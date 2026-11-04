Estados Unidos

Un snack para bebés vendido en las principales cadenas del país puede bloquear las vías respiratorias y causar la muerte

Once Upon a Farm retiró todas las variedades de sus barras Tractor Wheels del mercado luego de que la FDA recibiera reportes de asfixia severa en niños pequeños que requirieron atención de emergencia y hospitalización

Caja blanca y roja de Once Upon a Farm con dibujos de un tractor azul, una galleta redonda como rueda, patos y varias hortalizas
La FDA emitió una alerta sanitaria por el riesgo de asfixia mortal vinculado a las barras orgánicas Tractor Wheels de Once Upon a Farm (U.S. FOOD & DRUG)
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La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos alertó a los consumidores para que no compren ni sirvan las barras Once Upon a Farm Tractor Wheels Organic Toddler Soft-Baked Bars. El snack orgánico para niños pequeños fue retirado del mercado por riesgo de asfixia potencialmente mortal. El producto se vendía en cadenas como Costco, Target y Walmart, así como en tiendas en línea como Amazon.

La empresa Once Upon a Farm, con sede en Berkeley, California, inició el retiro voluntario el 30 de octubre de 2026 tras recibir tres quejas de consumidores canalizadas a través de la FDA. Dos días después, el 2 de noviembre, el organismo publicó la advertencia oficial. El retiro abarca la totalidad de los lotes, presentaciones y fechas de vencimiento disponibles en distribución, e incluye productos con fecha de caducidad de hasta el 26 de agosto de 2027.

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Barras que forman una masa pegajosa capaz de obstruir las vías respiratorias

Según la FDA, el organismo recibió múltiples informes que describen a niños de entre 1,5 y 2,5 años con obstrucción total de las vías respiratorias tras consumir el producto. La agencia advirtió que, al masticarlas, las barras forman una masa seca y pegajosa que las maniobras de primeros auxilios convencionales —como los golpes en la espalda y la maniobra de Heimlich— pueden no lograr desalojar. Algunos de los episodios registrados requirieron intervención de servicios de emergencia y hospitalización.

Caja de cartón con el texto Once Upon a Farm Tractor Wheels, dibujos de frutas, verduras y un tractor azul con una galleta horneada como rueda
Once Upon a Farm inició el retiro voluntario del snack tras la recepción de quejas formales canalizadas mediante la FDA (U.S. FOOD & DRUG)

La propia empresa explicó que la composición del snack se hidrata con rapidez al entrar en contacto con la saliva durante la masticación y genera esa masa densa y compacta que representa el peligro. Las barras están elaboradas con harina de avena, dátiles y mantequilla de semilla de calabaza, combinadas con frutas y verduras.

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Tres sabores retirados del mercado en todo el país y Puerto Rico

El retiro abarca los tres sabores disponibles en el mercado: fresa, calabaza y remolacha; manzana, batata y espinaca; y banana, calabaza y coliflor. También comprende los paquetes de variedades y determinados packs de muestras para bebés y niños pequeños que contenían esas barras, comercializados exclusivamente en línea.

Hasta la fecha del anuncio, la compañía no había registrado lesiones confirmadas. La decisión se basó en las tres quejas formales presentadas ante la FDA, que además recibió informes adicionales sobre episodios de asfixia con atención de emergencia y hospitalización. La FDA precisó que el retiro no alcanza a ningún otro producto de la marca.

Once Upon a Farm planea reformular el producto

Caja de barritas Once Upon a Farm Tractor Wheels con ilustraciones de un tractor azul, patos, frutas y una galleta redonda
La empresa cofundada por la actriz Jennifer Garner trabaja junto a la agencia sanitaria federal para reformular el producto (U.S. FOOD & DRUG)

En un comunicado publicado en su sitio web, la empresa señaló que colabora con la FDA “para asegurarse de que los productos afectados sean retirados y de que las familias cuenten con la información que necesitan”, y adelantó que trabaja en una reformulación del snack. Once Upon a Farm es una compañía cofundada por la actriz Jennifer Garner.

La FDA instruyó a los minoristas para que retiren el producto de los estantes de sus comercios y dejen de venderlo. El retiro también alcanza a los lotes ya vencidos que todavía pudieran estar guardados en las alacenas de los consumidores.

La agencia les indicó a los consumidores no abrir ni consumir los productos retirados y a devolverlos al punto de compra para obtener un reembolso completo, o descartarlos. Quienes hayan adquirido el producto también pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente a través del correo care@uponafarm.com o al número 1-888-983-1606.

En caso de que un niño presente síntomas de asfixia y las maniobras de primeros auxilios no den resultado, la agencia recomendó llamar al 9-1-1. La FDA indicó que continuará actualizando el aviso a medida que disponga de nueva información sobre el alcance del retiro.

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