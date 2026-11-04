Los hutíes de Yemen reivindicaron un nuevo misil contra el aeropuerto de Riad y pidieron a las aerolíneas evitar Arabia Saudita

FOTO DE ARCHIVO: Activistas hutíes permanecen de pie sobre una plataforma frente a una pancarta que muestra misiles hutíes, durante una manifestación antisaudita en medio de la escalada de tensiones con el reino, en Saná, Yemen, el 31 de julio de 2026. REUTERS/Khaled Abdullah/File Photo

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Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron este miércoles un ataque con un misil balístico contra el aeropuerto internacional Rey Jalid de Riad y advirtieron de que ningún punto del espacio aéreo de Arabia Saudita es seguro, con excepción del que sobrevuela La Meca y Medina, las dos ciudades más sagradas del islam.

El portavoz militar del grupo, Yahya Sarea, afirmó en un comunicado publicado en su cuenta de X que el proyectil dio directamente en el aeropuerto y causó “daños significativos” en sus instalaciones. Pidió a las aerolíneas internacionales, a sus empleados y a los pasajeros que no crucen el espacio aéreo saudita. Las autoridades del reino no se han pronunciado ni han confirmado el impacto.

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Sarea atribuyó a los hutíes otras tres operaciones durante la mañana. Según su versión, un dron atacó una instalación de radar en la península de Al Qahma, al norte de la ciudad saudita de Jizán; un misil balístico alcanzó el edificio de mando de los guardafronteras en esa ciudad, y otro cayó sobre un campamento militar en Najrán, con muertos entre los soldados.

Dijo también que misiles hutíes golpearon posiciones de fuerzas aliadas de Riad en las provincias yemeníes de Al Yauf y Lahij, con decenas de bajas. Ninguna de esas cifras tiene confirmación independiente.

FOTO ARCHIVO. Una persona mira al portavoz militar hutí, Yahya Sarea, durante una declaración televisada en Saná, Yemen, en octubre de 2026.

El ataque se suma a los de octubre contra aeropuertos sauditas. El 6 y el 7 de octubre, los hutíes atacaron los de Abha y Riad, y la Autoridad General de Aviación Civil del reino informó de tres civiles muertos y 36 heridos. El jueves 8 murieron tres saudíes, entre ellos un piloto de la aerolínea Saudia, en el aeropuerto de la capital.

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El sábado 10, un misil impactó de nuevo en el Rey Jalid. La misma autoridad contabilizó 12 muertos (4 saudíes y 8 extranjeros) y 309 heridos, y la embajada de la India elevó la cifra a 13 cuando murió uno de sus ciudadanos. Fue el ataque más mortífero contra el reino en más de una década.

Al día siguiente, otro proyectil provocó un incendio en la terminal 4 y mató a un residente paquistaní. El aeropuerto estuvo cerrado hasta el 25 de octubre, cuando reabrió la terminal 1 para los vuelos nacionales y la 2 para los internacionales de las compañías saudíes. Ese mismo día Sarea advirtió de que seguía siendo un objetivo militar.

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La coalición militar encabezada por Arabia Saudita interviene en Yemen desde 2015 en apoyo del Gobierno reconocido internacionalmente, y los combates disminuyeron con la tregua de 2022. Las hostilidades se reanudaron a mediados de julio.

FOTO DE ARCHIVO: Una gran columna de humo negro se eleva desde la zona de almacenamiento de combustible del Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, Arabia Saudí. 19 de septiembre de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Colaborador/Foto de archivo

El 13 de ese mes, fuerzas del Gobierno yemení atacaron el aeropuerto de Saná, en manos hutíes, para impedir el aterrizaje de un avión iraní; el Ejecutivo acusa a Irán de usar esos vuelos para enviar equipamiento a los rebeldes. Los hutíes respondieron con misiles contra el aeropuerto de Abha, en el suroeste saudita.

El 20 de julio proclamaron un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, y el 25 atacaron instalaciones de la petrolera estatal Aramco en Jizán y Yanbú. Desde entonces, las fuerzas gubernamentales yemeníes, respaldadas por Riad, mantienen una ofensiva para recuperar territorios bajo control hutí.

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Según un informe de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes británica, publicado el 5 de octubre, los rebeldes han tomado a su vez nuevas zonas de la costa del mar Rojo al Consejo de Liderazgo Presidencial, el órgano que encabeza el Gobierno reconocido.

Los hutíes cuentan con el respaldo de Irán, en guerra con Estados Unidos e Israel desde finales de febrero.

El 26 de octubre, Sarea también aseguró haber alcanzado el Rey Jalid con un misil balístico. Ese día la coalición informó de que había derribado un proyectil lanzado contra Riad.