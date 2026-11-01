Nueva York aumentará a USD 14 diarios el incentivo para que los beneficiarios de SNAP compren frutas y verduras

La ciudad de Nueva York elevará el límite diario del incentivo Health Bucks de USD 10 a USD 14 para beneficiarios de SNAP a partir de enero de 2027 (REUTERS/Waylon Cunningham)

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La ciudad de Nueva York elevará desde enero de 2027 de USD 10 a USD 14 diarios el incentivo Health Bucks para beneficiarios de SNAP que compren frutas y verduras frescas en mercados de agricultores y puestos adheridos.

El cambio, anunciado por el alcalde Zohran Mamdani, representa un aumento del 40 % del límite diario y permitirá duplicar hasta USD 14 las compras elegibles realizadas con la tarjeta EBT.

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Los cupones funcionan como un complemento de los fondos federales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y podrán utilizarse en más de 100 puntos de venta de los cinco condados de la ciudad.

El programa duplica las compras elegibles con tarjeta EBT hasta alcanzar un poder adquisitivo diario de USD 28 en frutas y verduras frescas (REUTERS/Waylon Cunningham)

Cómo se aplicará el nuevo límite de USD 14

El programa Health Bucks entrega USD 2 en cupones por cada USD 2 que una persona inscrita en SNAP gaste con EBT en frutas y verduras frescas en comercios habilitados. A partir de enero, el máximo que podrá obtener por día subirá de USD 10 a USD 14.

En la práctica, quien destine USD 14 de sus beneficios SNAP a una compra elegible recibirá otros USD 14 en Health Bucks.

Así, tendrá un poder de compra total de USD 28 para adquirir productos frescos, siempre que no haya alcanzado antes el tope de esa jornada.

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La medida no aumenta el monto mensual de SNAP ni modifica los depósitos que el Gobierno federal acredita en las tarjetas EBT.

Se trata de un aporte adicional de la ciudad para abaratar la compra de alimentos frescos en mercados de agricultores y puestos de venta participantes.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que el límite diario de incentivos Health Bucks para beneficiarios de SNAP subirá a USD 14 desde enero de 2027 (REUTERS/Jeenah Moon/Pool)

Los cupones estarán disponibles en más de 100 mercados y puestos de venta

Los Health Bucks se aceptan en más de 100 mercados de agricultores y puestos de venta que procesan pagos con EBT en los cinco condados de Nueva York.

El Departamento de Salud de la ciudad mantiene un mapa con los comercios adheridos y sus horarios; los residentes también pueden enviar el mensaje “Muy Rico” al 55676 para localizar alternativas cercanas.

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El Departamento de Salud también distribuye cupones por medio de organizaciones comunitarias y religiosas que realizan actividades de educación nutricional u otros programas de salud.

Esa modalidad puede incluir a residentes que no reciben SNAP y se rige por criterios de entrega distintos del sistema de igualación de compras con EBT.

La financiación combina recursos municipales con USD 5,7 millones en nuevas subvenciones del Programa de Incentivos Nutricionales Gus Schumacher (GusNIP), un fondo federal destinado a promover la compra de frutas y verduras entre los participantes de SNAP.

La medida municipal complementa la ayuda alimentaria sin alterar las asignaciones mensuales que el Gobierno federal deposita en las tarjetas EBT (REUTERS/Jeenah Moon)

La ampliación busca responder a la inseguridad alimentaria y al alza de precios

La decisión se anuncia en un contexto de dificultades para acceder a alimentos saludables. Según datos difundidos por la ciudad, casi ocho de cada diez adultos neoyorquinos con riesgo de inseguridad alimentaria afirmaron que les resulta difícil pagar comidas equilibradas, mientras que el 18 % indicó que no había comido frutas ni verduras el día anterior a una encuesta del Departamento de Salud.

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Casi un tercio de ese grupo depende de recursos de emergencia, como las despensas comunitarias, para obtener alimentos.

Las autoridades vinculan el acceso limitado a productos frescos con el riesgo de enfermedades crónicas, entre ellas las cardiovasculares.

“Cada día, los neoyorquinos entran a las tiendas con la esperanza de que los precios no hayan vuelto a subir”, afirmó Mamdani al anunciar la ampliación. El alcalde sostuvo que la inseguridad alimentaria obliga a muchas familias a prescindir de frutas y verduras.

El comisionado de Salud de la ciudad, Alister F. Martin, remarcó la diferencia entre conocer los beneficios de una dieta saludable y poder pagarla.

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“Saber que comer más frutas y verduras es bueno para la salud y poder costearlas son dos cosas distintas”, señaló en el anuncio oficial.

Desde su creación en 2005, el Departamento de Salud de Nueva York distribuyó más de USD 20 millones en cupones Health Bucks, que pueden utilizarse para comprar productos agrícolas frescos y también aportan ingresos a agricultores y vendedores locales.