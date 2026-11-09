Trump cuestionó la transparencia de las elecciones de medio término tras la derrota republicana: “¿Fueron honestas?”

Donald Trump cuestionó la confiabilidad de las elecciones legislativas y criticó el uso de sistemas informáticos de votación. (REUTERS/Umit Bektas)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este lunes el desarrollo de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano perdió el control de ambas cámaras del Congreso frente a los demócratas. El mandatario puso en duda la confiabilidad del proceso electoral, criticó el volumen de sufragios anticipados y señaló a los sistemas tecnológicos utilizados durante la votación como un factor determinante en los resultados.

“¿Alguien cree realmente que estas ‘elecciones’ fueron honestas? ¿Cómo pudieron estar tan equivocadas las encuestas?”, escribió en su plataforma Truth Social. En el mismo mensaje, sostuvo que algunas entregas de votos anticipados habían alcanzado dimensiones que hacían imposible revertir el resultado, independientemente de la cantidad de personas que acudieran a las urnas.

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Trump también dirigió sus cuestionamientos hacia los equipos informáticos empleados en los comicios. “¡Todo gira en torno a las máquinas, que son mucho más importantes que el votante!”, afirmó.

El pronunciamiento representa un cambio en la posición que había mantenido desde la jornada electoral. En los días posteriores a la votación, el presidente había reconocido que algunas de sus principales decisiones de gobierno pudieron influir negativamente en el desempeño de los candidatos republicanos. También había expresado su intención de establecer una relación de trabajo con los demócratas cuando asuman sus nuevas funciones parlamentarias en enero.

El Partido Republicano perdió la mayoría en ambas cámaras del Congreso tras los comicios del 3 de noviembre. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Los resultados del 3 de noviembre modificaron el equilibrio político de Washington. La renovación de los 435 integrantes de la Cámara de Representantes y de aproximadamente un tercio del Senado terminó con el control republicano de las dos instituciones legislativas. El avance demócrata les permitirá recuperar capacidad para impulsar proyectos, bloquear iniciativas presidenciales y poner en marcha investigaciones parlamentarias sobre distintos aspectos de la administración.

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Ese escenario supone una dificultad adicional para Trump durante la segunda parte de su mandato. Con ambas cámaras bajo control opositor, los legisladores demócratas podrán utilizar sus facultades de supervisión para solicitar documentos, convocar funcionarios y examinar decisiones del Poder Ejecutivo. Entre los asuntos que podrían quedar bajo escrutinio aparecen la política migratoria, los negocios de la familia presidencial y otras actuaciones de integrantes del gobierno.

Antes de cuestionar los comicios, Trump había reconocido que dos de sus principales apuestas políticas pudieron pasarle factura electoralmente a su partido: la ofensiva migratoria y la guerra contra Irán. Sobre esta última, admitió que el conflicto pudo alejar a parte del electorado republicano, una circunstancia que también había mencionado al analizar el resultado de las legislativas.

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Trump reconoció que el conflicto militar con Irán y la política migratoria afectaron los resultados electorales de su partido. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

En materia migratoria, el mandatario reconoció que las deportaciones alcanzaron a personas que, pese a haber ingresado irregularmente al país, tenían empleo y desarrollaban actividades laborales. Durante una entrevista con el programa 60 Minutes, de CBS, grabada el viernes y emitida el domingo, admitió que el enfoque aplicado por su administración había sido excesivamente severo.

“Creo que fue demasiado duro”, respondió al referirse a los casos de trabajadores que terminaron alcanzados por los operativos de expulsión. Trump explicó que una parte de la sociedad considera que los inmigrantes que trabajan en hoteles, empresas de jardinería y otros sectores deberían tener la posibilidad de permanecer en Estados Unidos, incluso cuando su situación migratoria no esté regularizada.

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El presidente, sin embargo, defendió otros componentes de su estrategia. Reivindicó el cierre de la frontera y las deportaciones de extranjeros con antecedentes criminales, y aseguró que su gestión merecía una calificación elevada por esas medidas. También dejó abierta la posibilidad de negociar con los demócratas una reforma migratoria que contemple algún tipo de reconocimiento legal para determinados trabajadores indocumentados, aunque no presentó una propuesta concreta.

En paralelo, la Casa Blanca no anunció una modificación de los operativos. El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continuaría con sus actividades, mientras que una portavoz presidencial ratificó que seguirían los arrestos y las expulsiones de inmigrantes que ingresaron ilegalmente.

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