaneció visible apenas tres minutos y desapareció antes de que pudieran encontrar una explicación

Un extraño objeto con tentáculos fue filmado sobrevolando una base militar en Alaska y desapareció sin dejar rastro

El aeropuerto de Miami ocupa el cuarto puesto entre los peores hubs del país y encabeza el índice de severidad de disrupciones

Un análisis sobre datos del Departamento de Transporte ubica a MIA como la terminal grande con mayor tasa de desvíos y el peor desempeño en gravedad de interrupciones de vuelos entre los 29 aeropuertos evaluados

El aeropuerto de Miami ocupa el cuarto puesto entre los peores hubs del país y encabeza el índice de severidad de disrupciones

TECNO

Sony retira PlayStation Plus de PC: la app cerrará el 10 de diciembre de 2026 por su baja demanda

Sony retira PlayStation Plus de PC: la app cerrará el 10 de diciembre de 2026 por su baja demanda

Google prueba robot humanoide en fábricas de Mercedes-Benz y publica una prueba para evitar que lo engañen

ChatGPT permitirá a las empresas reclamar su perfil y tener un agente de IA que atienda a los clientes

Nintendo descontinuará el inicio de sesión con Google y Apple en 2027: fechas y cambios clave

Elon Musk y Jeff Bezos frente a frente: ocho gigantes privados disputarán contratos lunares con la NASA

ENTRETENIMIENTO

Daddy Yankee revela cómo su transformación espiritual influyó en su regreso a la música

Daddy Yankee revela cómo su transformación espiritual influyó en su regreso a la música

Dustin Hoffman revela el accidente que casi terminó con su carrera antes de alcanzar la fama

Vivienne, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, reveló que estuvo hospitalizada por un trastorno alimenticio

Johnny Depp explica cómo vive su regreso al cine tras ocho años fuera de Hollywood

La hija de Bruce Willis estalla contra quien habría filtrado información sobre su padre: “Aléjate de mi familia”

MUNDO

Ucrania y Rusia acordaron avanzar hacia un nuevo intercambio masivo de prisioneros en las negociaciones de Abu Dhabi

Ucrania y Rusia acordaron avanzar hacia un nuevo intercambio masivo de prisioneros en las negociaciones de Abu Dhabi

Dinamarca anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por más de USD 720 millones

Los hutíes lanzaron una nueva ofensiva contra Arabia Saudita: atacaron el aeropuerto de Riad y objetivos petroleros

Marco Rubio descartó nuevos bombardeos contra Irán y dijo que las sanciones de Estados Unidos están asfixiando al régimen

La Policía antiterrorista británica arrestó a un militar de Estados Unidos por sospechas de espionaje vinculadas con Rusia