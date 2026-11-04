Nueva York ofrece 13 empleos de limpieza con salarios de hasta USD 42.898 al año: cómo postularse

La Ciudad de Nueva York abrió una convocatoria de 13 puestos de limpieza a tiempo completo con un salario de hasta 42.898 dólares anuales (REUTERS/Kylie Cooper)

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La Ciudad de Nueva York ofrece 13 empleos de limpieza a tiempo completo con un salario anual de hasta USD 42.898 para trabajar en edificios municipales de los cinco distritos.

La convocatoria está a cargo del Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad (DCAS, por sus siglas en inglés).

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La fecha de cierre debe corroborarse en la ficha vigente de la vacante dentro del portal oficial, ya que los plazos de los procesos de empleo de la ciudad pueden variar.

El puesto se denomina City Custodial Assistant y está identificado con el código de servicio civil 90644. Se trata de una oportunidad de nivel inicial: la vacante no establece requisitos formales de educación, experiencia laboral previa ni examen de ingreso. El rango anual informado va de USD 39.970 a USD 42.898.

La postulación se realiza con la vacante 804840 en el portal oficial de la ciudad

Quienes quieran competir por una de las 13 vacantes deben ingresar al portal de empleos de la Ciudad de Nueva York y buscar el Job ID 804840.

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Los aspirantes deben registrar su solicitud mediante el portal oficial de empleo bajo el código Job ID 804840 (REUTERS/Nathan Howard)

Allí figura el nombre oficial del cargo, los datos de la agencia, la fecha de cierre vigente y el formulario para presentar la solicitud.

Los empleados municipales actuales deben utilizar el portal interno de la ciudad. El DCAS indica que solo se comunicará con las personas seleccionadas para avanzar en el proceso y que no acepta consultas por teléfono, fax ni de manera presencial para esta convocatoria.

Antes de enviar la postulación, conviene revisar que el perfil incluya información de contacto actualizada y que la solicitud se complete antes de la fecha límite.

El anuncio señala como habilidades preferidas la comunicación efectiva y el uso de equipos de limpieza, aunque no son condiciones obligatorias para presentar la candidatura.

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Las tareas incluyen limpiar oficinas, baños, escaleras y zonas comunes

Las personas contratadas realizarán labores de limpieza y mantenimiento liviano bajo supervisión directa. Entre sus funciones estarán barrer y trapear oficinas, pasillos, vestíbulos, baños y escaleras, además de atender las áreas inmediatas a los edificios públicos.

El Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad descartó la atención de consultas presenciales, telefónicas o por fax para este proceso (REUTERS/Adam Gray)

La descripción del puesto contempla lavar paredes, retirar polvo de superficies elevadas, limpiar persianas, aspirar alfombras, vaciar papeleras y efectuar otras tareas vinculadas al cuidado cotidiano de las instalaciones.

Los destinos pueden estar en Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx o Staten Island; el horario dependerá de las necesidades de cada edificio.

El área de Gestión de Instalaciones del DCAS administra, opera y mantiene más de 50 edificios públicos de la ciudad.

Sus servicios incluyen limpieza interior y exterior, retiro de residuos, mantenimiento, reciclaje y reparaciones menores, con más de 650 trabajadores de custodia y mantenimiento, según el Gobierno de Nueva York.

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No se exige experiencia, aunque hay requisitos médicos y físicos para el cargo

El título de City Custodial Assistant no tiene exigencias formales de estudios ni de trayectoria previa, de acuerdo con las condiciones que publica la ciudad para el código 90644.

Sin embargo, las personas aspirantes deben cumplir los requisitos médicos y físicos propios de tareas que implican limpieza, desplazamiento dentro de edificios y manejo de herramientas o equipos.

El código 90644 corresponde a un puesto de jornada de 40 horas semanales. Para esta vacante, la remuneración anual publicada se ubica entre USD 39.970 y USD 42.898. El máximo de USD 42.898 es el dato salarial que deben considerar quienes se postulen al Job ID 804840.

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Los nuevos empleados municipales tienen un plazo de 90 días tras su nombramiento para fijar su residencia en la Ciudad de Nueva York (REUTERS/Tyrone Siu)

La residencia en Nueva York suele exigirse dentro de los 90 días del nombramiento

Como regla general, las personas que obtengan el empleo deberán fijar residencia en la Ciudad de Nueva York dentro de los 90 días posteriores al nombramiento.

La ciudad prevé una posible excepción para empleados municipales que acumulen dos años consecutivos de servicio en determinados cargos: podrían residir en los condados de Nassau, Suffolk, Putnam, Westchester, Rockland u Orange, si la agencia lo confirma durante la entrevista.

El empleo público municipal también puede permitir el acceso, si se cumplen todas las condiciones del programa, a la condonación federal de préstamos estudiantiles por servicio público.

La normativa federal exige trabajar a tiempo completo para un empleador elegible, tener préstamos Direct y efectuar 120 pagos mensuales que califiquen.

La solicitud para el puesto de limpieza en Nueva York se presenta a través del portal oficial. Antes de completar el trámite, los postulantes deben corroborar allí cualquier actualización sobre requisitos, salario y fecha de cierre.

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