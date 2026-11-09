Estados Unidos

Una tormenta amenaza con llevar la primera nieve de la temporada al noreste de Estados Unidos y provocar un fuerte descenso de temperaturas

El sistema barométrico avanzará hacia Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine desde el jueves, mientras una masa canadiense extenderá valores térmicos inferiores a los habituales durante el fin de semana

Una tormenta costera amenaza con dejar las primeras nevadas acumuladas en el noreste de Estados Unidos entre el 12 y el 14 de noviembre (REUTERS/Brendan McDermid)
Una tormenta costera amenaza con dejar las primeras nevadas acumuladas en el noreste de Estados Unidos entre el 12 y el 14 de noviembre (REUTERS/Brendan McDermid)
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Una tormenta costera que podría convertirse en una nor’easter, un sistema que suele combinar aire frío, humedad del Atlántico, vientos intensos y riesgo de inundaciones, amenaza con dejar las primeras nevadas acumuladas de la temporada en sectores del noreste de Estados Unidos entre el jueves 12 y el sábado 14 de noviembre.

El fenómeno también abriría paso a una masa de aire canadiense que hará caer las temperaturas en buena parte del este del país.

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El alcance de la nieve, la lluvia y las ráfagas dependerá de una variable que aún no está definida: la trayectoria final de la baja presión.

El FOX Forecast Center, citado por FOX Weather, prevé que la tormenta se organice sobre el valle de Ohio el miércoles y avance hacia el Atlántico medio y Nueva Inglaterra en los días siguientes.

Tres trayectorias posibles y sus efectos sobre las precipitaciones

Una trayectoria más interior llevaría el centro de baja presión a través del valle de Ohio y el sector oriental de los Grandes Lagos, al oeste de la costa atlántica. En ese escenario, la costa inmediata y el corredor de la Interestatal 95 recibirían menos precipitaciones, mientras que el interior y las áreas de mayor altitud tendrían mejores condiciones para acumular nieve.

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Los sectores altos del estado de Nueva York y Nueva Inglaterra reúnen condiciones favorables para la acumulación de nieve durante el viernes (REUTERS/Jeenah Moon)
Los sectores altos del estado de Nueva York y Nueva Inglaterra reúnen condiciones favorables para la acumulación de nieve durante el viernes (REUTERS/Jeenah Moon)

Si el sistema se consolida más cerca de la costa este, aumentaría la probabilidad de lluvias intensas y vientos con ráfagas en las ciudades costeras.

Sin embargo, el aire frío disponible sería insuficiente en las áreas de menor altitud, por lo que la nieve más persistente quedaría restringida principalmente a las zonas altas.

También existe una tercera posibilidad: que el fenómeno se desplace demasiado hacia el Atlántico. Esa trayectoria reduciría las precipitaciones tanto en la franja costera como en el interior y limitaría los impactos previstos.

La evolución estará condicionada por la corriente en chorro polar, una banda de vientos fuertes en altura que separa masas de aire de distinta temperatura.

Su desplazamiento hacia el sur favorece la formación de la perturbación entre los Grandes Lagos y el valle de Ohio.

La alteración temprana del vórtice polar estratosférico sobre el Ártico también contribuye al patrón atmosférico que permitirá el descenso del aire frío.

El desplazamiento de la corriente en chorro polar y la alteración del vórtice polar estratosférico impulsan el descenso del aire frío (REUTERS/Eduardo Munoz)
El desplazamiento de la corriente en chorro polar y la alteración del vórtice polar estratosférico impulsan el descenso del aire frío (REUTERS/Eduardo Munoz)

Mejores condiciones para nieve acumulada el viernes en Nueva York y Nueva Inglaterra

Las primeras lluvias ligeras y dispersas podrían alcanzar los Grandes Lagos y el valle de Ohio hacia el final del miércoles, cuando la baja presión todavía se mantendría débil y desorganizada.

El jueves, el sistema avanzaría hacia el noreste, con chaparrones en el corredor de la I-95 y posibles demoras puntuales en los desplazamientos. En esa fase, el fenómeno sería mayormente lluvioso.

El viernes 13 de noviembre concentraría las mejores condiciones para nevadas acumuladas en el norte del estado de Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine.

La precipitación invernal podría extenderse hacia los Apalaches, en especial sobre áreas de mayor elevación.

En el litoral, las lluvias intermitentes, las temperaturas en superficie y la disponibilidad limitada de aire frío dificultarían que la nieve se acumule.

Una baja secundaria frente a la costa podría provocar una transición breve de lluvia a nieve en el corredor de la I-95 cuando el sistema se aleje; si no se forma, los efectos en esa franja serían más acotados.

Para el sábado, la tormenta se retiraría rumbo a Canadá. Aun así, la humedad residual y los vientos fríos del noroeste podrían dejar nevadas aisladas desde Maine hasta los Apalaches, incluido el interior de Nueva York y el centro de Pensilvania.

El FOX Forecast Center prevé que la baja presión se organice sobre el valle de Ohio y avance hacia Nueva Inglaterra (REUTERS/Mike Segar)
El FOX Forecast Center prevé que la baja presión se organice sobre el valle de Ohio y avance hacia Nueva Inglaterra (REUTERS/Mike Segar)

Aire canadiense con temperaturas frías para más de 160 millones de personas

Detrás de la tormenta, una masa de aire de origen canadiense se extendería sobre el este de Estados Unidos desde el final del viernes.

A esta distancia, el pronóstico no permite establecer rangos fiables de temperaturas máximas y mínimas por región. La magnitud del enfriamiento dependerá de la trayectoria definitiva de la tormenta y de la entrada de aire frío posterior.

El FOX Forecast Center indicó que el patrón frío continuaría durante el fin de semana y que la masa de aire canadiense podría avanzar hacia la costa del Golfo de México y Florida el domingo 15 de noviembre.

El contraste con los días previos será amplio. Para el martes, más de 300 millones de habitantes del país estarían expuestos a temperaturas superiores a lo habitual y poco más de cuatro millones, a valores por debajo de la media. Para el sábado, la cifra de personas bajo temperaturas inferiores a las normales podría superar los 160 millones.

En el oeste, el panorama previsto es diferente. El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) advirtió sobre una posible actividad de ríos atmosféricos a mediados de noviembre, con riesgo de precipitaciones intensas y nieve en zonas elevadas de California, la Gran Cuenca y el suroeste.

El organismo remarcó que aún existe incertidumbre sobre el momento y la intensidad de esos fenómenos, según sus mensajes clave actualizados.

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