Investigadores recuperaron la caja negra de la cabina del avión accidentado en Florida que dejó 9 muertos

Las imágenes capturan la caída en picada del jet privado sobre South Military Trail, en Greenacres, antes del impacto. (Fuente: X/@michelleriveraa)

Guardar

La NTSB recuperó la grabadora de voz de cabina del Learjet 60 que se estrelló en Florida y dejó nueve muertos, un dispositivo que podría aportar datos decisivos sobre los últimos minutos del vuelo que se dirigía desde Austin, Texas, hacia Bahamas.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés) informó que el aparato fue localizado en el punto del impacto inicial, cerca de Greenacres, en el condado de Palm Beach. La investigación sobre el siniestro del 1 de noviembre continúa abierta y todavía no se conocen las causas del accidente.

PUBLICIDAD

La grabadora será analizada en un laboratorio de Washington

La NTSB recuperó la grabadora de voz de cabina del Learjet 60 en la zona del impacto en el condado de Palm Beach (REUTERS)

La entidad federal comunicó que la grabadora de voz de cabina, conocida como cockpit voice recorder o CVR, fue enviada a su Laboratorio de Registradores de Vehículos, situado en Washington, D.C. Allí se determinará si el equipo conserva información utilizable.

Este tipo de dispositivo registra las conversaciones y sonidos dentro de la cabina de mando. Si los datos pueden ser recuperados, permitirán a los investigadores reconstruir las comunicaciones entre los pilotos y evaluar las condiciones que enfrentó la aeronave antes de su caída.

La NTSB aseguró que los trabajos de excavación en la zona del impacto ya finalizaron. La agencia no precisó, por ahora, si la grabadora sufrió daños ni informó cuándo podría divulgar los resultados de su análisis.

PUBLICIDAD

Jeff Guzzetti, exinvestigador de la NTSB y de la Administración Federal de Aviación, consideró que el estado exterior del dispositivo ofrece una expectativa favorable. “Es muy plausible que haya sobrevivido información de la grabadora”, declaró a la agencia Associated Press, después de revisar las imágenes difundidas por el organismo.

El vuelo operado por la compañía Aurora Aviation cubría la ruta desde Austin hacia el aeropuerto de North Eleuthera en Bahamas (Aki Kuusisto/via REUTERS )

El avión siniestrado era un Bombardier Learjet 60 operado por Aurora Aviation bajo el nombre comercial Upper Jet, indicó la NTSB. El vuelo había partido del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino al Aeropuerto de North Eleuthera, en Bahamas.

La aeronave perdió el contacto por radio y radar antes de caer en una zona residencial próxima a South Military Trail, entre Cresthaven Boulevard y 10th Avenue North. El impacto generó un incendio y un cráter en la calzada, de acuerdo con la información divulgada por autoridades e investigadores.

PUBLICIDAD

Las nueve personas que iban a bordo murieron. Entre ellas estaban los dos integrantes de la tripulación y siete pasajeros. La copiloto, Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, fue quien realizó algunas de las últimas transmisiones con los controladores aéreos, informó Associated Press.

Los registros de comunicaciones citados por la agencia muestran que la tripulación había advertido sobre acumulación de hielo y turbulencias. En una de las transmisiones, la piloto afirmó que tenían “hielo ligero y transparente, manejable, y turbulencia moderada”.

Poco después, la situación se agravó. La aeronave perdió altitud a una velocidad cada vez mayor y la tripulación emitió una llamada de emergencia. “Estamos descendiendo a 10.000 pies por minuto”, alertó la piloto, de acuerdo con las grabaciones de control aéreo recogidas por Associated Press.

PUBLICIDAD

El clima y posibles fallas mecánicas forman parte de la pesquisa

La NTSB había señalado desde los primeros días de la investigación que las condiciones meteorológicas serán uno de los ejes centrales de la pesquisa. El jet atravesaba una zona de tormentas y lluvia sobre el sur de Florida cuando se produjo la emergencia.

Tom Chapman, integrante de la junta de seguridad, sostuvo en una conferencia de prensa que los investigadores hallaron indicios de que el avión comenzó a desintegrarse antes de tocar tierra. Partes del elevador, una superficie móvil de la cola que controla la inclinación de la aeronave, aparecieron a más de 1,6 kilómetros del cráter principal, informó Associated Press.

PUBLICIDAD

Los especialistas deberán determinar qué condiciones existían a unos 11.000 metros de altitud, además de revisar los registros de mantenimiento del Learjet, los antecedentes operativos y las comunicaciones de la tripulación. También entrevistarán a empleados de la compañía operadora, a controladores aéreos y a personal del aeropuerto de Austin.

La autoridad estadounidense prevé publicar un informe preliminar con los hechos recopilados alrededor de 30 días después del accidente. Ese documento no establecerá responsabilidades ni una causa probable, un dictamen que suele requerir una investigación más extensa.