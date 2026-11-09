Estados Unidos

19 corredores fueron hospitalizados tras una media maratón en Santa Bárbara y aún no se sabe qué les pasó

Varios atletas llegaron a los departamentos de emergencias de dos centros médicos californianos luego de completar el recorrido, mientras las autoridades intentan determinar si existió un factor común entre los malestares

Varios corredores con dorsales y ropa deportiva avanzan por una calle junto a un cartel negro con la inscripción Runners stay left
La competencia reunió a unos 7.500 participantes en un circuito urbano de 21,1 kilómetros (Captura de video @JohnPalminteri)
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Diecinueve participantes de la media maratón de Santa Bárbara, California, recibieron atención en las guardias de la red Cottage Health después de la prueba del domingo 8 de noviembre.

La causa de los síntomas similares detectados en varios corredores aún no fue determinada, por lo que la Policía de Santa Bárbara abrió una investigación.

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Aunque el título alude a corredores hospitalizados, la información oficial disponible precisa que los 19 atletas llegaron a los departamentos de emergencias de los hospitales Santa Barbara Cottage y Goleta Valley Cottage.

Algunos fueron trasladados en ambulancia y otros acudieron por sus propios medios o ingresaron a pie. Las autoridades no informaron cuántos quedaron internados ni divulgaron su estado clínico.

La carrera, organizada por Run Local y patrocinada por Hoka, reunió a unos 7.500 corredores en un recorrido de 21,1 kilómetros. La cantidad de consultas posteriores a la competencia fue mayor de la prevista, según la red sanitaria.

Varios corredores con ropa deportiva y dorsales numerados avanzan por una avenida arbolada con espectadores a los lados
Corredores avanzan por las calles de Santa Bárbara durante la media maratón del domingo 8 de noviembre (Captura de video @JohnPalminteri)

Las autoridades aún investigan si hubo una causa común

Cottage Health comunicó que varios de los 19 pacientes presentaban síntomas parecidos, aunque no especificó cuáles.

La institución analiza si los malestares se relacionaron con el calor, con el esfuerzo de una carrera de resistencia o con otro factor.

La Policía de Santa Bárbara informó que investiga los reportes de participantes que buscaron tratamiento por síntomas inusuales una vez terminada la prueba.

El departamento no confirmó un diagnóstico común ni atribuyó los casos a los productos distribuidos durante el evento.

En redes sociales circularon versiones sobre una posible alteración de los puestos de hidratación. Sin embargo, la policía señaló que no había identificado una causa y abrió la pesquisa para establecer si existe un elemento común entre las atenciones médicas, según informó Noozhawk.

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Una ambulancia blanca con una puerta lateral abierta y un camión de bomberos rojo estacionados en una calle junto a una señal de tránsito
Una ambulancia circula cerca del recorrido mientras se desarrolla la media maratón en Santa Bárbara (Captura de video @JohnPalminteri)

El calor y el agotamiento son hipótesis, no conclusiones oficiales

El director de la media maratón, David Monico, señaló que 15 personas fueron trasladadas desde el dispositivo médico del evento.

Los equipos de asistencia observaron signos habituales en pruebas de resistencia, como agotamiento por calor, deshidratación y fatiga, y Monico sostuvo que ninguno de esos traslados correspondía, en principio, a un caso grave.

El organizador vinculó el número inusual de traslados con una jornada más cálida que otros años y con una mayor participación. Santa Bárbara registró una máxima de 30 ℃ (86 ℉) el domingo, de acuerdo con datos recogidos por medios locales.

El circuito incluyó desniveles, entre ellos un ascenso de 30,5 metros en los primeros 3,2 kilómetros. Estos factores son parte de las líneas de análisis, pero no permiten explicar de forma concluyente los cuadros reportados.

En los puestos de abastecimiento se ofrecieron agua, geles energéticos y una bebida sabor frutilla y limonada; también hubo refrigerios en la llegada. Hasta el momento, ninguna autoridad vinculó esos suministros con los casos.

Una ambulancia blanca en una calle asfaltada junto a varias personas que corren con dorsales de competición sobre el pavimento
Vehículos de emergencia permanecen desplegados durante la jornada en la que 19 corredores requirieron atención médica (Captura de video @JohnPalminteri)

La policía pidió a los participantes que informen síntomas inusuales

Las autoridades señalaron que no hay una recomendación específica para la población general. Sí pidieron a quienes participaron de la media maratón de Santa Bárbara y se sientan mal que busquen atención médica y sigan las indicaciones de los profesionales de salud.

La Policía de Santa Bárbara solicitó además que los corredores que hayan experimentado síntomas fuera de lo habitual, o que tengan información sobre el caso, se comuniquen con el sargento Andre Miller al 805-897-2330.

La investigación continúa sin una explicación confirmada para las 19 atenciones de emergencia registradas tras la carrera.

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