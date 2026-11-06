Más trenes y vagones para el Día de Acción de Gracias: la recomendación para quienes viajarán por Estados Unidos

Amtrak recomienda reservar pasajes con anticipación para viajar en tren durante el Día de Acción de Gracias debido a la alta demanda. (REUTERS/Mike Segar)

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Amtrak recomendó a los pasajeros planificar con anticipación sus viajes en tren para el próximo Día de Acción de Gracias, una de las temporadas de mayor movimiento de viajeros en Estados Unidos. La compañía prevé una elevada demanda durante el feriado y anunció medidas para ampliar la capacidad de algunos servicios ferroviarios.

La empresa estatal de transporte ferroviario también informó sobre cambios en sus rutas, entre ellos la incorporación de nuevas frecuencias en una conexión entre Nueva York y Pittsburgh. Estas modificaciones buscan ofrecer más alternativas de traslado durante las semanas cercanas a las celebraciones de noviembre.

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La recomendación de comprar los pasajes con anticipación responde al aumento de pasajeros registrado durante el último período festivo y a la disponibilidad limitada de plazas en determinadas salidas. Por ello, la compañía aconseja revisar los horarios y asegurar los asientos antes de que se agoten.

Amtrak agregará vagones y viajes adicionales en el corredor noreste

Según un comunicado de Amtrak publicado el 3 de noviembre, la compañía incorporará vagones adicionales en trenes seleccionados del servicio Northeast Regional entre el 20 y el 30 de noviembre. La medida permitirá aumentar la cantidad de plazas disponibles durante los días de mayor circulación de pasajeros.

La operadora también confirmó dos viajes adicionales de ida y vuelta en esta ruta. Los servicios circularán los días 24 y 25 de noviembre, y volverán a operar el 28 y 29 del mismo mes. El recorrido conectará Washington Union Station con New York Penn Station y distintas localidades intermedias.

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El refuerzo se concentrará en el corredor ferroviario de la costa este, que conecta ciudades como Washington, Baltimore, Filadelfia, Nueva York y Boston. Sin embargo, Amtrak no precisó cuántos asientos adicionales estarán disponibles ni publicó una lista completa de los trenes que recibirán los vagones extra.

Byl Herrmann, presidente interino de Amtrak, afirmó en un comunicado oficial de la empresa que la compañía atraviesa un período de “demanda récord”. El objetivo, señaló, es ofrecer más salidas, servicios y comodidades durante las fiestas.

La compañía sumará vagones adicionales al servicio Northeast Regional entre el 20 y el 30 de noviembre para ampliar su capacidad. (REUTERS/Jason Redmond)

La empresa recomienda comprar los pasajes antes de que se agoten las plazas

La advertencia de Amtrak está relacionada con la disponibilidad de asientos y el funcionamiento de sus tarifas variables. Los precios pueden aumentar a medida que disminuye la cantidad de plazas disponibles en una salida determinada, por lo que reservar con anticipación puede facilitar el acceso a opciones más económicas.

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La compañía indicó que la compra anticipada también permite asegurar un asiento en el horario elegido. Los pasajeros pueden adquirir sus boletos mediante el sitio web oficial, la aplicación móvil, las máquinas expendedoras de las estaciones, las boleterías y el teléfono 1-800-USA-RAIL.

Newsweek, el sitio de noticias estadounidense, informó sobre el anuncio y Newsweek publicó algunos ejemplos de precios para trayectos seleccionados en fechas próximas al feriado. No obstante, esos valores no representan tarifas fijas para todos los pasajeros, ya que el costo depende de la fecha, el horario, la clase elegida y los asientos disponibles al momento de realizar la compra.

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Por ese motivo, quienes tengan previsto viajar durante los días de mayor demanda deben comprobar por separado los precios y la disponibilidad de los trayectos de ida y regreso. Esto resulta especialmente importante para quienes necesitan trasladarse en horarios específicos y cuentan con menos posibilidades de modificar sus planes.

El servicio Pennsylvanian tendrá dos frecuencias diarias desde el 18 de noviembre

Otra de las modificaciones anunciadas por Amtrak entrará en vigor el 18 de noviembre. Desde esa fecha, el servicio Pennsylvanian contará con un segundo viaje diario de ida y vuelta entre Nueva York y Pittsburgh, con paradas en Filadelfia, Harrisburg y otras localidades de Pensilvania.

La ampliación fue comunicada por la empresa el 7 de octubre y no forma parte de los refuerzos temporales por el Día de Acción de Gracias. Se trata de un cambio permanente en la programación habitual, que permitirá ampliar las alternativas horarias para quienes viajan entre el noreste del país y el oeste de Pensilvania.

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La compañía explicó que la nueva frecuencia fue coordinada con el Departamento de Transporte de Pensilvania, la empresa ferroviaria Norfolk Southern y la Administración Federal de Ferrocarriles. El financiamiento principal del servicio proviene de fondos del estado de Pensilvania.

Los trenes Pennsylvanian ofrecen asientos en clase económica y ejecutiva, conexión inalámbrica a internet, servicio de cafetería, transporte de bicicletas y equipaje facturado. Sin embargo, desde el inicio de la nueva programación, los servicios de equipaje facturado y transporte de bicicletas estarán disponibles únicamente en los trenes 42 y 45.

Por ello, los pasajeros que necesiten trasladar bicicletas o despachar valijas deberán comprobar qué salida ofrece esas prestaciones antes de comprar el boleto. La disponibilidad también depende de las instalaciones habilitadas en las estaciones de origen y destino.

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El corredor noreste contará con dos viajes de ida y vuelta adicionales entre Washington y Nueva York en fechas seleccionadas del feriado. (REUTERS/Mike Segar)

Llegada a las estaciones: al menos 30 minutos antes de la salida

Para evitar contratiempos durante los días de mayor circulación, la compañía aconseja llegar a la estación al menos 30 minutos antes del horario de salida. En las terminales más concurridas, los pasajeros deberían prever un margen adicional, especialmente si necesitan asistencia con el equipaje o tienen que realizar algún trámite antes de abordar.

Amtrak también advierte que durante los feriados pueden registrarse filas más largas en las estaciones con mayor movimiento. Aunque los pasajeros no deben pasar por controles de seguridad equivalentes a los de los aeropuertos comerciales, sí necesitan contar con un boleto válido y cumplir los procedimientos de embarque correspondientes a cada terminal.

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En cuanto al equipaje de mano, la política general de la empresa permite llevar un artículo personal y dos piezas de equipaje sin costo adicional, siempre que respeten los límites establecidos de tamaño y peso.

El artículo personal debe poder colocarse debajo del asiento, mientras que las valijas deben caber en los compartimentos superiores o en los espacios habilitados para transportar equipaje. Quienes necesiten despachar sus pertenencias deben verificar previamente que las estaciones de salida y llegada ofrezcan esa posibilidad.

Cambios y reembolsos según la tarifa contratada

Los pasajeros que todavía no tengan definidos sus planes deben revisar las condiciones del boleto antes de completar la compra. Las posibilidades de modificar una reserva o recuperar el dinero varían según la tarifa y el tipo de servicio contratado.

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En los boletos de tarifa flexible de clase económica y en las categorías Business y First Class de los trenes Acela, Amtrak permite realizar cambios sin cargos adicionales antes de la salida. También ofrece el reembolso completo, aunque una modificación puede generar una diferencia de precio si el nuevo viaje tiene una tarifa más elevada.

Las tarifas Value no permiten modificaciones. Si el pasajero cancela antes de la partida, recibe el 70% del valor total del boleto y pierde el 30% restante. En el caso de las tarifas promocionales, el reembolso corresponde al 50% del importe cuando la cancelación se realiza antes del horario de salida.

Para los boletos con reserva adquiridos directamente a través de Amtrak, la empresa establece un reembolso completo cuando la cancelación se realiza dentro de las 24 horas posteriores a la compra y antes de la partida prevista. Las condiciones pueden variar para los servicios sin reserva y los pasajes adquiridos mediante plataformas externas.

La política de inasistencia establece que quienes no se presenten al viaje ni cancelen el tramo antes de la salida perderán el importe correspondiente a ese recorrido. Por ello, la compañía recomienda consultar el estado del servicio y las alertas sobre posibles modificaciones antes de dirigirse a la estación.