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La Unión Europea y sus aliados analizaron en Bruselas la recuperación económica de Ucrania tras la guerra

La cita reunió a funcionarios de alto nivel para revisar instrumentos financieros, garantías a inversores y reformas necesarias para movilizar capital internacional cuando finalice el conflicto con Rusia en el país

La Comisión Europea condicionó la recuperación del país a la ejecución de reformas judiciales, administrativas e institucionales (REUTERS/Yves Herman)
La Comisión Europea condicionó la recuperación del país a la ejecución de reformas judiciales, administrativas e institucionales (REUTERS/Yves Herman)
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La Unión Europea, Estados Unidos, la OTAN, Ucrania, Francia, Alemania, Reino Unido y el Banco Mundial abordaron en Bruselas las fórmulas para respaldar la recuperación económica ucraniana una vez que termine la guerra con Rusia. La reunión se centró en los instrumentos financieros y las condiciones necesarias para movilizar capital internacional, sostener la reconstrucción y afianzar la estabilidad del país.

El encuentro tuvo lugar en la sede de la Comisión Europea y reunió a asesores de seguridad nacional y funcionarios de alto nivel. Por parte del Ejecutivo comunitario participó su asesor de seguridad nacional.

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Las conversaciones continuaron los contactos que Ucrania y Estados Unidos mantuvieron recientemente en Miami. También tomaron como referencia el denominado marco de prosperidad que Kiev y Washington elaboraron a comienzos de este año para orientar la recuperación del país y preparar las condiciones para la llegada de inversiones privadas.

La Comisión Europea señaló que la recuperación dependerá, entre otros factores, de las reformas que Ucrania impulsa en su proceso de adhesión al bloque comunitario. Los asistentes consideraron que esa agenda resulta relevante para reforzar la estabilidad institucional, elevar la confianza de los inversores y sostener el respaldo político y financiero de los socios internacionales.

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El organismo advirtió además que Ucrania quedó por detrás de Moldavia en el calendario de ampliación previsto para 2027 y deberá acelerar las reformas. Bruselas previó el cierre provisional de siete capítulos de negociación para Kiev, frente a 25 para Chisináu.

Ucrania deberá demostrar avances en justicia, Estado de derecho, instituciones democráticas, administración pública y protección de las minorías. El Ejecutivo comunitario expresó “notable preocupación” por la lentitud de las reformas estructurales contra la corrupción y de las decisiones legislativas.

La Comisión Europea advirtió además que Ucrania quedó por detrás de Moldavia en el calendario de ampliación previsto para 2027 (Imagen de archivo- Europa Press)
La Comisión Europea advirtió además que Ucrania quedó por detrás de Moldavia en el calendario de ampliación previsto para 2027 (Imagen de archivo- Europa Press)

La Comisión Europea recordó que la Unión Europea destinó 231.500 millones de euros a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Esa cifra incluyó apoyo financiero, económico, militar, humanitario y asistencia para los refugiados ucranianos en territorio europeo.

Bruselas sostuvo que el respaldo al país continuará mientras se desarrollan los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra.

El encuentro de Bruselas se celebró en un contexto de nuevas gestiones internacionales alrededor de la guerra. Estados Unidos anunció que mediará en una ronda de negociaciones técnicas entre Ucrania y Rusia prevista para los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

El enviado especial estadounidense Steve Witkoff comunicó que esas conversaciones reunirán a representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos. La Unión Europea no participará en esa instancia, que tendrá carácter trilateral, según indicaron fuentes del Servicio Europeo de Acción Exterior.

El enviado Steve Witkoff incluyó la seguridad de posguerra, la asistencia humanitaria y la desescalada en la agenda de Emiratos Árabes Unidos (Sputnik/Kristina Solovyova/Pool via REUTERS)
El enviado Steve Witkoff incluyó la seguridad de posguerra, la asistencia humanitaria y la desescalada en la agenda de Emiratos Árabes Unidos (Sputnik/Kristina Solovyova/Pool via REUTERS)

Las negociaciones de Abu Dabi incluirán cuestiones vinculadas con la seguridad de Ucrania después de la guerra, la desescalada del conflicto y la asistencia humanitaria. Witkoff sostuvo que Washington buscará aprovechar los contactos previos celebrados en Kiev, Oslo y San Petersburgo para avanzar hacia un “acuerdo de paz integral y duradero” que “garantice la seguridad para las generaciones venideras”.

(Con información de Europa Press)

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