Matan a tiros a dos adolescentes de Salinas en una playa de California durante una reunión nocturna

Dos adolescentes de Salinas murieron por impactos de bala en Moss Landing State Beach en el condado de Monterey (Google Street View)

Guardar

Dos adolescentes de Salinas murieron baleados en la madrugada del lunes en las inmediaciones de Moss Landing State Beach, una playa del estado en el condado de Monterey, California, informó Los Angeles Times. Las víctimas fueron identificadas como Marco Antonio Pérez, de 15 años, y Nathaniel Flores, de 13.

El Departamento del Sheriff del condado de Monterey confirmó la identidad de los jóvenes el martes. Ambos eran estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Salinas Union (SUSD). Al lugar respondieron agentes del Sheriff, efectivos de la Patrulla de Caminos de California (CHP) y guardabosques del Departamento de Parques Estatales, despachados a Jetty Road tras los llamados por disparos. Encontraron los cuerpos en la escena y los declararon muertos en el lugar.

PUBLICIDAD

Flores iba a cumplir 14 años el viernes del ataque

Nathaniel Flores jugaba fútbol americano en el equipo Steinbeck Tigers Youth Football & Cheer, que abrió una campaña en GoFundMe para ayudar a su familia a costear los gastos funerarios. Los organizadores señalaron que el joven iba a cumplir 14 años el viernes de esa misma semana.

“En Steinbeck, nuestros jugadores son mucho más que nombres en una lista o números en una camiseta. Son niños a los que tenemos el privilegio de ver crecer, alentar ante los desafíos, celebrar en las victorias y acompañar dentro y fuera del campo. Nate era parte de esa familia, y su pérdida nos afecta profundamente a todos”, escribieron en la plataforma, según recogió Los Angeles Times.

PUBLICIDAD

El dolor de la comunidad escolar de Salinas

Las autoridades del SUSD emitieron un comunicado formal ante la pérdida de integrantes de su institución (Salinas Union High School District)

La superintendente del SUSD, Zandra Jo Galvan, expresó el dolor de la institución. “Con profunda tristeza y el corazón apesadumbrado comunicamos que miembros de nuestra comunidad estudiantil se encuentran entre quienes perdieron la vida en el trágico incidente ocurrido en la madrugada del lunes en Moss Landing”, afirmó en un comunicado recogido por Los Angeles Times.

Otras dos personas resultaron heridas en el ataque

Además de las dos muertes, dos personas más fueron heridas. Según KSBW, canal de televisión local de California, una llegó por sus propios medios a un hospital local con una herida de bala y su estado se desconoce; la otra fue trasladada en ambulancia con lesiones que no comprometían su vida. Las autoridades no revelaron la identidad de ninguno de los dos.

PUBLICIDAD

Un testigo describió una reunión improvisada de unas 30 personas antes del tiroteo

Un testigo declaró que unas 30 personas participaban en una reunión en la playa cuando comenzaron las detonaciones (Google Street View)

Un joven que regresó a la playa el lunes por la tarde para recuperar su teléfono contó a KSBW que había una reunión improvisada de no más de 30 personas cuando comenzaron los disparos, lo que desató la huida de los presentes.

Las autoridades dijeron tener conocimiento de esa posible reunión, pero no confirmaron una conexión directa con el tiroteo. Jetty Road, el acceso a la playa, se reabrió esa tarde al concluir el relevamiento del lugar.

No hay arrestos y las autoridades descartan una amenaza pública

El comandante Andres Rosas y el guardabosques jefe Mike Dippel dieron una conferencia de prensa el lunes al mediodía en Jetty Road. En ese momento, Rosas aclaró que las autoridades todavía no habían determinado si las muertes debían clasificarse como homicidio, suicidio u otro tipo de muerte. “Estamos investigando las circunstancias bajo las cuales estos individuos murieron como resultado de heridas de bala”, dijo.

PUBLICIDAD

Al día siguiente, informó que la investigación “sigue en curso y no se publicarán más detalles por el momento”. Las autoridades precisaron que el hecho fue un incidente aislado y que no existe amenaza activa para la comunidad de Moss Landing. Hasta el martes, ningún sospechoso había sido identificado ni arrestado.

El Departamento del Sheriff del condado de Monterey habilitó líneas telefónicas para recibir datos de testigos sobre el caso (Google Street View)

Quienes dispongan de información pueden comunicarse con el detective sargento Nick Kennedy al (831) 755-3773 o con el detective Richard Geng al (831) 759-7279 del Departamento del Sheriff del condado de Monterey.