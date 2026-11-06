Estados Unidos

El padre de la copiloto fallecida en el Learjet de Florida dijo que escuchó sus últimas transmisiones y encontró orgullo

Allan Filgueiras habló por primera vez en público tras el accidente que mató a nueve personas y defendió la trayectoria de su hija Nathalia, cuya experiencia fue cuestionada en redes sociales por su corta edad

El padre de Nathalia Gadelha Filgueiras, la copiloto de 20 años que murió junto a otras ocho personas en el accidente de un Learjet en Florida, habló en una rueda de prensa. Dijo que escuchó varias veces las últimas comunicaciones de su hija con la torre de control y destacó que se mantuvo firme durante la emergencia (FOX 13 Tampa Bay)
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Allan Filgueiras salió a defender públicamente el desempeño de su hija durante los últimos minutos del vuelo que terminó con su vida. Nathalia Gadelha Filgueiras tenía 20 años, nació en Miami y era la copiloto del Learjet 60 que el domingo 1 de noviembre se precipitó sobre Florida y mató a las nueve personas a bordo. Su padre dijo que escuchó “muchas veces” las grabaciones de radio finales, y que lo que encontró fue orgullo, informó la Associated Press.

El padre compareció el viernes en una conferencia de prensa junto a los abogados de la familia para defender la memoria y la reputación de su hija. En los registros de audio, según la agencia, Nathalia se la escucha informar con calma al control de tráfico aéreo sobre la acumulación de hielo en la aeronave, mientras el Learjet atravesaba una tormenta y la turbulencia lo sacudía hasta 200 metros (656 pies) hacia arriba y hacia abajo.

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La situación empeoró con rapidez. “Declaro emergencia 722-Bravo-Delta. Estamos en condición de exceso de velocidad, descendiendo a 6.000 metros por minuto”, se la escucha decir.

Las últimas transmisiones de Nathalia antes del impacto

Especialistas en aviación y su propio padre coincidieron en que Filgueiras continuó transmitiendo datos sobre el estado del avión incluso cuando el desenlace ya parecía inevitable. “¿Cómo pasó eso? Y vaya, ella es resistente”, dijo Allan Filgueiras en la conferencia, según la Associated Press, donde se esforzó por contener las lágrimas en más de una ocasión.

Nathalia Gadelha Filgueiras, copiloto que murió en el accidente de Palm Beach
Nathalia Filgueiras acumuló más de 1.300 horas de vuelo tras obtener su licencia de piloto a los 17 años (Redes sociales)

El piloto retirado John Cox, director ejecutivo de Safety Operating Systems, consultora de seguridad en aviación, señaló que él mismo comenzó su carrera profesional a los 19 años, en las mismas condiciones que Nathalia. “Para ocupar el asiento derecho de un Lear 60 tuvo que impresionar a alguien, porque ese es un puesto muy bueno. Sé que lo amaba”, dijo Cox, según la agencia.

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La experiencia de Nathalia, en el centro de la polémica

La conferencia tuvo como objetivo explícito “preservar no solo su memoria, sino también su reputación”, ante cuestionamientos en redes sociales sobre si Nathalia tenía la experiencia suficiente para estar en la cabina de un Learjet. El abogado de la familia, Stuart Grossman, del estudio Yaffa & Cohen, rechazó esas críticas durante el encuentro con la prensa: “Era la mejor de su clase en todo lo que hacía y estaba perfectamente calificada para ser copiloto de este vuelo, pese a sus años”. Grossman agregó: “Esto es una pérdida para la aviación”.

Nathalia obtuvo su licencia de piloto en 2023, a los 17 años, cuando cursaba el último año en la West Boca Raton Community High School. Al momento del accidente contaba con más de 1.300 horas de vuelo y había completado la formación necesaria para su licencia comercial. Su padre recordó en la conferencia que antes de que ella se convirtiera en su instructora, solían volar juntos. “Papá, ¿podés creer que yo pagaría por esto, pero me están pagando a mí?”, le dijo Nathalia en una ocasión. Allan Filgueiras concluyó: “Volar era su momento más feliz”.

Las nueve víctimas y el estado de la investigación

El Learjet se desplomó desde aproximadamente 10.000 metros (32.808 pies) de altitud antes de estrellarse e incendiarse. Entre las víctimas figuraban el empresario tecnológico Adam Robinson, su esposa Helen Sharp, sus dos hijos menores, la niñera de la familia Ana María Ramírez Cetina y el capitán del vuelo, Jeff Gregory, de 55 años, quien estaba a los mandos al momento de la caída. Fragmentos del estabilizador horizontal del avión fueron hallados a kilómetros del punto de impacto.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) conduce la investigación, para la que desplegó casi 20 investigadores en el sur de Florida. En la conferencia, Grossman indicó que la familia esperará los resultados oficiales antes de tomar cualquier decisión legal: “No hacemos acusaciones contra nadie en este momento. Vamos a escuchar lo que el gobierno descubra y luego consultaremos a nuestros expertos”.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investiga el siniestro tras localizar piezas del estabilizador a kilómetros de la caída (Cortesía: Miami Press)
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investiga el siniestro tras localizar piezas del estabilizador a kilómetros de la caída (Cortesía: Miami Press)

Allan Filgueiras, que además de Nathalia tiene otros tres hijos, resumió en la conferencia lo que escuchó en esas grabaciones: “Ella me mostró lo que es ser un héroe, porque cuando uno ve eso venir, muchos —militares o lo que sea— no pueden manejarlo. Y ella estuvo ahí, peleando hasta el último minuto”. Luego agregó, en voz baja: “Tengo que encontrar la manera de seguir adelante. Natalia no querría ver a su padre derrumbarse”.

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