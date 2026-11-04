Estados Unidos

Matan a tiros a dos adolescentes de Salinas en una playa de California durante una reunión nocturna

Las víctimas, de 13 y 15 años, fueron halladas muertas en Moss Landing State Beach; un testigo dijo que había unas 30 personas cuando comenzaron los disparos

Camino de arena junto a una entrada de agua con vegetación baja, vehículos estacionados y dos chimeneas industriales en el fondo
Dos adolescentes de Salinas murieron por impactos de bala en Moss Landing State Beach en el condado de Monterey (Google Street View)
Guardar

Dos adolescentes de Salinas murieron baleados en la madrugada del lunes en las inmediaciones de Moss Landing State Beach, una playa del estado en el condado de Monterey, California, informó Los Angeles Times. Las víctimas fueron identificadas como Marco Antonio Pérez, de 15 años, y Nathaniel Flores, de 13.

El Departamento del Sheriff del condado de Monterey confirmó la identidad de los jóvenes el martes. Ambos eran estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Salinas Union (SUSD). Al lugar respondieron agentes del Sheriff, efectivos de la Patrulla de Caminos de California (CHP) y guardabosques del Departamento de Parques Estatales, despachados a Jetty Road tras los llamados por disparos. Encontraron los cuerpos en la escena y los declararon muertos en el lugar.

PUBLICIDAD

Flores iba a cumplir 14 años el viernes del ataque

Nathaniel Flores jugaba fútbol americano en el equipo Steinbeck Tigers Youth Football & Cheer, que abrió una campaña en GoFundMe para ayudar a su familia a costear los gastos funerarios. Los organizadores señalaron que el joven iba a cumplir 14 años el viernes de esa misma semana.

“En Steinbeck, nuestros jugadores son mucho más que nombres en una lista o números en una camiseta. Son niños a los que tenemos el privilegio de ver crecer, alentar ante los desafíos, celebrar en las victorias y acompañar dentro y fuera del campo. Nate era parte de esa familia, y su pérdida nos afecta profundamente a todos”, escribieron en la plataforma, según recogió Los Angeles Times.

PUBLICIDAD

El dolor de la comunidad escolar de Salinas

Emblema circular con el texto Salinas Union High School District, un birrete de graduación y surcos agrícolas verdes
Las autoridades del SUSD emitieron un comunicado formal ante la pérdida de integrantes de su institución (Salinas Union High School District)

La superintendente del SUSD, Zandra Jo Galvan, expresó el dolor de la institución. “Con profunda tristeza y el corazón apesadumbrado comunicamos que miembros de nuestra comunidad estudiantil se encuentran entre quienes perdieron la vida en el trágico incidente ocurrido en la madrugada del lunes en Moss Landing”, afirmó en un comunicado recogido por Los Angeles Times.

Otras dos personas resultaron heridas en el ataque

Además de las dos muertes, dos personas más fueron heridas. Según KSBW, canal de televisión local de California, una llegó por sus propios medios a un hospital local con una herida de bala y su estado se desconoce; la otra fue trasladada en ambulancia con lesiones que no comprometían su vida. Las autoridades no revelaron la identidad de ninguno de los dos.

Un testigo describió una reunión improvisada de unas 30 personas antes del tiroteo

Estructura de madera con letreros informativos y una valla frente a dunas cubiertas de vegetación baja bajo un cielo despejado
Un testigo declaró que unas 30 personas participaban en una reunión en la playa cuando comenzaron las detonaciones (Google Street View)

Un joven que regresó a la playa el lunes por la tarde para recuperar su teléfono contó a KSBW que había una reunión improvisada de no más de 30 personas cuando comenzaron los disparos, lo que desató la huida de los presentes.

Las autoridades dijeron tener conocimiento de esa posible reunión, pero no confirmaron una conexión directa con el tiroteo. Jetty Road, el acceso a la playa, se reabrió esa tarde al concluir el relevamiento del lugar.

No hay arrestos y las autoridades descartan una amenaza pública

El comandante Andres Rosas y el guardabosques jefe Mike Dippel dieron una conferencia de prensa el lunes al mediodía en Jetty Road. En ese momento, Rosas aclaró que las autoridades todavía no habían determinado si las muertes debían clasificarse como homicidio, suicidio u otro tipo de muerte. “Estamos investigando las circunstancias bajo las cuales estos individuos murieron como resultado de heridas de bala”, dijo.

Al día siguiente, informó que la investigación “sigue en curso y no se publicarán más detalles por el momento”. Las autoridades precisaron que el hecho fue un incidente aislado y que no existe amenaza activa para la comunidad de Moss Landing. Hasta el martes, ningún sospechoso había sido identificado ni arrestado.

Dunas con vegetación baja, una valla de madera, un letrero de acceso y un camino de tierra bajo el cielo despejado
El Departamento del Sheriff del condado de Monterey habilitó líneas telefónicas para recibir datos de testigos sobre el caso (Google Street View)

Quienes dispongan de información pueden comunicarse con el detective sargento Nick Kennedy al (831) 755-3773 o con el detective Richard Geng al (831) 759-7279 del Departamento del Sheriff del condado de Monterey.

Temas Relacionados

TiroteoCaliforniaViolencia armadaEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueva York ofrece 13 empleos de limpieza con salarios de hasta USD 42.898 al año: cómo postularse

La convocatoria del DCAS estará abierta hasta el 19 de noviembre de 2026 y no exige estudios ni experiencia previa

Nueva York ofrece 13 empleos de limpieza con salarios de hasta USD 42.898 al año: cómo postularse

Revelan que Christa Pike tiene cáncer en la sangre y que sus abogados lo advirtieron nueve meses antes de la ejecución fallida

Lo confirmó la revista People. La condenada sobrevivió a dos dosis de pentobarbital en la prisión de Riverbend

Revelan que Christa Pike tiene cáncer en la sangre y que sus abogados lo advirtieron nueve meses antes de la ejecución fallida

Un marinero de 86 años y su perro sobrevivieron dos meses perdidos en el Pacífico y fueron rescatados frente a California

Una baliza de emergencia guió a la Guardia Costera hasta el velero a la deriva; un buque mercante y un helicóptero completaron el operativo que terminó con ambos a salvo

Un marinero de 86 años y su perro sobrevivieron dos meses perdidos en el Pacífico y fueron rescatados frente a California

Mike Johnson dejará el liderazgo republicano tras la derrota legislativa de su partido

Las fuentes cercanas confirmaron que el representante de Luisiana conservará su escaño tras obtener un octavo mandato, mientras la pérdida de la Cámara baja le cerró la posibilidad de continuar al frente del bloque

Mike Johnson dejará el liderazgo republicano tras la derrota legislativa de su partido

Donald Trump admitió que la guerra fue clave en la derrota electoral: “Valió la pena, Irán no tendrá un arma nuclear”

El mandatario coincidió con JD Vance en que el alza temporal de la gasolina afectó al electorado, aunque sostuvo que la intervención militar era necesaria para impedir capacidad nuclear iraní

Donald Trump admitió que la guerra fue clave en la derrota electoral: “Valió la pena, Irán no tendrá un arma nuclear”

TECNO

El principal fabricante de chips de los cartuchos de Switch dejará ese negocio por los centros de datos de IA

El principal fabricante de chips de los cartuchos de Switch dejará ese negocio por los centros de datos de IA

Con estos cinco trucos es posible convertir un TV en una pantalla de cine, mejor imagen y sonido

Bluetooth aprobó una función que casi cuadruplica su velocidad y traerá audio sin pérdida en 2027

Cómo programar mensajes en WhatsApp si tengo Android, iPhone y uso WhatsApp Web

Por qué no carga la película de Las Guerreras K-pop en la aplicación de Netflix

ENTRETENIMIENTO

De crear música para Dragon Ball Z a ganar las elecciones en Texas: la insólita historia del compositor que será fiscal general

De crear música para Dragon Ball Z a ganar las elecciones en Texas: la insólita historia del compositor que será fiscal general

Melanie Lynskey desmiente que haya ganado millones en ‘Two and a Half Men’ y revela su sueldo real

El día que Prince resaltó el tema icónico de John Lennon: “Imagine es una canción sobre la verdad y siempre triunfará”

El papa León XIV recibió a Bob Dylan en el Vaticano antes de su gira por Sudamérica

Samuel L. Jackson sorprendió al revelar su anime favorito

MUNDO

Fabián Calle analizó el futuro de Trump tras la derrota electoral: “El Partido Republicano no puede prescindir de él”

Fabián Calle analizó el futuro de Trump tras la derrota electoral: “El Partido Republicano no puede prescindir de él”

El petróleo se desploma más de un 9% tras la derrota republicana en Estados Unidos

Los hutíes de Yemen reivindicaron un nuevo misil contra el aeropuerto de Riad y pidieron a las aerolíneas evitar Arabia Saudita

La Unión Europea y sus aliados analizaron en Bruselas la recuperación económica de Ucrania tras la guerra

El presidente de Israel pidió a Netanyahu y Eisenkot que avancen con las negociaciones para evitar nuevas elecciones