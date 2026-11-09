El CEO de Nvidia contrató hace un año a una especialista en escándalos sexuales: hasta hace días la empresa decía que no había nada raro

Jensen Huang contrató a la consultora de crisis Heller un año antes de admitir públicamente su relación extramatrimonial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Jensen Huang trabaja con una consultora de crisis especializada en escándalos públicos desde al menos octubre de 2025, un año antes de admitir que fue infiel a su esposa con una mujer a la que la inteligencia de Estados Unidos considera una espía china. Lo publicó este lunes Wired, con dos fuentes al tanto del acuerdo.

La firma se llama Heller. Su fundadora, Risa Heller, construyó su reputación como la persona a la que llaman los hombres poderosos acusados de conducta sexual indebida y otras controversias personales, según describió New York Magazine en 2023.

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Entre sus clientes y quienes le pidieron consejo estuvieron el excongresista Anthony Weiner, el chef Mario Batali y el escritor Jeffrey Toobin.

La confesión del domingo se leyó como un gesto espontáneo. El dato de hoy la ubica al final de un año de gestión profesional de la crisis.

Octubre de 2025: la primera nota, la primera reacción

La inteligencia de Estados Unidos catalogó a Alice Huang como una espía china tras revelarse su vínculo sentimental con el CEO de Nvidia. (Composición Reuters/captura de video)

Según Wired, el disparador fue la primera investigación de The New York Times, a principios de octubre de 2025. Esa nota vinculó a Huang con Megaspeed, la empresa de Singapur donde trabajaba Alice Huang, y sostuvo que el Departamento de Comercio investigaba si la compañía ayudaba a firmas chinas a evadir los controles de exportación de chips.

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Las fuentes de la revista dicen que la nota irritó a Huang y generó tensiones en la cúpula de Nvidia. Antes de que terminara ese mes, los equipos de comunicación de la empresa recibieron una orden: incluir a Heller en cualquier consulta de prensa sobre el CEO, fuera personal o profesional.

O sea: cuando Nvidia respondió en público, un año más tarde, que las reuniones con Alice Huang eran parte normal del trabajo con clientes, ya llevaba doce meses con una especialista en escándalos copiada en cada consulta de prensa.

Lo que Wired no afirma

El directorio de Nvidia inició una investigación interna sobre el caso mientras las acciones de la compañía registraron una caída del 5%. (REUTERS/Lisi Niesner)

Aquí conviene frenar. La propia revista marca los límites de su hallazgo. Al principio, dicen sus fuentes, se creyó que Heller había sido contratada por asuntos personales de Huang, incluida la filantropía de la familia. La firma también hace comunicación corporativa común para sus clientes.

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Y Wired escribe que no está claro si el trabajo inicial con la familia tuvo que ver con la relación extramatrimonial.

Heller, consultada por la revista, derivó las preguntas a Nvidia. Nvidia no respondió de inmediato.

Lo que sí queda establecido es la secuencia. Primero la nota del Times. Después la consultora. Un año después, el Times informa que la inteligencia estadounidense considera a Alice Huang una espía, el Financial Times informa que el gobierno cree que el vínculo era sentimental, y Huang escribe a sus empleados: “Fui infiel a mi esposa.”

A mi lectura, eso cambia cómo se lee el memorándum. No es que la confesión sea falsa. Es que no fue improvisada. El texto que pidió perdón a la familia, a los empleados, al directorio y a los accionistas, en ese orden, lleva la marca de quien sabe en qué orden hay que pedir perdón.

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La consultora mantuvo contacto frecuente con Madison Huang, directora de marketing de producto de Nvidia mencionada entre los posibles sucesores. (extrayendo crédito…)

El dato chico que une Nvidia con Heller

Hay una coincidencia que a mí me parece el detalle más revelador. Risa Heller fue vocera del senador Chuck Schumer en Nueva York. John Rizzo, el jefe de comunicación de políticas públicas de Nvidia, el mismo que firmó las respuestas de la empresa en las últimas semanas, también trabajó para Schumer como subdirector de comunicación.

No es una prueba de nada. Es una muestra de cómo funciona el circuito: la gente que maneja las crisis de los poderosos en Washington es poca, se conoce, y llega antes de que el público sepa que hay una crisis.

La revista también cuenta que la consultora se comunicaba con frecuencia con Huang y con su hija Madison, directora de marketing de producto de Nvidia, que ganó peso dentro de la empresa. El Times escribió que los hijos de Huang están, potencialmente, entre sus posibles sucesores.

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El directorio investiga lo que el CEO ya gestionaba

El domingo, el directorio de Nvidia anunció una investigación independiente y dijo que no tiene motivos para creer que se comprometieron secretos ni seguridad nacional. La acción caía 5% el lunes, según CNBC.

El contexto no ayuda. Según el Times, ese directorio incluye a inversores de la primera hora y viejos socios de Huang, no hay un sucesor evidente, y el 17 de noviembre el propio Huang tiene que presentar resultados trimestrales con la investigación abierta.

Pero hay un dato que no cierra. El directorio llega a investigar la crisis un año después de que el propio investigado empezara a administrarla con ayuda profesional. Nadie preguntó todavía si el directorio sabía de Heller. Ni cuándo.

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Una empresa que vale más de USD 4 billones acaba de descubrir que su CEO tenía un plan de comunicación para un escándalo que la empresa decía que no existía. Esa es la noticia. Lo demás es relato.