Un tiroteo en la sede de Citibank en Tampa deja al menos dos muertos, incluido el presunto atacante

El alguacil Chad Chronister afirmó que los investigadores consideran el suceso como un incidente premeditado (Captura de video: Fox Tampa).

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Una persona señalada como el atacante y al menos una víctima murieron este miércoles tras un tiroteo en el complejo de oficinas de Citibank en Brandon, cerca de Tampa, en el estado de Florida. La Oficina del Alguacil del Condado de Hillsborough informó que el operativo sigue en curso mientras los agentes revisan uno de los edificios.

El alguacil del condado de Hillsborough, Chad Chronister, sostuvo que los investigadores consideran que se trató de un “incidente premeditado”. Las autoridades no habían precisado cómo murieron el sospechoso y la víctima ni divulgado sus identidades.

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La respuesta de emergencia se concentró en el Citibank Center, dentro de la zona empresarial Sabal Park, próxima a las avenidas Queen Palm y Falkenburg. Un aviso público que circuló durante la emergencia advirtió sobre un tirador activo y ordenó a quienes estuvieran en el área que permanecieran bajo resguardo, con las puertas cerradas y lejos de las ventanas.

De acuerdo con Fox News, Chronister comunicó inicialmente que una persona estaba bajo custodia. Poco después, actualizó la información en redes sociales: “El sospechoso involucrado murió”.

Las autoridades pidieron a las personas en Sabal Park que buscaran resguardo lejos de las ventanas (Captura de video: @Breaking911).

Las autoridades desalojaron y revisaron el edificio tras la alerta

Los primeros equipos de emergencia llegaron al sector alrededor de las 12:30 p. m. Hacia la 1 p. m., la oficina del alguacil indicó que atendía una “amenaza activa” y que sus agentes estaban revisando un edificio, precisó Tampa Bay Times.

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La corporación Citibank reconoció que un incidente afectaba a su sede de Tampa y señaló que coordinaba con las fuerzas de seguridad. La compañía no difundió detalles sobre las personas afectadas ni sobre el origen de los disparos.

La corporación Citibank comunicó que mantiene coordinación con los cuerpos de seguridad locales (Captura de video: Fox News).

La escena se situó cerca de varios inmuebles de oficinas del campus corporativo. Monica Escobar, analista de Citibank desde hace 20 años, dijo a Tampa Bay Times que el tiroteo ocurrió en el edificio B, cerca de la cafetería. Al principio, creyó que era un incendio o un simulacro: “Eso pensé, hasta que escuché: ‘¡Corran, corran, hay un tirador!’”.

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Kathy Escalante, cuya hija permanecía dentro del complejo, afirmó al medio que recibió un mensaje de ella. “Me contó que un vehículo irrumpió en una parte del edificio, el conductor salió y empezó a disparar. No nos dicen nada más. Ella dice que está en un lugar seguro, pero no lo sé... Todavía estoy temblando”, explicó.

Una empleada del campus corporativo situó el origen de las detonaciones en el edificio B, cerca de la cafetería (Captura de video: @Breaking911).

El condado habilitó puntos de reunión para empleados y familiares

La Oficina del Alguacil del Condado de Hillsborough pidió a los empleados de Citibank dirigirse al área de atención habilitada en el estacionamiento del hotel Sheraton Tampa Brandon, reportó Fox News.

Los familiares deben acudir al punto de encuentro en el Staybridge Suites Tampa East, en la intersección de Queen Palm Drive y North Falkenburg Road.

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Además, los agentes solicitaron evitar el sector de Princess Palm Avenue y Falkenburg Road mientras continuaba el despliegue, consignó First Coast News.

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