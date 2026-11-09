Estados Unidos

Cancelaron un tradicional desfile navideño en Long Beach por el riesgo de inundaciones y mareas de hasta 2,6 metros

La medida busca proteger a participantes, residentes y visitantes ante niveles acuáticos superiores a los habituales, mientras los servicios meteorológicos prevén condiciones especialmente adversas cerca del 24 de diciembre

Embarcaciones decoradas con luces de colores navegan de noche frente a casas iluminadas y personas congregadas en la orilla de un canal
El tradicional evento náutico de Naples Island comenzó en 1946 y reunía cada año a cerca de 60.000 espectadores (Press Telegram)
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La Naples Improvement Association canceló el desfile navideño de barcos de 2026 en Long Beach, California, ante el riesgo de inundaciones durante la semana de Navidad.

Los pronósticos contemplan mareas de hasta 2,6 metros (8,5 pies), oleaje intenso y niveles de agua por encima de lo habitual, condiciones que la organización consideró incompatibles con la seguridad de participantes y visitantes.

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La suspensión alcanza el Naples Island Holiday Boat Parade, una tradición que se celebra desde 1946 y que, en los últimos años, reunió a más de 100 embarcaciones y a cerca de 60.000 espectadores.

Es la primera vez que se cancela desde el inicio de la pandemia de COVID-19, hace seis años, según informó Los Angeles Times.

El fenómeno de El Niño y las ondas de Kelvin aumentarán el nivel de las mareas hasta 2,6 metros durante la semana de Navidad (REUTERS/Mike Blake)
El fenómeno de El Niño y las ondas de Kelvin aumentarán el nivel de las mareas hasta 2,6 metros durante la semana de Navidad (REUTERS/Mike Blake)

Las mareas más altas se esperan cerca de la víspera de Navidad

Los servicios de pronóstico anticipan que las mareas en la costa orientada al sur de Long Beach se ubicarán entre 2,3 y 2,6 metros (7,5 y 8,5 pies) durante la semana navideña.

Los máximos se esperan por la mañana y el punto más alto podría coincidir con los días cercanos al 24 de diciembre.

El escenario está asociado a una temporada intensa de El Niño, que podría elevar el nivel del agua entre 15 y 46 centímetros sobre los valores habituales.

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A ese fenómeno se suman las ondas de Kelvin, pulsos lentos y extensos de agua cálida que pueden incrementar el oleaje sobre esta franja de la costa.

Ben Fisher, presidente de la Naples Improvement Association, explicó que la entidad resolvió suspender el desfile luego de varias semanas de deliberaciones y de una consulta entre 600 personas. La mayoría de quienes respondieron pidió cancelar tanto el desfile como las demás actividades festivas programadas en Naples.

La Naples Improvement Association canceló el desfile navideño de barcos de 2026 en Long Beach ante el riesgo de inundaciones (REUTERS/Mike Blake)
La Naples Improvement Association canceló el desfile navideño de barcos de 2026 en Long Beach ante el riesgo de inundaciones (REUTERS/Mike Blake)

Los muros costeros y el drenaje agravan el riesgo de inundación

Para Fisher, el pronóstico meteorológico coincidió con problemas preexistentes en la isla: muros costeros envejecidos y un sistema de drenaje de bajo rendimiento.

En algunos tramos, el agua ya sobrepasa las barreras cuando sube la marea, puede alcanzar casi 0,6 metros (dos pies) de profundidad e inundar veredas cercanas a las viviendas.

“El ayuntamiento nos ha dicho que coloquemos sacos de arena en todo, tanto en propiedades públicas como privadas; los muelles y las pasarelas se están desmontando y cortando según el criterio de cada propietario; y los propios muros costeros se están desmoronando”, afirmó Ben Fisher, en declaraciones recogidas por el diario.

También advirtió sobre barras de refuerzo expuestas, oxidadas y cortantes en sectores de los canales donde suelen concentrarse familias durante las celebraciones.

Los muros protegen desde hace décadas viviendas y el canal artificial que rodea la isla. Una evaluación municipal de 2009 determinó que las estructuras presentaban un deterioro considerable. El plan de reemplazo se divide en seis etapas, de las cuales solo dos fueron terminadas.

Según el medio, la ciudad estima en USD 125 millones el costo para completar la sustitución de los muros. Las obras quedaron suspendidas por la reducción de los ingresos petroleros y por la incertidumbre sobre la asistencia federal ante desastres.

Entre las opciones analizadas figura un bono a 30 años: implicaría un pago anual de USD 5.100 por propiedad si se distribuye entre todo el vecindario, o de USD 48.000 si recae únicamente sobre las casas junto a los muros.

El deterioro estructural de los muros costeros y las fallas del drenaje agravan la vulnerabilidad de Naples frente al agua (REUTERS/Mike Blake)
El deterioro estructural de los muros costeros y las fallas del drenaje agravan la vulnerabilidad de Naples frente al agua (REUTERS/Mike Blake)

La ciudad anuncia tareas de mantenimiento y pide prepararse

La concejala Kristina Duggan, cuyo distrito comprende Naples, dijo que respeta la cancelación y que la prioridad durante el invierno debe ser preparar la isla para las condiciones previstas.

Señaló que los muros se mantienen estables bajo una alta presión de las mareas, aunque anunció trabajos para sellar juntas frías y reducir las filtraciones de agua.

“Alentamos a todos a prepararse y esperamos ver el regreso del desfile de barcos de Naples el próximo año”, expresó Duggan, de acuerdo con la publicación.

Los fondos que la asociación preveía destinar al evento se usarán ahora para comprar bombas, mangueras, tapones y generadores destinados a los canales y a los vecinos. La decoración de las viviendas durante las fiestas quedará a criterio de cada residente.

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