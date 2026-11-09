Estados Unidos

La Universidad de Mississippi investiga un video viral de estudiantes haciendo gestos racistas frente a un departamento

La institución abrió una revisión interna luego de que una grabación captada por una cámara Ring mostrara a dos jóvenes imitando sonidos y movimientos asociados con monos

La Universidad de Mississippi abrió una investigación tras la difusión de un video de 13 segundos que muestra a dos estudiantes realizando presuntos gestos racistas frente al departamento de una alumna afroamericana en Oxford, Misisipi (Video: CBS News)
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La Universidad de Mississippi investiga un video viral que muestra a estudiantes haciendo gestos racistas frente al departamento de una alumna afroamericana en Oxford, estado de Misisipi.

La institución calificó las imágenes como ofensivas e inaceptables, contactó a las personas afectadas y derivó el caso a sus áreas disciplinarias y de cumplimiento normativo.

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El registro, de 13 segundos, fue tomado por una cámara Ring instalada en la puerta de un departamento ocupado por tres estudiantes negras.

En la secuencia se ve a tres jóvenes blancas pasar por el lugar; dos de ellas aparentan imitar sonidos y movimientos de monos, según informaron The Clarion-Ledger y Action News 5.

Captura de cámara de seguridad con tres mujeres jóvenes en el pasillo de un edificio junto a una escalera exterior
Una cámara Ring registró la secuencia de 13 segundos que derivó en una pesquisa interna de la institución (Captura de video)

La investigación quedó en manos de dos áreas de la universidad

La vicerrectora de Asuntos Estudiantiles, Shawnboda Mead, confirmó el domingo 8 de noviembre que la universidad inició una revisión interna.

El comportamiento que se muestra en este video es profundamente preocupante, hiriente e inaceptable”, afirmó Mead en declaraciones recogidas por The Clarion-Ledger.

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La Oficina de Resolución de Conflictos y Conducta Estudiantil y el área de Igualdad de Oportunidades y Cumplimiento Normativo examinarán el incidente conforme a los procedimientos vigentes.

La universidad indicó que busca determinar los hechos, atender la seguridad y el bienestar de la comunidad y ofrecer apoyo a las estudiantes afectadas.

Mead sostuvo que los actos de racismo o de denigración por motivos de identidad no tienen lugar en el campus. La institución añadió que ya se comunicó directamente con las personas involucradas para escuchar sus inquietudes y conectarlas con los recursos disponibles.

El video se difundió desde la vivienda de una estudiante de primer año

Captura de cámara de seguridad con tres mujeres en movimiento en el rellano exterior de un edificio de apartamentos
La Universidad de Mississippi investiga un video difundido en redes sociales que muestra presuntos gestos racistas frente a un departamento estudiantil en Oxford (Captura de video)

La grabación fue publicada el viernes 6 de noviembre en TikTok por Jakiyra Metcalf y se expandió durante el fin de semana por esa plataforma, Facebook y otras redes sociales.

La cámara pertenecía a la hija de Tasha Bolton, madre que luego compartió el registro en Facebook y pidió una respuesta de la universidad.

Metcalf afirmó en un comentario en redes sociales que las jóvenes que aparecen en el video viven en el piso superior del mismo edificio.

Las imágenes muestran el paso de tres estudiantes ante la puerta del departamento, aunque los gestos y sonidos cuestionados se atribuyen a dos de ellas.

La universidad no divulgó las identidades de quienes aparecen en la filmación ni anticipó posibles medidas. Los registros de conducta estudiantil y cualquier eventual sanción están protegidos por la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA), señaló la institución.

La universidad pidió evitar identificaciones erróneas en redes sociales

De acuerdo con CBS News, una estudiante fue señalada equivocadamente en internet como participante del episodio. La universidad pidió evitar acusaciones sin confirmar y precisó que ninguna integrante de las fraternidades femeninas de la institución estuvo involucrada.

El caso generó inquietud entre estudiantes y visitantes. Olivia Landgreve, alumna de segundo año que no reside en el edificio, dijo a Action News 5 que el video le preocupó por la posibilidad de que otras personas modifiquen su trato hacia ella al verla caminar por el campus.

Bolton no realizó declaraciones al canal antes de conversar con representantes de la universidad. La revisión continúa y, hasta el momento, la casa de estudios no anunció una decisión disciplinaria.

Tres personas con los rostros difuminados caminan por un pasillo exterior frente a una puerta blanca y una escalera metálica
La universidad informó que contactó a las personas afectadas y pidió evitar identificaciones erróneas de estudiantes en redes sociales (Captura de video)

El reglamento prevé cargos, mediación o el cierre del expediente

Las normas de conducta de la Universidad de Mississippi establecen que cualquier integrante de la comunidad puede presentar por escrito una denuncia por una posible infracción. El reporte debe incluir la fecha del hecho y los elementos que sustenten la acusación.

Tras determinar si tiene jurisdicción, la Oficina de Resolución de Conflictos y Conducta Estudiantil puede formular cargos contra una persona u organización, derivar a las partes a mecanismos alternativos de resolución o desestimar el caso si no corresponde continuar, según el Manual de normas de conducta de la Universidad de Mississippi.

La oficina señala que su sistema contempla instancias formales de resolución y también vías informales, como la mediación, para conflictos que no constituyen una posible vulneración de las políticas universitarias.

Su función incluye aplicar las reglas de conducta y procurar una comunidad segura, con respeto por la dignidad humana, de acuerdo con la Oficina de Resolución de Conflictos y Conducta Estudiantil.

El eventual resultado de la pesquisa no será necesariamente público. La FERPA, ley federal estadounidense sobre privacidad de los expedientes educativos, limita la divulgación de registros que identifican directamente a estudiantes.

Por ese motivo, la universidad puede informar que revisa el caso sin revelar las conclusiones de un proceso disciplinario ni posibles sanciones individuales.

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