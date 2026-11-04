Donald Trump admitió que la guerra fue clave en la derrota electoral: “Valió la pena, Irán no tendrá un arma nuclear”

Donald Trump admitió que la guerra en Irán influyó en la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas. (REUTERS/Umit Bektas/File Photo)

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El presidente estadounidense Donald Trump admitió este miércoles que el vicepresidente JD Vance tiene razón al vincular la guerra en Irán con la derrota republicana en las elecciones legislativas, aunque defendió su decisión de intervenir en el conflicto y descartó cualquier cambio de rumbo.

Trump respondió así a periodistas en el sitio donde se construye el salón de baile de la Casa Blanca, horas después de que Vance publicara un extenso mensaje en redes sociales atribuyendo las pérdidas del Partido Republicano a la guerra contra Irán.

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Consultado sobre el mensaje de Vance, Trump no dudó en darle la razón. “Creo que es mayormente cierto porque subió un poco el precio de la gasolina a corto plazo”, afirmó el presidente.

El mandatario precisó que no fue el conflicto en sí lo que generó rechazo entre los votantes, sino su efecto inmediato en los precios de los combustibles. Según explicó, esa suba temporal del costo de la gasolina fue lo que realmente afectó el ánimo del electorado, más allá de la decisión militar de fondo.

En su publicación, Vance había sido contundente: “La razón real por la que perdimos es obvia para casi todos”, señaló, apuntando directamente a la guerra en Irán como causa de las pérdidas del Partido Republicano. El vicepresidente fue más allá y lanzó un desafío a quienes respaldaron la intervención: “Si quieren argumentar que valió la pena, que perder el Senado por los próximos seis años valió la pena, entonces háganlo. Argumenten que fue un costo que valía la pena pagar. De acuerdo o en desacuerdo, eso al menos es honesto”.

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Sin arrepentimientos pese al costo electoral

Donald Trump reconoció que la guerra en Irán influyó en la derrota del Partido Republicano durante las elecciones legislativas.

Trump recogió el guante planteado por Vance. Al ser consultado de manera directa sobre si la guerra valió la pena, el presidente no titubeó: “Sí lo creo. Sí”, respondió. “O sea, bueno, no tienes otra opción”.

El mandatario fue más allá y aseguró que, de tener que decidir nuevamente, actuaría de la misma manera. “Al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, tendría que volver a hacerlo porque a largo plazo es la única respuesta”, sostuvo. “No se le puede permitir a Irán tener un arma nuclear”.

La guerra entre Estados Unidos e Irán, según el planteo de Trump, respondió a un objetivo estratégico que considera innegociable más allá de sus costos políticos inmediatos: impedir que Teherán desarrolle capacidad nuclear. El presidente defendió así la decisión tomada en su momento, al tiempo que reconoció el impacto económico que tuvo en los precios de los combustibles durante la campaña.

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El cierre de campaña y los mítines sin candidatos en la boleta

El mandatario atribuyó el malestar de los votantes a la subida temporal en el precio de los combustibles.

Trump también fue consultado sobre si tenía arrepentimientos respecto a cómo cerró la campaña por las elecciones legislativas. Su respuesta fue negativa: “Si yo hubiera estado en la boleta, habríamos ganado”, afirmó.

El presidente explicó que el problema no estuvo en su estrategia personal, sino en la imposibilidad de trasladar el entusiasmo generado en sus actos hacia los candidatos republicanos que sí figuraban en las boletas. “Esa fue un amor tremendo, fue bastante increíble”, dijo sobre la recepción en sus mítines, aunque reconoció que ese respaldo no se tradujo en votos para el resto del partido.

Trump defendió además su decisión de dar un discurso en el estanque reflectante del Lincoln Memorial la víspera de las elecciones, un acto que muchos interpretaron como un cierre de campaña desconectado de las preocupaciones del electorado. El mandatario sostuvo que no estaba pensado como un discurso electoral, sino como una suerte de “corte de cinta” inaugural.

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La relación con el Congreso demócrata

JD Vance cuestionó el costo político de la intervención militar ante la pérdida de la mayoría en el Senado.

Sobre su futura relación con el Congreso, ahora bajo control demócrata tras las elecciones, Trump se mostró ambiguo. “Probablemente me lleve bien con los demócratas a menos que quieran ser destructivos”, señaló, al tiempo que remarcó que cuenta con “el poder de veto”.

El presidente había repetido un mensaje similar la noche anterior en una entrevista con The Times, donde dijo esperar poder trabajar con los demócratas. Sin embargo, poco después publicó en redes sociales una imagen con la palabra “VETO”, un gesto que contrastó con el tono conciliador de sus declaraciones públicas.