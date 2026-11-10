Por qué China no sale beneficiada del espionaje a Jensen Huang y la presión sobre Nvidia

Nvidia suministra procesadores clave para la inteligencia artificial a empresas como Anthropic y cuenta con una valuación cercana a los 4,5 billones de dólares. (REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)

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La junta directiva de Nvidia abrió una investigación independiente sobre su fundador y consejero delegado, Jensen Huang, después de versiones de prensa que plantearon un posible vínculo con actividades de inteligencia china. El caso añade presión a la compañía estadounidense, cuyo suministro de chips es central para la expansión de la inteligencia artificial y está sujeto a restricciones comerciales de Estados Unidos hacia China.

La empresa informó el 8 de noviembre que examinará los hechos divulgados por distintos medios para determinar si Huang pudo haber sido blanco de un operativo de inteligencia extranjero. El directivo pidió disculpas por haber sido infiel a su esposa y señaló que colaborará con el proceso interno, según los antecedentes recogidos por Reuters.

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Nvidia afirmó que Huang mantiene su compromiso de continuar al frente de la compañía sin interrupciones. La indagación, sin embargo, ocurre en un momento en que el fabricante ocupa una posición relevante en la cadena global de procesadores para centros de datos y sistemas de IA.

Un fundador con un papel central en la gestión

Huang conserva una influencia directa sobre la operación de Nvidia. De acuerdo con información de la empresa, supervisa a más de 60 ejecutivos que le reportan directamente, una estructura que concentra la toma de decisiones en su figura.

Jensen Huang ofreció disculpas por haber sido infiel a su esposa y confirmó que colaborará con el proceso interno de la compañía. (REUTERS/Lisi Niesner)

En marzo poseía el 3,58 % de las acciones de la compañía. Nvidia no cuenta con acciones de voto reforzado ni ha identificado públicamente a un sucesor para el cargo de consejero delegado, aunque los dos hijos de Huang trabajan en el grupo.

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Por ello, el resultado de la revisión de la junta podría tener efectos en la gestión de una empresa valorada en torno a USD 4,5 billones, según la información de contexto incluida en el artículo original. Nvidia provee procesadores a compañías como Anthropic y otros desarrolladores de modelos de inteligencia artificial.

Las ventas en China y el uso de centros de datos fuera del país quedan bajo escrutinio

La investigación también puede ampliar el examen sobre las operaciones de Nvidia vinculadas con el mercado chino. Las ventas de la compañía a la República Popular China, integradas en su mayoría por procesadores menos avanzados y chips ajenos a la IA, casi se duplicaron hasta unos USD 8.000 millones en el último trimestre y representaron el 8 % de la facturación total.

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El fundador de Nvidia concentra la toma de decisiones con más de sesenta ejecutivos bajo su supervisión directa y posee el 3,58 por ciento de las acciones. (CTI vía REUTERS TV)

Las restricciones estadounidenses limitan la venta a China de determinados chips de alta capacidad. Empresas tecnológicas de ese país, entre ellas Alibaba y ByteDance, han accedido legalmente a procesadores restringidos dentro de China mediante centros de datos situados en el extranjero, operados por proveedores de computación en la nube como Megaspeed, con actividad en el Sudeste Asiático.

A la vez, autoridades de Estados Unidos han detectado operaciones de contrabando de chips a través de esa región, lo que ha alimentado las dudas sobre la aplicación efectiva de los controles de exportación. La eventual imposición de medidas más estrictas podría afectar tanto a esos mecanismos legales como a las redes de suministro irregulares.

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El caso Megaspeed plantea preguntas que Nvidia rechaza haber ignorado

El 6 de noviembre, el Financial Times informó que funcionarios estadounidenses creían que Huang había mantenido una relación sentimental con Alice Huang, entonces ejecutiva de Megaspeed, y que ella había sido reclutada para espiar para el Ministerio de Seguridad del Estado de China. El medio citó a personas familiarizadas con un memorando elaborado este año a partir de información de inteligencia estadounidense.

Alice Huang no tiene parentesco con Jensen Huang. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters, según los antecedentes del caso.

La junta directiva de Nvidia abrió una investigación independiente sobre Jensen Huang por posibles vínculos con actividades de inteligencia china. (EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)

A finales de octubre, The New York Times publicó que funcionarios estadounidenses habían concluido que Alice Huang era un activo de inteligencia chino y que había desarrollado una relación cercana con el jefe de Nvidia, de acuerdo con fuentes citadas por el diario. El periódico había informado un año antes que el Departamento de Comercio de Estados Unidos investigaba a Megaspeed por una presunta ayuda a empresas chinas para eludir las restricciones de exportación.

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Huang declaró a Bloomberg News el mes pasado que sus interacciones con Alice Huang estaban relacionadas con Megaspeed y que eran “completamente normales y no inusuales”. Nvidia también sostuvo entonces que había realizado revisiones de centros de datos en distintos países y que no había encontrado desvíos de sus procesadores hacia China.

La investigación de la junta deberá establecer si existen elementos que sustenten las versiones publicadas y si los procedimientos de control de la compañía fueron suficientes. El caso coincide con un debate en Washington sobre un posible endurecimiento de la supervisión de las exportaciones de chips y de los servicios informáticos que permiten a clientes chinos utilizar capacidad de cómputo fuera de su territorio.

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