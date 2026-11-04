Revelan que Christa Pike tiene cáncer en la sangre y que sus abogados lo advirtieron nueve meses antes de la ejecución fallida

Christa Pike sobrevivió a dos dosis de pentobarbital tras el fallo de las vías intravenosas en la prisión de Riverbend.

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Nueve meses antes del intento de ejecución de Christa Pike en Tennessee, sus abogados habrían advertido por escrito que un presunto cáncer en la sangre y problemas venosos documentados podían convertir una inyección letal en un procedimiento especialmente doloroso y peligroso, según reveló la revista People.

El 30 de septiembre de 2026, esas advertencias cobraron una dimensión concreta: el equipo a cargo del procedimiento usó cerca de 10 agujas, no logró colocar una vía intravenosa y siguió adelante pese a las dudas sobre el estado de al menos una de las venas. Pike sobrevivió a dos dosis de pentobarbital.

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La ejecución fallida en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend, en Nashville, dejó a Pike hospitalizada durante 10 días en estado crítico y con respiración asistida. Tras recuperar la conciencia y poder caminar con ayuda, recibió el alta y volvió a prisión.

El gobernador Bill Lee suspendió las ejecuciones restantes del estado para 2026, ordenó una revisión independiente del procedimiento y el jefe del sistema penitenciario estatal presentó su renuncia.

La enfermedad oncohematológica de Pike y las advertencias médicas que el Estado no consideró

El 8 de enero de 2026, los abogados de Pike presentaron una queja en la que argumentaron que la ejecución planeada violaba las enmiendas Primera, Octava y Decimocuarta de la Constitución.

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En ese documento, obtenido por People y analizado por el periodista Chris Spargo el 3 de noviembre de 2026, señalaron que el recuento de plaquetas de su cliente estaba “significativamente elevado, probablemente debido a una forma rara de cáncer de sangre llamada trastorno mieloproliferativo”.

El gobernador Bill Lee suspendió las ejecuciones de Tennessee para 2026 y el jefe penitenciario estatal presentó la renuncia. (Tennessee Department of Correction/Handout via REUTERS)

Según el Herbert Wertheim Cancer Institute de Baptist Health South Florida, ese término designa un grupo de trastornos raros en los que la médula ósea produce demasiadas células sanguíneas. El problema se origina en la médula —parte interna de la mayoría de los huesos— y puede derivar en leucemia aguda. Los trastornos se clasifican según si la médula genera un exceso de glóbulos blancos, rojos o plaquetas.

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En el caso de Pike, la defensa señaló que su trombocitosis —niveles elevados de plaquetas— podría aumentar el riesgo de un edema pulmonar grave durante la inyección letal. “Un edema pulmonar puede crear una sensación de asfixia o ahogamiento que los expertos han comparado con la práctica del ahogamiento simulado, una forma inequívoca de tortura”, afirma el abogado de Pike en el escrito judicial, según People.

La defensa también advirtió sobre sus dificultades venosas: Pike tiene “antecedentes de dificultades con las extracciones de sangre y la inserción de agujas” y el personal de la prisión ya utilizaba una aguja mariposa para los análisis de rutina.

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Cómo falló el acceso intravenoso durante la ejecución en Riverbend

Los detalles del procedimiento provienen de un documento judicial que el abogado Randy Spivey presentó el 22 de octubre ante el tribunal. Según ese escrito, el equipo comenzó a colocar las dos vías intravenosas requeridas por el protocolo a las 18:34 y empleó cerca de 10 agujas en ambos brazos. La vía del brazo derecho quedó instalada en unos seis minutos; la del izquierdo demandó casi una hora, con múltiples intentos fallidos, de acuerdo con AP.

Los abogados de Pike advirtieron a la justicia sobre un presunto cáncer sanguíneo que elevaba el riesgo de un edema pulmonar. (REUTERS/Seth Herald)

A las 18:57, uno de los técnicos señaló que la vena “podía haber reventado”. A las 19:07, una aguja salió visiblemente doblada. “Creo que la vena está reventada”, recordó Spivey que dijo uno de los integrantes del equipo. Pese a esas dudas, el procedimiento continuó. A las 19:34, Pike dijo: “Siento que mi brazo va a explotar. Me arde”, según el relato de Spivey recogido por AP.

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Esa misma frase fue escuchada por los periodistas presentes como testigos. Tori Gesner, reportera de WKRN de Nashville, describió que Pike señaló un punto en su brazo y preguntó: “¿Esto pasa así?”. No terminó la pregunta. A las 19:46, con Pike todavía viva, las cortinas de la cámara se cerraron.

Catherine Sweeney, de WPLN, quien cubrió todas las ejecuciones recientes en Tennessee, señaló que nunca había presenciado algo semejante: cuando los testigos debieron retirarse a las 20:53, la condenada todavía respiraba.

Expertos apuntan al fallo en las vías como causa de la supervivencia de Pike

Expertos médicos consultados por medios estadounidenses plantearon que el pentobarbital probablemente se acumuló en el tejido subcutáneo en lugar de ingresar al torrente sanguíneo, lo que explicaría las quemaduras en el brazo y la supervivencia de Pike.

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El doctor Joel Zivot, anestesiólogo de la Universidad de Emory que asesoró a la defensa, explicó a la BBC que “la mayor parte del pentobarbital, en lugar de circular por su cuerpo, terminó en sus brazos, y así fue como sobrevivió”. Se trata de una hipótesis de especialistas, no de una conclusión establecida por el Estado.

El equipo de ejecución utilizó cerca de diez agujas y tardó casi una hora en instalar la vía del brazo izquierdo. (J. Miles Cary/ Knoxville News Sentinel/USA TODAY NETWORK via REUTERS)

El Departamento Correccional de Tennessee (TDOC) sostuvo que siguió todos los pasos del protocolo aprobado por la Fiscalía General. “Los químicos de la inyección letal contemplados en el protocolo han demostrado consistentemente su efectividad”, señaló la vocera Dorinda Carter. Sin embargo, el protocolo no especifica qué hacer si el condenado sigue con vida tras la segunda ronda, una laguna que el caso expuso con consecuencias directas.

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La situación legal de Pike permanece abierta tras la revisión del gobernador Lee

El documento de Spivey se incorporó a un litigio en curso en el que condenados a muerte en Tennessee cuestionan los métodos de inyección letal del estado. “Nuestras predicciones sobre la probabilidad de ejecuciones fallidas se hicieron realidad, y seguirán haciéndose realidad sin un cambio sustancial”, afirmó Kit Thomas, abogada de los condenados, en declaraciones recogidas por AP.

Pike, de 50 años, recibió la condena a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido en 1995 cuando tenía 18 años. Iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos.

La Corte Suprema del estado deberá determinar si emite una nueva orden de ejecución, ya que el protocolo vigente no contempla el escenario que se produjo.

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