Estados Unidos

Una avioneta terminó dada vuelta en un aeropuerto de California: investigan si la corriente de aire de los motores de un Boeing 737 causó el incidente

Los dos ocupantes, un instructor y un alumno de vuelo, resultaron ilesos. La FAA clasificó los daños en la aeronave como sustanciales y busca establecer qué ocurrió

Un avión se dio vuelta en el aeropuerto John Wayne en California (Captura Univision)
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Una avioneta Cessna 172 terminó tumbada en una zona de circulación del Aeropuerto John Wayne, en el condado de Orange, California. La FAA investiga si la potencia de los motores de un Boeing 737 de United Airlines pudo provocar el vuelco. El hecho ocurrió el sábado 7 de noviembre, cerca de las 14:30, y los dos ocupantes salieron ilesos.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) informó que la aeronave ligera fue “volcada” mientras rodaba detrás del vuelo 2611 de United.

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Avioneta de ala alta inclinada hacia el costado derecho sobre el asfalto de una pista
Una avioneta Cessna 172 volcó en una pista de rodaje del Aeropuerto John Wayne tras recibir la ráfaga de un Boeing 737 (Captura de video)

El avión comercial esperaba para despegar desde el aeropuerto de Santa Ana con destino a Chicago cuando la Cessna 172 pasó por detrás, relató CNN. En ese momento, el Boeing incrementó la potencia de sus motores para incorporarse a la pista 02L, de acuerdo con el informe elaborado por el piloto de la aeronave pequeña.

La ráfaga de los motores a reacción habría hecho que la avioneta se elevara sobre su nariz y una de sus alas, antes de quedar completamente boca abajo, como muestran las imágenes de seguridad difundidas por el centro de vuelo que opera el aparato. El avión quedó volcado sobre su techo en una plataforma de ACI Jet.

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Jason Ryu, instructor de vuelo que iba a los mandos de la Cessna, explicó en un informe presentado ante el Orange County Flight Center que inició un giro hacia la entrada de la pista cuando el Boeing comenzó a aumentar su potencia. “Mi aeronave recibió de repente la ráfaga de aire del Boeing”, escribió, de acuerdo con CNN.

El flujo de aire movió el avión y no pude mantener el control de su desplazamiento”, agregó Ryu en el documento. La Cessna, identificada con la matrícula N57BM, se inclinó hacia adelante y volcó por completo, detalló el instructor.

Los dos ocupantes no sufrieron lesiones

Una aeronave pequeña yace volcada sobre una pista pavimentada al aire libre
El instructor y el alumno que ocupaban la aeronave ligera salieron ilesos del incidente en California (Captura de video)

A bordo viajaban un instructor y un alumno de vuelo. Ambos pudieron salir sin lesiones, confirmó la FAA en su registro de accidentes e incidentes. AnnaSophia Servin, portavoz del Aeropuerto John Wayne, aseguró a medios locales que no hubo heridos ni alteraciones en las operaciones de la terminal.

Kunal Gawli, el estudiante que acompañaba a Ryu, sostuvo que la distancia entre la Cessna y el Boeing estuvo condicionada por obras en curso cerca de Dove Street.

La Cessna pesa alrededor de 635 kilogramos, precisó CNN. Tras el vuelco, equipos de emergencia acudieron a la plataforma y una grúa devolvió la aeronave a su posición normal.

El vuelo 2611 de United continuó su trayecto y aterrizó en Chicago sin inconvenientes. La compañía aérea declinó hacer comentarios sobre el episodio, informó la cadena estadounidense.

La FAA investiga el alcance del chorro de los motores

El episodio puso el foco sobre el denominado jet blast, el potente flujo de aire generado por los motores de un avión a reacción. En áreas de rodaje o cercanas a las pistas, este fenómeno puede afectar a aeronaves ligeras, vehículos y equipos que se encuentren detrás de un avión que incrementa su potencia.

La FAA clasificó preliminarmente como “sustancial” el daño sufrido por la Cessna, informó CNN. La investigación deberá determinar si el chorro de los motores fue el único factor involucrado y si las condiciones de circulación en el aeropuerto, incluidas las obras mencionadas por el alumno, tuvieron incidencia.

El director del Orange County Flight Center, Niki Shetty, afirmó a CBS Los Ángeles que las obras de reconstrucción y reordenamiento de sectores del aeropuerto afectan a la aviación general. “La seguridad de vuelo puede estar en riesgo”, advirtió.

Funcionarios aeroportuarios también habían señalado inicialmente los vientos fuertes como una posible explicación, indicó AVweb. Sin embargo, el relato del instructor, la declaración del alumno y las comunicaciones entre pilotos recogidas durante el incidente apuntan a que el impulso generado por el Boeing 737 habría sido determinante en el vuelco.

La investigación de la autoridad aeronáutica sigue abierta y aún no se informó cuándo se divulgarán sus resultados.

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