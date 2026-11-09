Trump reveló el extraño encuentro de pilotos de EEUU con un objeto volador que superó la velocidad de un caza F-22

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista con Ross Douthat, emitida el domingo 8 de noviembre en el programa 60 Minutes de CBS, que pilotos de la Fuerza Aérea le contaron que un objeto redondo pasó junto a su F-22 al triple de su velocidad.

Guardar

Donald Trump aseguró que pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos le relataron en el Despacho Oval el paso de un objeto redondo que voló junto a un caza F-22 a tres veces su velocidad. El presidente se definió como alguien poco inclinado a creer en ovnis, pero se comprometió a investigar si el Gobierno mantiene un programa secreto sobre estos fenómenos sin que lo sepa la Casa Blanca.

Las declaraciones forman parte de la entrevista que Trump concedió a Ross Douthat, ex columnista de The New York Times y periodista de 60 Minutes desde septiembre, emitida el domingo por CBS. Fue su primera entrevista extensa después de las derrotas republicanas en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

PUBLICIDAD

Douthat le preguntó si algo de lo que había visto o escuchado lo llevaba a pensar que detrás de los avistamientos había algo más que “personas pasando un buen rato mirando el cielo”. Trump dijo que es una de las preguntas que más le hacen en privado.

“No soy muy creyente. Pero en el Salón Oval, en mi primer gobierno y ahora un poco en el segundo, me reuní con pilotos de la Fuerza Aérea”, respondió. Los describió como gente seria, ajena a las teorías conspirativas. Según el presidente, le contaron “cosas muy extrañas”.

El Pentágono desclasificó los videos de tres avistamientos de ovnis

“Van pilotando un F-22, que es lo mejor que existe, el avión más rápido que se haya visto jamás, y algo pasa a su lado a tres veces su velocidad. Y es redondo. No es aerodinámico, es redondo”, relató. No identificó a los pilotos ni precisó cuándo ni dónde ocurrió el episodio. En octubre de 2024, en una entrevista con el podcaster Joe Rogan, había contado la misma historia.

PUBLICIDAD

Douthat le planteó luego las afirmaciones de quienes se presentan como denunciantes y sostienen que existe un programa secreto, ignorado incluso por los presidentes, que estudia estos objetos. “No, eso no lo he escuchado. Pero si existe, lo voy a averiguar después de esta entrevista”, contestó Trump.

La acusación más conocida es la de David Grusch, ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea que integró el grupo de trabajo del Pentágono sobre estos fenómenos. El 26 de julio de 2023 declaró bajo juramento ante un subcomité de la Cámara de Representantes que Washington mantiene desde hace décadas “un programa de recuperación de choques e ingeniería inversa” de naves no identificadas.

PUBLICIDAD

Ante una pregunta de la congresista republicana Nancy Mace, Grusch afirmó que en algunas recuperaciones aparecieron restos biológicos “no humanos”. Admitió que no los había visto y que se basaba en entrevistas con unos 40 testigos. El Pentágono negó sus afirmaciones, y en marzo de 2024 la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO, por sus siglas en inglés) concluyó que ninguna investigación oficial había confirmado tecnología extraterrestre.

El Pentágono de Estados Unidos publicó una segunda tanda con 51 clips y otros materiales en un portal oficial. (X: @AlertaNewsPlus)

Trump hizo del asunto una causa propia. El 19 de febrero, días después de que el ex presidente Barack Obama dijera en un podcast que los extraterrestres son reales (luego aclaró que no vio pruebas de contacto), anunció en Truth Social que ordenaría al secretario de Guerra Pete Hegseth y a otras agencias divulgar los archivos sobre “vida alienígena y extraterrestre” y ovnis.

PUBLICIDAD

El Departamento de Guerra, nombre que el Gobierno usa para el de Defensa desde septiembre de 2025, lanzó el 8 de mayo el portal de desclasificación PURSUE con 162 documentos, fotos y videos, algunos de finales de los años cuarenta. Las autoridades aclararon que el material no confirma la existencia de vida extraterrestre.

La séptima entrega, del 23 de octubre, incluyó un memorando de AARO y una declaración firmada ante el FBI por dos agentes federales que vieron un objeto triangular negro mate elevarse sobre una cresta montañosa cerca de una instalación de seguridad nacional en el oeste del país. El memorando dice que quedó suspendido unos 20 segundos y luego se perdió en un cañón en dos o tres segundos; la declaración ante el FBI reduce todo el avistamiento a unos tres segundos.

PUBLICIDAD

Los agentes no vieron motores, rotores ni gases de escape. En su declaración ante el FBI dijeron que, observado con un visor infrarrojo, el objeto parecía más caliente que el ambiente y tenía una firma térmica uniforme en toda la superficie. Ningún instrumento midió su velocidad, y esos datos térmicos no fueron verificados de forma independiente en la versión pública. El objeto sigue sin identificar.

El Departamento de Guerra anunció que seguirá publicando nuevos lotes cada pocas semanas, a medida que localice, revise y desclasifique registros.