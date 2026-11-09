Estados Unidos

Trump reveló el extraño encuentro de pilotos de EEUU con un objeto volador que superó la velocidad de un caza F-22

El mandatario contó que los aviadores le describieron un objeto redondo que pasó junto al avión a tres veces su velocidad. También prometió investigar si existe un programa secreto del Gobierno para estudiar fenómenos aéreos no identificados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista con Ross Douthat, emitida el domingo 8 de noviembre en el programa 60 Minutes de CBS, que pilotos de la Fuerza Aérea le contaron que un objeto redondo pasó junto a su F-22 al triple de su velocidad.
Guardar

Donald Trump aseguró que pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos le relataron en el Despacho Oval el paso de un objeto redondo que voló junto a un caza F-22 a tres veces su velocidad. El presidente se definió como alguien poco inclinado a creer en ovnis, pero se comprometió a investigar si el Gobierno mantiene un programa secreto sobre estos fenómenos sin que lo sepa la Casa Blanca.

Las declaraciones forman parte de la entrevista que Trump concedió a Ross Douthat, ex columnista de The New York Times y periodista de 60 Minutes desde septiembre, emitida el domingo por CBS. Fue su primera entrevista extensa después de las derrotas republicanas en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

PUBLICIDAD

Douthat le preguntó si algo de lo que había visto o escuchado lo llevaba a pensar que detrás de los avistamientos había algo más que “personas pasando un buen rato mirando el cielo”. Trump dijo que es una de las preguntas que más le hacen en privado.

“No soy muy creyente. Pero en el Salón Oval, en mi primer gobierno y ahora un poco en el segundo, me reuní con pilotos de la Fuerza Aérea”, respondió. Los describió como gente seria, ajena a las teorías conspirativas. Según el presidente, le contaron “cosas muy extrañas”.

El Pentágono desclasificó los videos de tres avistamientos de ovnis

“Van pilotando un F-22, que es lo mejor que existe, el avión más rápido que se haya visto jamás, y algo pasa a su lado a tres veces su velocidad. Y es redondo. No es aerodinámico, es redondo”, relató. No identificó a los pilotos ni precisó cuándo ni dónde ocurrió el episodio. En octubre de 2024, en una entrevista con el podcaster Joe Rogan, había contado la misma historia.

PUBLICIDAD

Douthat le planteó luego las afirmaciones de quienes se presentan como denunciantes y sostienen que existe un programa secreto, ignorado incluso por los presidentes, que estudia estos objetos. “No, eso no lo he escuchado. Pero si existe, lo voy a averiguar después de esta entrevista”, contestó Trump.

La acusación más conocida es la de David Grusch, ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea que integró el grupo de trabajo del Pentágono sobre estos fenómenos. El 26 de julio de 2023 declaró bajo juramento ante un subcomité de la Cámara de Representantes que Washington mantiene desde hace décadas “un programa de recuperación de choques e ingeniería inversa” de naves no identificadas.

Ante una pregunta de la congresista republicana Nancy Mace, Grusch afirmó que en algunas recuperaciones aparecieron restos biológicos “no humanos”. Admitió que no los había visto y que se basaba en entrevistas con unos 40 testigos. El Pentágono negó sus afirmaciones, y en marzo de 2024 la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO, por sus siglas en inglés) concluyó que ninguna investigación oficial había confirmado tecnología extraterrestre.

El Pentágono de Estados Unidos publicó una segunda tanda con 51 clips y otros materiales en un portal oficial. (X: @AlertaNewsPlus)

Trump hizo del asunto una causa propia. El 19 de febrero, días después de que el ex presidente Barack Obama dijera en un podcast que los extraterrestres son reales (luego aclaró que no vio pruebas de contacto), anunció en Truth Social que ordenaría al secretario de Guerra Pete Hegseth y a otras agencias divulgar los archivos sobre “vida alienígena y extraterrestre” y ovnis.

El Departamento de Guerra, nombre que el Gobierno usa para el de Defensa desde septiembre de 2025, lanzó el 8 de mayo el portal de desclasificación PURSUE con 162 documentos, fotos y videos, algunos de finales de los años cuarenta. Las autoridades aclararon que el material no confirma la existencia de vida extraterrestre.

La séptima entrega, del 23 de octubre, incluyó un memorando de AARO y una declaración firmada ante el FBI por dos agentes federales que vieron un objeto triangular negro mate elevarse sobre una cresta montañosa cerca de una instalación de seguridad nacional en el oeste del país. El memorando dice que quedó suspendido unos 20 segundos y luego se perdió en un cañón en dos o tres segundos; la declaración ante el FBI reduce todo el avistamiento a unos tres segundos.

Los agentes no vieron motores, rotores ni gases de escape. En su declaración ante el FBI dijeron que, observado con un visor infrarrojo, el objeto parecía más caliente que el ambiente y tenía una firma térmica uniforme en toda la superficie. Ningún instrumento midió su velocidad, y esos datos térmicos no fueron verificados de forma independiente en la versión pública. El objeto sigue sin identificar.

El Departamento de Guerra anunció que seguirá publicando nuevos lotes cada pocas semanas, a medida que localice, revise y desclasifique registros.

Temas Relacionados

Donald TrumpPentágonoExtraterrestresOvnisÚltimas Noticias AméricaEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Universidad de Mississippi investiga un video viral de estudiantes haciendo gestos racistas frente a un departamento

La institución abrió una revisión interna luego de que una grabación captada por una cámara Ring mostrara a dos jóvenes imitando sonidos y movimientos asociados con monos

La Universidad de Mississippi investiga un video viral de estudiantes haciendo gestos racistas frente a un departamento

Trump cuestionó la transparencia de las elecciones de medio término tras la derrota republicana: “¿Fueron honestas?”

El líder republicano puso en duda los resultados del 3 de noviembre y sostuvo que algunas tandas de sufragios anticipados hicieron imposible revertir la tendencia electoral

Trump cuestionó la transparencia de las elecciones de medio término tras la derrota republicana: “¿Fueron honestas?”

19 corredores fueron hospitalizados tras una media maratón en Santa Bárbara y aún no se sabe qué les pasó

Varios atletas llegaron a los departamentos de emergencias de dos centros médicos californianos luego de completar el recorrido, mientras las autoridades intentan determinar si existió un factor común entre los malestares

19 corredores fueron hospitalizados tras una media maratón en Santa Bárbara y aún no se sabe qué les pasó

Una tormenta amenaza con llevar la primera nieve de la temporada al noreste de Estados Unidos y provocar un fuerte descenso de temperaturas

El sistema barométrico avanzará hacia Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine desde el jueves, mientras una masa canadiense extenderá valores térmicos inferiores a los habituales durante el fin de semana

Una tormenta amenaza con llevar la primera nieve de la temporada al noreste de Estados Unidos y provocar un fuerte descenso de temperaturas

¿Puede el nuevo Congreso dar residencia permanente a los beneficiarios del TPS?

La Alianza Nacional TPS sostiene que la nueva correlación de fuerzas permitirá reactivar proyectos para regularizar a beneficiarios del TPS. El desafío no termina con una mayoría simple: la iniciativa debe superar los procedimientos del Senado y un posible veto de Trump

¿Puede el nuevo Congreso dar residencia permanente a los beneficiarios del TPS?

TECNO

Quién es quién y qué pasó cuándo: la guía para entender el escándalo que sacude a Nvidia

Quién es quién y qué pasó cuándo: la guía para entender el escándalo que sacude a Nvidia

Cuánto pesa GTA 6: tamaño de descarga oficial y fecha de precarga en PS5 y Xbox Series

Guía para cuidar un auto eléctrico: desde no sobrecargar la batería hasta la rotación de neumáticos

Unión Europea quiere que los usuarios puedan apagar la reproducción automática y las rachas de las apps

Las empresas que construyen centros de datos para IA pagarían USD 380 millones más en intereses en 2027

ENTRETENIMIENTO

Paul McCartney es oficialmente billonario y se convierte en el tercer músico más rico del mundo

Paul McCartney es oficialmente billonario y se convierte en el tercer músico más rico del mundo

Andy Serkis habla de las secuelas mentales de volver a interpretar a Gollum: “Duermo muy mal”

Bonnie Wright, actriz de ‘Harry Potter’, reveló que su hijo recién nacido fue hospitalizado seis veces

James Gunn y Peter Safran dejan DC Studios: un veterano de Marvel toma las riendas del sello

Los contratos de NewJeans eliminaron el derecho al sueño y la educación de sus integrantes cuando eran menores

MUNDO

Francia responsabilizó al régimen de Irán por un sabotaje informático que afectó a casi 700 supermercados

Francia responsabilizó al régimen de Irán por un sabotaje informático que afectó a casi 700 supermercados

Los contratos de NewJeans eliminaron el derecho al sueño y la educación de sus integrantes cuando eran menores

Una investigación reveló qué buscaba la empresaria china acusada de espía que fue amante del director ejecutivo de Nvidia

El petróleo cae por las esperanzas de una salida diplomática a la guerra entre Estados Unidos e Irán

Una espada de bronce de 3.300 años emerge de un lago volcánico italiano con el filo intacto