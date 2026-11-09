Estados Unidos

Un congresista republicano presentó una moción para destituir al secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth

El legislador de Kentucky, Thomas Massie, acusó al jefe del Pentágono de conducir operaciones militares en Irán sin autorización del Congreso y de excederse en sus atribuciones

Pete Hegseth calificó la propuesta como una farsa y atribuyó la iniciativa a un resentimiento personal del congresista Massie. (Secretary of defense Pete Hegseth via X/Handout via REUTERS)
Pete Hegseth calificó la propuesta como una farsa y atribuyó la iniciativa a un resentimiento personal del congresista Massie. (Secretary of defense Pete Hegseth via X/Handout via REUTERS)
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Un legislador republicano presentó una moción para someter a juicio político al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, al que responsabiliza por la conducción de operaciones militares sin autorización del Congreso y por presuntos abusos en el ejercicio de sus funciones. La iniciativa, impulsada por el congresista de Kentucky Thomas Massie, amenaza con abrir otro frente de confrontación para el presidente Donald Trump, pocos días después de la derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato.

La presentación incluye acusaciones vinculadas con la intervención militar estadounidense en Irán y con el manejo de otras operaciones en el extranjero. Massie sostiene que el jefe del Pentágono vulneró los límites constitucionales que regulan la participación de las fuerzas armadas en conflictos internacionales y reclama que rinda cuentas ante el Poder Legislativo.

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La propuesta podría llegar al recinto de la Cámara de Representantes este miércoles. Aunque los republicanos todavía conservan la mayoría, algunos integrantes de esa bancada manifestaron sus reparos sobre la gestión de Hegseth y no descartaron acompañar la iniciativa.

El legislador republicano Thomas Massie presentó una moción de juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth. (REUTERS/Evan Vucci)
El legislador republicano Thomas Massie presentó una moción de juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth. (REUTERS/Evan Vucci)

El principal argumento jurídico de Massie es una presunta violación de la Resolución de Poderes de Guerra de 1973. Esa legislación fue aprobada para limitar la capacidad del presidente de involucrar a Estados Unidos en hostilidades prolongadas sin informar al Congreso y sin obtener la intervención del Poder Legislativo dentro de los plazos establecidos.

El congresista también incorporó cuestionamientos por la conducta del Departamento de Defensa durante operaciones en Yemen y Venezuela, particularmente por denuncias relacionadas con víctimas civiles y el uso de las facultades militares.

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La Casa Blanca sostiene, en cambio, que Trump cuenta con atribuciones para ordenar operaciones militares sin solicitar previamente una autorización legislativa específica. El argumento oficial encuentra antecedentes en administraciones anteriores: en 1999, el entonces presidente Bill Clinton dispuso bombardeos contra posiciones serbias durante la guerra de Kosovo, mientras que Barack Obama ordenó una intervención militar en Libia en 2011 sin conseguir previamente el aval del Congreso.

El líder de la bancada demócrata en la Cámara baja, Hakeem Jeffries, anticipó su respaldo a la iniciativa. El domingo, al ser consultado sobre la posibilidad de avanzar contra el secretario de Defensa, expresó: “Para mí es un sí rotundo a la resolución contra Hegseth”.

El procedimiento de destitución requiere el aval de la mayoría simple en la Cámara baja y de dos tercios en el Senado. (REUTERS/Evan Vucci)
El procedimiento de destitución requiere el aval de la mayoría simple en la Cámara baja y de dos tercios en el Senado. (REUTERS/Evan Vucci)

Sin embargo, el respaldo demócrata no alcanza por sí solo para concretar la destitución. La Cámara de Representantes debe aprobar los artículos de juicio político por mayoría simple. Después, el Senado tiene que celebrar el proceso correspondiente y reunir una mayoría de dos tercios para condenar al funcionario. Una eventual condena implica su separación del cargo. No se requiere la aprobación ni la firma del presidente.

En este caso, las posibilidades de alcanzar ese resultado son reducidas: los republicanos también mantienen el control del Senado hasta enero, cuando asumirán los representantes elegidos en los últimos comicios.

El escenario político, no obstante, cambió después de las elecciones legislativas. Los demócratas obtuvieron una victoria contundente en ambas cámaras y asumirán el control del Congreso el 3 de enero. El resultado electoral provocó tensiones dentro del oficialismo, que perdió capacidad de disciplinar a sus integrantes y enfrenta cuestionamientos por la guerra en Irán y el encarecimiento de los combustibles.

A esa situación se suma el conflicto personal entre Massie y Trump. El congresista mantiene una relación enfrentada con el mandatario, quien intervino en las primarias republicanas para respaldar a un rival del legislador. Massie perdió esa competencia y quedó fuera de la carrera por la reelección. Hegseth calificó el procedimiento como una “farsa” y describió al representante de Kentucky como un “resentido”.

El republicano French Hill, de Arkansas, evitó anticipar su voto y señaló que primero quería escuchar los argumentos durante el debate parlamentario. La dirigencia republicana también conserva la posibilidad de intentar frenar el avance de la moción mediante una votación de procedimiento.

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