Qué documentación habilita el voto en Florida durante las elecciones del 3 de noviembre

Los votantes de Florida deben presentar una identificación oficial vigente con fotografía y firma para sufragar en las elecciones (REUTERS/Octavio Jones)

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En los centros electorales de Florida, hasta una tarjeta de crédito o débito puede servir como documento válido. Los votantes deben presentar una identificación vigente con fotografía y firma para emitir su sufragio el próximo martes 3 de noviembre.

La normativa estatal contempla al menos 12 tipos de credenciales aceptadas, una variedad que busca facilitar el acceso a las urnas a los más de 14 millones de electores registrados en el estado.

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La licencia de conducir expedida por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (DHSMV, por sus siglas en inglés) es el documento más utilizado, según indicó el medio local NBC South Florida.

Los centros de votación operan de 7 a.m. a 7 p.m. y garantizan el sufragio a cualquier ciudadano presente en la fila al momento del cierre (REUTERS/Shannon Stapleton)

Sin embargo, la lista oficial del Departamento de Estado de Florida incluye también a los siguientes tipos de documentación:

Tarjeta de identificación estatal.

Pasaporte de Estados Unidos.

Credencial militar.

Credencial estudiantil.

Credencial de centros de retiro.

Credencial de asociaciones vecinales.

Credencial de asistencia pública,

Tarjeta de salud para veteranos emitida por el Departamento de Asuntos de Veteranos.

Permiso de portación de armas ocultas.

Los electores que acuden sin documento válido pueden emitir una papeleta provisional que se valida mediante la firma del registro (David Santiago/AP)

Las tarjetas bancarias y credenciales federales también son válidas

Dos categorías adicionales completan el abanico de documentos aceptados: las tarjetas de débito o crédito que incluyan foto y firma, y las credenciales de empleado emitidas por cualquier rama del gobierno federal, estatal, condal o municipal. Esta última opción abarca a funcionarios de todos los niveles administrativos.

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El requisito central es que la identificación esté vigente y combine dos elementos: una fotografía del elector y su firma. Si el documento presenta la foto pero carece de firma, el votante deberá mostrar una segunda identificación que sí la contenga, de acuerdo con la División de Elecciones del estado.

Quienes no lleven identificación pueden votar de forma provisional

La ausencia de documentos válidos no impide el sufragio. Cualquier ciudadano registrado que se presente sin la credencial requerida tiene derecho a depositar una papeleta provisional.

Para que ese voto sea contabilizado, la firma estampada en el certificado provisional debe coincidir con la que consta en el registro electoral del votante, y este debe haber acudido al recinto que le corresponde.

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En caso de que la firma no coincida o falte en el certificado, la oficina del supervisor de elecciones del condado intentará contactar al elector para que subsane la irregularidad. El plazo para presentar pruebas adicionales de elegibilidad vence a las 17 (hora local) del segundo día posterior a la elección.

Más de 2,6 millones de electores depositaron su voto anticipado o por correo antes de la jornada del 3 de noviembre (Associated Press)

Los centros de votación abrirán de 7 a 19

El día de las elecciones, cada votante debe acudir al recinto que le fue asignado según su registro. Las urnas operarán de 7 a 19 hora local, y todo ciudadano que se encuentre en la fila al momento del cierre conservará su derecho a depositar la papeleta, según la normativa estatal.

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Para consultar la dirección del centro de votación correspondiente, los electores pueden acceder al sitio web de la División de Elecciones de Florida e ingresar los datos de su condado.

Más de 2,6 millones de papeletas ya fueron depositadas antes del 3 de noviembre

La jornada del martes no será la única vía de participación. Hasta el domingo 25 de octubre, un total de 2.602.813 papeletas ya habían sido devueltas a las oficinas electorales del estado: 1.378.626 por correo y 1.224.187 durante el período de votación anticipada, según cifras oficiales citadas por el Miami Herald.

Los registros muestran una diferencia partidaria según la modalidad de sufragio. En el voto por correo, los demócratas superaron a los republicanos con 591.224 papeletas frente a 493.531. En la votación anticipada presencial, la relación se invirtió: los republicanos sumaron 538.771 boletas contra 443.756 de los demócratas.

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La ley de Florida prohíbe la entrega de papeletas por correo en los recintos de votación durante el día de las elecciones (REUTERS/Hannah Beier)

Quienes pidieron papeleta por correo y no la enviaron aún tienen alternativas

El plazo para solicitar una papeleta de voto por correo ya venció, pero quienes la recibieron y no la devolvieron todavía disponen de opciones. Los centros de votación anticipada aceptan las papeletas por correo hasta el domingo 1 de noviembre, siempre dentro del horario de 7 a 19 y en los buzones de depósito habilitados en cada sede, según detalló el Sun Sentinel.

Una vez concluida la votación anticipada, las oficinas de los supervisores de elecciones de cada condado recibirán las papeletas hasta el propio día de las elecciones. La ley estatal, sin embargo, no permite entregar papeletas por correo en los recintos de votación el 3 de noviembre.

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Quienes cuenten con una papeleta por correo y prefieran votar en persona pueden hacerlo sin necesidad de llevar el sobre. Los sistemas electorales cruzan la información de forma automática para evitar la doble votación: una vez que se registra el voto presencial, la papeleta postal queda invalidada.

El sistema electoral anula de forma automática la papeleta postal en cuanto el ciudadano decide votar de manera presencial (REUTERS/Daniel Cole)

El estado permite verificar en línea el registro y el estado de las papeletas

Los electores de Florida pueden confirmar si figuran como votantes activos a través del sitio web del Departamento de Estado, donde deben ingresar su nombre completo y fecha de nacimiento.

Del mismo modo, quienes enviaron su papeleta por correo pueden rastrear su estado mediante las páginas de las oficinas electorales de cada condado.

En el condado de Broward, más de 800 papeletas llegaron fuera de plazo en las primarias de agosto y 700 se retrasaron en la elección presidencial de 2024. El cierre de centros de procesamiento postal en Fort Lauderdale y Pembroke Pines —cuyas operaciones fueron trasladadas a Opa-locka, en el condado de Miami-Dade— añade demoras al trayecto del correo en esa zona del sur de Florida.

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El traslado de centros postales a Opa-locka ocasionó retrasos en la entrega de papeletas en el condado de Broward (REUTERS/Mike Blake)

Ron DeSantis no puede competir por un tercer mandato consecutivo como gobernador

La elección del 3 de noviembre incluye la carrera por la gobernación del estado. El actual mandatario, Ron DeSantis, no figura en la papeleta porque el artículo IV de la Constitución de Florida prohíbe tres períodos consecutivos en el cargo. DeSantis dejará la mansión del gobernador el 5 de enero de 2027.