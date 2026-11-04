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El petróleo se desploma más de un 9% tras la derrota republicana en Estados Unidos

El Brent bajó a 93,90 dólares en Londres, su menor cotización desde septiembre, mientras los inversores anticiparon una reapertura del estrecho de Ormuz y la recuperación del suministro regional energético

El precio del petróleo cayó más de un 9 % tras la derrota electoral del Partido Republicano en los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)
El precio del petróleo cayó más de un 9 % tras la derrota electoral del Partido Republicano en los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)
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El precio del petróleo se desplomó este miércoles más de un 9% tras conocerse la derrota electoral del Partido Republicano en los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos, un resultado que los mercados interpretaron como un paso hacia el fin de la guerra contra Irán. La sesión estuvo marcada por una volatilidad extrema, con el barril llegando a superar los 104 dólares antes de hundirse por debajo de los 94.

A las 18.30 horas (17.30 GMT), el barril de Brent para entrega en enero, de referencia en Europa, cotizaba con una caída del 9,34% en el mercado de futuros de Londres, hasta los 93,90 dólares, su nivel más bajo desde el 4 de septiembre. El West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, retrocedía un 8,85%, hasta los 87,58 dólares, su mínimo en un mes.

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El petróleo cayó este miércoles más del 9% después de que el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, afirmara que su partido pondrá fin a la guerra contra Irán tras ganar el control del Congreso. Los inversores especulaban con una reapertura del tráfico en el estrecho de Ormuz y con el restablecimiento de los flujos energéticos en la región, lo que habría impulsado la corrección a la baja.

Durante la madrugada, el Brent llegó a marcar un máximo intradía de 104,96 dólares a las 02.01 horas (01.01 GMT), antes de iniciar el retroceso que se prolongó durante toda la jornada. Con la caída de este miércoles, el Brent encadena su tercera sesión consecutiva en rojo, tras ceder más de un 1% el martes y un 7% el lunes.

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Según datos recogidos por la agencia Reuters, los futuros del Brent perdían 9,18 dólares, hasta los 94,42 dólares por barril, mientras que el WTI retrocedía 7,71 dólares, hasta los 88,35 dólares. En la sesión anterior, el Brent había cerrado en su nivel más bajo en casi cuatro semanas, en medio de las negociaciones para poner fin a las guerras en Ucrania e Irán.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que su partido pondrá fin a la guerra contra Irán tras asumir el control legislativo. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)
El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que su partido pondrá fin a la guerra contra Irán tras asumir el control legislativo. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

Advertencia del líder supremo iraní

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khameneí, afirmó este miércoles que es un error confiar en que los cambios políticos en Estados Unidos puedan poner fin a la hostilidad de ese país hacia la República Islámica. “Si todavía hay quienes mantienen alguna esperanza en un cambio de comportamiento o en las alternancias entre partidos y facciones dentro del sistema de dominación, o creen que mediante concesiones a Estados Unidos pueden hacer que abandone su enemistad con la nación iraní, están profundamente equivocados”, dijo Jameneí.

En un comunicado escrito citado por Reuters, el dirigente iraní sostuvo que la hostilidad estadounidense persistiría independientemente de qué partido estuviera en el poder, en una posición que contrasta con las expectativas de los mercados sobre un eventual fin del conflicto tras el cambio en el Congreso de Estados Unidos.

El barril de Brent retrocedió a 93,90 dólares en el mercado de Londres y el West Texas Intermediate cayó a 87,58 dólares en Estados Unidos. (EFE/PAUL BUCK)
El barril de Brent retrocedió a 93,90 dólares en el mercado de Londres y el West Texas Intermediate cayó a 87,58 dólares en Estados Unidos. (EFE/PAUL BUCK)

Impacto en los flujos de crudo y reservas en Estados Unidos

Los flujos de crudo, condensado y productos refinados, sin incluir el GLP, alcanzaron un promedio de 17,1 millones de barriles al día en octubre, según datos de seguimiento de buques de la firma Vortexa. La cifra supone un descenso frente a los 18,9 millones de barriles diarios registrados en septiembre, aunque continúa representando aproximadamente tres cuartas partes de los niveles previos a la guerra.

En Estados Unidos, las existencias de crudo, gasolina y destilados disminuyeron la semana pasada, informó este miércoles la Administración de Información Energética (EIA) del país.

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