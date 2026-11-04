Los jóvenes lideraron el giro hacia los demócratas en las elecciones legislativas de Estados Unidos

Trabajadores cuentan miles de papeletas que no habían sido escaneadas previamente, procedentes de centros de votación del condado de Westchester, tras producirse fallos en las máquinas de votación. El suceso tuvo lugar durante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en las instalaciones del Departamento de Parques, Recreación y Conservación del condado de Westchester, en Ardsley, Nueva York, Estados Unidos, el 4 de noviembre de 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

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Los votantes menores de 30 años encabezaron el giro hacia el Partido Demócrata en las elecciones legislativas del 3 de noviembre en Estados Unidos. Alrededor de siete de cada diez dijeron haber votado por el candidato demócrata a la Cámara de Representantes en su distrito y unos tres de cada diez por el republicano, según la encuesta AP Voter Poll, un sondeo de la agencia The Associated Press (AP) a más de 100.000 votantes de los 50 estados.

La cifra supera con amplitud el respaldo que ese grupo dio a Kamala Harris en 2024. En aquella elección presidencial, según AP VoteCast, la encuesta equivalente de la agencia, los más jóvenes se repartieron casi por mitades entre Donald Trump y la entonces vicepresidenta.

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La ventaja demócrata entre los jóvenes no es nueva, pero había menguado. En 2018, cuando el partido recuperó la Cámara en las legislativas de mitad de mandato, los votantes de 18 a 29 años le dieron 64% de sus votos, frente a 34% para los republicanos. En 2020, Joe Biden ganó a ese grupo por 61% a 36%, según los sondeos de AP de esos años. En 2024, según la encuesta a boca de urna de Edison Research para el National Election Pool, Trump obtuvo 43% entre los votantes de 18 a 29 años y 47% entre los de 30 a 44.

El peso del grupo es limitado, porque solo uno de cada diez votantes de este año tiene menos de 30 años.

La brecha de ánimo entre generaciones

Un joven observa cómo la gente vota en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, durante la jornada electoral en un centro de votación en Logan, Ohio, EEUU, el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Shannon Stapleton

La encuesta registró una brecha de ánimo entre generaciones. Cerca de la mitad de los menores de 30 años se declaró enojada con el rumbo del país, frente a un tercio de los mayores de 65. Alrededor de seis de cada diez jóvenes dijeron que uno de los motivos de su voto a la Cámara era expresar oposición a Trump. Lo mismo respondieron la mitad de los votantes de 30 a 44 años y cuatro de cada diez de los mayores de 45.

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Los jóvenes se inclinaron hacia los demócratas en cada una de las carreras al Senado en las que el partido le quitó un escaño a los republicanos, entre ellas las de Texas, Kansas, Iowa, Ohio y Carolina del Norte. Según los recuentos de AP, los demócratas arrebataron siete escaños, incluidos también los de Maine y Carolina del Sur.

Partían de 47 escaños frente a 53 republicanos y necesitaban una ganancia neta de cuatro. AP proyectó que recuperaban el Senado la noche del martes y la Cámara de Representantes en la madrugada del miércoles.

La caída republicana entre votantes hispanos

Estudiantes hacen fila para votar en la Universidad de Texas durante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, el día de la votación, en Austin, Texas, EE. UU., el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Mike Segar

Los republicanos perdieron buena parte, si no todo, de lo que Trump ganó entre los votantes hispanos en 2024. Cerca de un tercio de ellos apoyó al candidato republicano a la Cámara, frente a unos cuatro de cada diez que votaron por Trump hace dos años. Alrededor de seis de cada diez eligieron al demócrata.

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En Texas, unos seis de cada diez hispanos votaron por el demócrata James Talarico y solo tres de cada diez por el republicano Ken Paxton. Talarico, representante estatal de 37 años, es el primer demócrata en ganar un escaño de Texas en el Senado desde 1988. Paxton, fiscal general del estado, fue sometido a juicio político por la Cámara estatal en 2023 y absuelto por el Senado de Texas; él negó irregularidades.

El voto negro revierte el avance de 2024

Una mujer acude a un centro de votación durante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en la iglesia New Beginnings Community Church, en Memphis, Tennessee, EE. UU., el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Seth Herald

Entre los votantes negros, el avance republicano de 2024 tampoco se sostuvo. Solo uno de cada diez hombres negros votó por el candidato republicano a la Cámara, frente a uno de cada cuatro que había apoyado a Trump. Cerca de nueve de cada diez votantes negros eligieron al demócrata.

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En Georgia, nueve de cada diez hombres negros votaron por Keisha Lance Bottoms, primera mujer negra elegida gobernadora del estado. Harris había obtenido unos tres cuartos de ese grupo. El republicano Byron Donalds, elegido primer gobernador negro de Florida, recibió el voto de uno de cada cuatro hombres negros y de uno de cada diez mujeres negras frente al demócrata David Jolly.

Los moderados y el factor inflación

Dos tercios de los votantes moderados apoyaron al demócrata en la Cámara, frente a unos seis de cada diez que votaron por Harris. Ocho de cada diez moderados dijeron que el Congreso no hace lo suficiente para limitar el poder del presidente. En Kansas, el demócrata Adam Hamilton obtuvo cerca de siete de cada diez votos moderados, cuando Harris había logrado la mitad. En Carolina del Norte, Roy Cooper obtuvo tres cuartos de ese grupo.

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La mayoría de los votantes afirmó que la inflación les causó al menos una dificultad moderada en el último año. Más de la mitad de quienes tenían en 2025 ingresos familiares inferiores a USD 50.000 votó por el demócrata a la Cámara; en 2024 ese grupo estaba dividido casi a la par entre Trump y Harris. Cerca de seis de cada diez consideraron el costo de la vida determinante para su voto, frente a la mitad de quienes ganan USD 50.000 o más.

El nuevo Congreso, con mayoría demócrata en las dos cámaras, se instala el 3 de enero de 2027.