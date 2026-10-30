Estados Unidos confirma la disponibilidad nacional del pasaporte conmemorativo Patriot Passport de Trump: cómo solicitarlo

El Departamento de Estado de Estados Unidos puso a disposición el Patriot Passport con motivo del 250 aniversario del país. (Departamento de Estado de EE. UU./Imagen cedida a través de REUTERS)

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El Departamento de Estado de Estados Unidos puso a disposición de la ciudadanía el Patriot Passport, un pasaporte conmemorativo de edición limitada creado con motivo del 250° aniversario del país. El documento ya se encuentra disponible a escala nacional ante la demanda popular, según consta en las directrices oficiales. Las personas interesadas pueden tramitar esta libreta especial a través de centros de aceptación autorizados, oficinas federales y envíos postales en todo el territorio estadounidense.

Esta versión conmemorativa cuenta con arte personalizado e imágenes mejoradas en las cubiertas frontal, posterior e interior. A pesar de estas modificaciones de diseño, la libreta posee el mismo valor legal y conserva todas las medidas avanzadas de seguridad que caracterizan a los pasaportes regulares estadounidenses como documentos de identidad y viaje internacional.

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El programa oficial prevé la emisión de 250.000 libretas conmemorativas

La iniciativa federal contempla una tirada de 250.000 pasaportes conmemorativos, una cifra fijada para facilitar el acceso de la población a este recuerdo histórico. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, el arte gráfico exclusivo distingue a esta partida conmemorativa de las libretas ordinarias sin alterar los estándares técnicos requeridos en los controles de aduana e inmigración.

El documento conmemorativo mantiene el mismo valor legal y las medidas de seguridad de las libretas ordinarias. (REUTERS/Umit Bektas)

Quienes reciban este documento dispondrán de una libreta estándar de 26 páginas. Las autoridades gubernamentales precisaron que las libretas de gran formato con 50 páginas se mantienen bajo el diseño gráfico tradicional, por lo que el diseño alusivo al aniversario solo se entrega en el formato regular de páginas.

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Los pasos obligatorios para tramitar la libreta especial en canales presenciales y postales

La solicitud del pasaporte conmemorativo de Estados Unidos exige un procedimiento presencial o por correspondencia postal, debido a que las disposiciones oficiales establecen de forma estricta que no es posible gestionar el documento mediante la renovación por internet. Asimismo, las autoridades aclararon que esta edición no se encuentra disponible en embajadas ni consulados en el exterior.

Quienes busquen obtenerla deben completar los siguientes pasos:

Paso 1: Seleccionar el canal de atención autorizado

Instalaciones de aceptación locales: acudir a una de las más de 7.500 instalaciones de aceptación habilitadas en oficinas del servicio postal, bibliotecas públicas y secretarías judiciales de todo el país.

Renovación por correo postal: remitir la solicitud por correspondencia si el solicitante reúne las condiciones reglamentarias para renovar bajo esta modalidad.

Cita presencial en agencias o centros de pasaportes: coordinar un turno telefónico al 1-877-487-2778 (marcar la opción 9 del menú) para servicios regulares o expeditos. La confirmación de la cita llega por correo electrónico. La prueba de viaje internacional en un plazo menor a dos semanas solo se exige a quienes demandan atención de extrema urgencia; en los demás casos, el funcionario procesa el pedido y la libreta llega luego por correspondencia.

Jornadas especiales de solicitud: asistir a eventos públicos organizados por las agencias federales de pasaportes en diferentes localidades del país.

Paso 2: Completar el formulario reglamentario según el perfil del solicitante

Presentar el formulario DS-11 si la persona gestiona el pasaporte por primera vez, si el trámite corresponde a un menor de 16 años, a jóvenes de 16 y 17 años, o a solicitantes que carecen de aptitud para la renovación postal.

Presentar el formulario DS-82 en los casos de adultos que cumplen las pautas para renovar por correspondencia postal.

Paso 3: Adjuntar la declaración formal de solicitud conmemorativa

Anexar al expediente la declaración formal de solicitud de pasaporte conmemorativo debidamente completada. Este documento constituye un requisito indispensable para acceder al cupo de las 250.000 piezas. En las entrevistas presenciales ante funcionarios en agencias y eventos, el interesado debe manifestar verbalmente al empleado consular su voluntad de recibir la edición conmemorativa.

Paso 4: Cubrir las tasas y tarifas oficiales habituales

Abonar los aranceles vigentes para libretas estándar. Las autoridades consulares determinaron que el trámite se rige por las tarifas y los plazos de procesamiento habituales del sistema federal, por lo que no existe ningún recargo monetario adicional por el diseño histórico. El tiempo de entrega final dependerá de si el titular elige el servicio ordinario o el procesamiento acelerado.

Los canales excluidos y el sistema de distribución postal del documento conmemorativo

El Departamento de Estado remarcó que el sistema virtual de renovación no admite solicitudes del Patriot Passport. De igual forma, las sedes diplomáticas estadounidenses en el extranjero carecen de autorización para emitir esta tirada histórica, lo que restringe el trámite exclusivamente a las vías físicas y postales dentro del territorio nacional.

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Una vez que el centro consular valida los antecedentes y la declaración anexa, la libreta se imprime dentro del cupo conmemorativo y se remite al domicilio del ciudadano mediante el servicio postal oficial. El solicitante puede optar por el envío postal estándar prioritario o por servicios de entrega rápida con seguimiento de uno a tres días, según la disponibilidad del sistema federal de correo.