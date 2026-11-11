Costco retira su crema batida Kirkland por contaminación química en lotes vendidos en 12 estados

Costco retiró del mercado su crema batida Kirkland Signature por posible contaminación con un producto químico de limpieza (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Costco retiró su crema batida Kirkland Signature del mercado por una posible contaminación con un producto químico de limpieza, informó Alamance Foods, el fabricante del producto. El lote afectado se distribuyó en 12 estados durante las semanas previas al Día de Acción de Gracias.

El fabricante confirmó olor y sabor químico en algunas latas

Alamance Foods, empresa elaboradora de productos lácteos, inició el retiro de forma voluntaria luego de que consumidores advirtieran un olor y sabor inusuales en el producto. Según una carta enviada a los socios de Costco el 7 de noviembre de 2026, una tanda de producción pudo haber quedado expuesta a una pequeña cantidad de un agente limpiador.

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La compañía no identificó al químico ni explicó cómo habría ingresado al proceso de envasado. Alamance Foods tiene sede en Burlington, Carolina del Norte, y opera desde hace más de un siglo. En 1959 fue una de las primeras empresas en producir crema batida en aerosol en Estados Unidos; hoy cuenta con más de 1.000 empleados y factura alrededor de USD 320 millones anuales.

Las latas afectadas tienen una ventana de producción entre las 00:35 y las 02:45

Alamance Foods inició el retiro voluntario tras recibir avisos de consumidores sobre olor y sabor inusuales en el producto (ALAMANCE FOODS)

El retiro abarca latas de 425 gramos (15 onzas) de la crema batida Kirkland Signature Real Heavy Whipped Cream vendidas entre el 11 y el 31 de octubre de 2026, incluidas las presentaciones en paquetes de tres unidades.

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Para determinar si un envase corresponde al lote retirado, los consumidores deben verificar cuatro datos impresos en la lata: el número de artículo 1777000, el código AC50, la fecha de consumo preferente 2 de abril de 2027 y una marca de tiempo de producción entre las 00:35 y las 02:45.

El producto llegó a tiendas de Alabama, Florida, Georgia y otros nueve estados

Las latas afectadas registran fecha de consumo preferente al 2 de abril de 2027 y una producción entre las 00:35 y las 02:45 (ALAMANCE FOODS)

La distribución del lote afectado alcanzó 12 estados: Alabama, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Misuri, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Wisconsin.

Costco ofrece reembolso completo a quienes devuelvan el producto

Alamance Foods informó que no se registraron efectos adversos graves que requirieran atención médica. La compañía instruyó a los consumidores que posean una lata del lote retirado a suspender su uso y devolverla a cualquier sucursal de Costco para obtener un reintegro total. El aviso oficial incluye fotografías del envase y del código impreso para facilitar la identificación. Los consumidores con dudas pueden escribir a customer.care@alamancefood.com.

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La FDA todavía no publicó un aviso formal de retiro en su registro oficial

Al momento de la notificación, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no había publicado un aviso sobre este retiro en su base de datos oficial de recalls, según indicó Good Housekeeping, revista estadounidense.

Alamance Foods descartó la existencia de reportes sobre efectos adversos graves que requirieran atención médica (ALAMANCE FOODS)

El procedimiento fue gestionado directamente entre Alamance Foods y Costco, sin intervención regulatoria declarada. La empresa señaló que actuó “con una abundancia de precaución”, expresión que en el contexto de los retiros voluntarios indica que la decisión se tomó antes de confirmar un riesgo sanitario concreto.

Los socios cuyo historial incluía el artículo 1777000 entre el 11 y el 31 de octubre fueron notificados directamente mediante el sistema de rastreo de compras de Costco. Quienes hayan consumido parte del producto y noten algún síntoma deben consultar a un médico.

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