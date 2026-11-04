Alexandria Ocasio-Cortez gana la elección del Distrito 14 de Nueva York

Alexandria Ocasio-Cortez ganó la reelección por el Distrito 14 de Nueva York en la Cámara de Representantes frente al republicano Diamant Hysenaj (REUTERS/Shannon Stapleton)

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Alexandria Ocasio-Cortez ganó la elección por el Distrito 14 de Nueva York y conservará por dos años más su banca en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La demócrata se impuso el 3 de noviembre al republicano Diamant Hysenaj en un distrito que abarca zonas de El Bronx y Queens.

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Con más del 95 % del escrutinio informado, Ocasio-Cortez obtenía 107.129 votos, equivalentes al 78,2 %, frente a los 29.505 sufragios de Hysenaj, el 21,5 %.

La agencia The Associated Press declaró ganadora a la congresista durante la noche electoral, de acuerdo con los resultados publicados por The New York Times.

Hysenaj figuró en la boleta como candidato de los partidos Republicano y Conservador. La victoria de la titular demócrata le asegura un quinto mandato consecutivo en la Cámara baja por el distrito 14, cuya representación comprende sectores del este de El Bronx y del norte y centro de Queens.

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La representante demócrata obtuvo el 78,2 % de los sufragios en sectores de El Bronx y Queens (REUTERS/Eduardo Munoz)

Ocasio-Cortez retiene una banca que ocupa desde 2019

La congresista llegó por primera vez al Capitolio en enero de 2019, después de vencer al entonces representante Joe Crowley en las primarias demócratas de 2018.

Con 29 años, Ocasio-Cortez se convirtió entonces en la mujer más joven elegida para el Congreso de Estados Unidos.

Antes de las elecciones generales, la legisladora había conseguido la nominación de su partido en las primarias del 23 de junio.

En esa contienda enfrentó a Felipe Garcia y Marty Dolan, según los datos oficiales de la elección primaria del Distrito Congresional 14 de la Junta Electoral del Estado de Nueva York.

El resultado ratifica su predominio electoral en un distrito de mayoría demócrata. La representante, identificada con el ala progresista del partido, dedicó parte de la campaña a actos en otros estados, mientras su rival republicano no logró convertir la contienda local en una competencia cerrada.

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El nuevo mandato coincide con las definiciones demócratas hacia 2028

La reelección mantiene a Nueva York y a la congresista dentro de las conversaciones sobre las próximas candidaturas nacionales del Partido Demócrata.

En una entrevista publicada en septiembre por The New York Times, Ocasio-Cortez dejó abierta la posibilidad de aspirar a la Presidencia en 2028 o de competir por el escaño del senador Chuck Schumer.

“Cada elemento de esto está en consideración”, afirmó la legisladora en aquella entrevista, recogida por The New York Times. No anunció una postulación y señaló que evaluaría sus opciones después de los comicios de mitad de mandato.

Por ahora, la elección del 3 de noviembre garantiza que Ocasio-Cortez representará al Distrito 14 de Nueva York durante el próximo período legislativo, que comenzará en enero de 2027.

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La información de ny1.com también registró su triunfo con más del 95 % de los votos estimados contabilizados.

Ocasio-Cortez aseguró la candidatura oficial tras superar a Felipe Garcia y Marty Dolan en las primarias demócratas del 23 de junio (REUTERS/Eduardo Munoz)

La ventaja financiera y la actividad en el Congreso marcaron la campaña

La diferencia de recursos entre ambos candidatos fue amplia. Los registros de la Comisión Federal de Elecciones recopilados por KnowYourReps indican que la campaña de Alexandria Ocasio-Cortez reunió USD 38.029.039 hasta el 14 de octubre, mientras que Hysenaj declaró USD 446.004.

Al cierre de ese período, la demócrata contaba con USD 17.575.301 disponibles y el republicano con USD 40.671.

Las cifras ayudan a explicar la distancia entre las dos candidaturas, aunque no sustituyen el resultado de las urnas.

Ocasio-Cortez fue incluida en las boletas bajo las líneas Demócrata y Working Families, mientras que Hysenaj apareció con las de los partidos Republicano y Conservador.

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La certificación estatal de la contienda había confirmado a ambos como los dos postulantes para la elección general.

Durante el período que concluye en enero, la legisladora formó parte del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, una de las comisiones permanentes con jurisdicción sobre asuntos de salud, energía, telecomunicaciones y protección al consumidor.

La ficha oficial de la Oficina del Secretario de la Cámara de Representantes registra esa asignación para el 119.º Congreso.

El triunfo extiende una presencia iniciada hace casi ocho años en el Capitolio. De acuerdo con la biografía institucional publicada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Ocasio-Cortez fue elegida por primera vez en 2018 y asumió el 3 de enero de 2019. Su nuevo mandato abarcará el 120.º Congreso, previsto entre enero de 2027 y enero de 2029.

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La legisladora volverá a Washington con una victoria holgada en el Distrito 14 de Nueva York, mientras el recuento electoral continúa su trámite administrativo hasta la certificación oficial de las autoridades estatales.