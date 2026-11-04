Mike Johnson dejará el liderazgo republicano tras la derrota legislativa de su partido

La pérdida de la mayoría en la Cámara baja precipitó la salida de Mike Johnson, en consonancia con los precedentes históricos de Nancy Pelosi y Newt Gingrich. (REUTERS/Aaron Schwartz)

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El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, no buscará mantenerse al frente del liderazgo republicano tras la derrota de su partido en las elecciones legislativas de mitad de mandato, según confirmaron fuentes cercanas a su decisión. El giro deja abierta una disputa interna por el control de la minoría republicana en la Cámara baja.

Johnson, representante por un distrito de la zona de Shreveport, en Luisiana, retendrá su banca como legislador raso tras ganar la reelección para un octavo mandato.

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La salida de Johnson del liderazgo se produce después de que los demócratas se impusieran de forma arrolladora en los comicios de mitad de mandato y recuperaran la mayoría en la Cámara de Representantes. El resultado dejó al legislador de Luisiana sin camino hacia la reelección como jefe del bloque republicano.

La decisión llega tras una serie de declaraciones contradictorias de Johnson en las semanas previas a la votación. En octubre, había dicho a CBS News que si el Partido Republicano perdía la mayoría, planeaba (“quedarse y servir” como líder de la minoría. Días antes, sin embargo, había dejado abierta la puerta a abandonar tanto el liderazgo como el Congreso, al decirle a Fox News que si “Dios mueve nuestros corazones y dice que deberíamos hacerlo, volveré a mi ciudad natal, Shreveport, y abriré un negocio de jardinería”. Un asesor aclaró después que se trataba de una broma.

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Estrategas republicanos señalaron que resultaría difícil para Johnson conservar respaldo dentro del bloque tras la magnitud de las pérdidas legislativas. Lo que ocurrió con Johnson resume una lógica recurrente en Washington: cuando un partido sufre una derrota electoral severa, su líder en el Congreso suele cargar con la responsabilidad y dejar el cargo, como sucedió con Nancy Pelosi tras perder la mayoría demócrata en 2010 o con Newt Gingrich después de las pérdidas republicanas de 1998.

Mike Johnson renuncia al liderazgo republicano en la Cámara de Representantes tras la derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato, pero conserva su banca por Luisiana. (REUTERS/Kevin Bartram)

Scalise y Jordan se disputan el liderazgo republicano

La vacante abre una contienda entre dos nombres ya conocidos en la interna republicana. El líder de la mayoría, Steve Scalise, de Luisiana, buscará el puesto, según una persona al tanto de sus planes citada por la AP. Del otro lado, el presidente del Comité Judicial, Jim Jordan, de Ohio, hizo pública su candidatura en una carta dirigida a sus colegas republicanos la mañana del miércoles.

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Steve Scalise y Jim Jordan disputan la conducción de la minoría republicana de cara a la reunión del bloque en Washington. (REUTERS/Eric Lee)

Scalise cuenta con respaldo histórico del ala conservadora vinculada a los sectores empresarial y energético, mientras que Jordan, exluchador universitario de carácter combativo, ha sido tradicionalmente preferido por el sector más duro del partido, incluido el Freedom Caucus. Ambos ya habían competido por la presidencia de la Cámara en 2023, cuando la salida forzada de Kevin McCarthy dejó el cargo vacante, aunque ninguno logró entonces el respaldo mayoritario de sus colegas, lo que dividió los votos y abrió paso a la candidatura de consenso de Johnson. La elección del nuevo líder republicano se realizará cuando los legisladores electos se reúnan en Washington la semana próxima.

De Shreveport a la presidencia de la Cámara

Johnson llegó al cargo en octubre de 2023, luego de que un grupo de republicanos ayudara a destituir a McCarthy, de California, en un episodio sin precedentes en la historia de la Cámara. Johnson, entonces un integrante de rango menor dentro del liderazgo, asumió el puesto después de que sus colegas no lograran consensuar un sucesor directo.

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Antes del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, Johnson se había destacado por organizar apoyo a los reclamos infundados del entonces presidente Donald Trump sobre un fraude generalizado en las elecciones de 2020, que había perdido ante el demócrata Joe Biden. Una vez en el cargo, Johnson se acercó rápidamente a Trump, al punto de describir públicamente las llamadas telefónicas casi diarias entre ambos.

Durante su gestión, Johnson condujo la aprobación del paquete de recortes impositivos y de servicios sociales impulsado por el mandatario, y evitó votaciones incómodas para la administración, incluido un reciente intento de destitución del secretario de Defensa, Pete Hegseth, al enviar a los legisladores a sus casas antes de la votación.

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El ascenso demócrata con Jeffries a la cabeza

El bloque demócrata nominará a Hakeem Jeffries para asumir la presidencia de la Cámara de Representantes el 3 de enero de 2027. (REUTERS/Aaron Schwartz)

El gavel presidencial pasará ahora a manos demócratas. El bloque se prepara para nominar al líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries, de Nueva York, para el cargo de presidente, segundo en la línea de sucesión presidencial. La elección se realizará entre las primeras votaciones del nuevo Congreso, el 3 de enero de 2027, mediante voto nominal en el pleno de la Cámara, aunque antes los demócratas votarán en privado para nominarlo.

El recambio llega junto con una nueva generación de liderazgo demócrata. Tras el ciclo electoral de 2022, la histórica líder Nancy Pelosi, de California, dio un paso atrás, lo que abrió camino a Jeffries. Sus aliados, los representantes Steny Hoyer, de Maryland, y James E. Clyburn, de Carolina del Sur, también se retiraron de sus cargos como líder de la mayoría y whip, respectivamente.

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Eso dejó lugar a dos figuras más jóvenes: Katherine Clark, de Massachusetts, y Pete Aguilar, de California, quienes se desempeñaron durante casi cuatro años como whip de la minoría y presidente del caucus demócrata. Las elecciones internas del partido este mes formalizarían su ascenso: Jeffries como presidente de la Cámara, Clark como líder de la mayoría y Aguilar como whip.

De concretarse, Jeffries se convertiría en el primer presidente de la Cámara de raza negra, Clark en la primera mujer en ocupar el cargo de líder de la mayoría y Aguilar en el primer latino en ser whip de la mayoría. “As proud as I will be to be the first woman majority leader, it’s about time” (“por más orgullosa que esté de ser la primera mujer líder de la mayoría, ya era hora”), dijo Clark a The Washington Post el mes pasado.

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El liderazgo en el Senado enfrenta menos turbulencia

A diferencia del escenario en la Cámara baja, los cambios de liderazgo en el Senado se presentan con menor incertidumbre. El líder de la mayoría, John Thune, de Dakota del Sur, había dicho antes de las elecciones que buscaría otro mandato como líder sin importar el resultado. Un vocero de Thune confirmó que se postulará como líder de la minoría, y hasta el momento ningún republicano manifestó intención de desafiarlo, aunque no se descarta que surja un contendiente.

Del lado demócrata, Chuck Schumer, de Nueva York, lleva una década al frente del bloque en el Senado. Pese a las dudas que habían surgido antes de la votación sobre su continuidad, el barrido demócrata del martes reforzó su posición dentro del caucus, y hasta ahora ningún senador anunció planes de competir contra él.

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