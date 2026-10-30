La Unión Europea y Canadá firmaron una alianza estratégica sobre comercio, energía, defensa e inteligencia artificial

Canadá y la Unión Europea suscribieron en Montreal la Alianza para el Futuro para coordinar políticas en comercio, tecnología y defensa. (Christopher Katsarov/Pool via REUTERS)

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Canadá y la Unión Europea firmaron este viernes una serie de acuerdos sobre Ucrania, minerales críticos e inteligencia artificial (IA) al cierre de una cumbre de dos días en Montreal, en la que lanzaron la llamada “Alianza para el Futuro”. El primer ministro canadiense, Mark Carney, calificó la jornada de “histórica” y adelantó que sienta las bases para que su país se convierta en el primer “miembro asociado” de la UE.

El acuerdo llega en un contexto de fuertes tensiones comerciales desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó al poder en 2025. El mandatario estadounidense ha advertido que podría considerar unos vínculos más profundos entre la UE y Canadá como un “acto hostil” que requeriría represalias arancelarias.

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El presidente del Consejo Europeo, António Costa, insistió en que se trata de “la asociación más estrecha, más profunda y más sólida jamás concluida entre la Unión Europea y un país no europeo”. “Canadá es, con diferencia, el país más europeo entre los países no europeos”, agregó.

La Alianza para el Futuro entre Canadá y la Unión Europea es un acuerdo estratégico firmado en Montreal que amplía la cooperación en comercio digital, minerales críticos, inteligencia artificial, energía y defensa, con el objetivo declarado de reforzar la soberanía económica de ambos socios frente al dominio de Estados Unidos y China, en un contexto de tensiones comerciales con la administración de Trump.

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Para Carney, la alianza es sinónimo de “soberanía” y de “mayor resiliencia” en un mundo dominado por las superpotencias estadounidense y china. “Por encima de todo, esto trata de soberanía. Nuestra capacidad de vivir nuestras vidas como deseamos”, afirmó el primer ministro.

El Banco Europeo de Inversiones facilitará el flujo de capital para la extracción de minerales críticos en territorio canadiense. (REUTERS/Yves Herman/File Photo)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvo que la cercanía entre ambos socios no depende de la geografía. “No es tan importante dónde están los países en el mapa. Lo importante son los valores que un país defiende y dónde se ubican los países en las relaciones internacionales”, dijo.

Canadá, camino a ser “miembro asociado” de la UE

Aunque la declaración conjunta publicada al cierre de la cumbre no menciona de forma explícita la figura de “miembro asociado” (los líderes acordaron definir una “asociación cada vez más estrecha” de cara a la próxima cumbre de 2027), Carney confirmó que espera cerrar la negociación de esa fórmula en junio.

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“En paralelo, estamos trabajando hacia la asociación más profunda posible, sin llegar a la adhesión, con Canadá convirtiéndose en el primer miembro asociado de la Unión Europea”, declaró Carney.

Mark Carney fijó un cronograma de reuniones institucionales para negociar el estatus de Canadá como miembro asociado de la Unión Europea. (REUTERS/Roger Lemoyne/Pool)

El primer ministro detalló un calendario político concreto: en marzo, el Colegio de Comisarios Europeos se reunirá con el gobierno federal canadiense en Canadá, y en junio Carney participará en una reunión del Consejo Europeo por invitación de Costa para avanzar en las negociaciones.

Von der Leyen reconoció que existen objeciones en Europa a la denominación de “miembro asociado”, pero aseguró que hay “un amplio respaldo y una ambición compartida entre los Estados miembros”, además de una mayoría favorable en el Parlamento Europeo. “Sabemos que Canadá no puede ser miembro de pleno derecho de la Unión Europea, pero tener una relación lo más estrecha posible es nuestro objetivo”, afirmó.

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La futura relación se desarrollará en tres pilares, según Von der Leyen: una mayor coordinación de políticas, una participación canadiense más amplia en programas europeos y una integración institucional más estrecha.

Minerales críticos y gas natural licuado para reducir la dependencia de China

La UE y Canadá acordaron estudiar la posibilidad de aumentar las exportaciones de gas natural licuado (GNL) canadiense a Europa y crear reservas de materias primas críticas para garantizar el suministro a sus industrias. Ambas partes se comprometieron a realizar un estudio de viabilidad a largo plazo sobre los envíos de gas y a explorar mecanismos de almacenamiento de recursos considerados “esenciales” tanto para la industria civil como para la de defensa.

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Donald Trump advirtió posibles represalias arancelarias ante el estrechamiento de los vínculos entre Ottawa y Bruselas. (REUTERS/Roger Lemoyne/Pool)

El subsuelo canadiense cuenta con minerales que la industria europea, dependiente de China, necesita para la fabricación de baterías de autos eléctricos o aerogeneradores. Canadá y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) concluyeron las negociaciones de un acuerdo destinado a facilitar la inversión europea en recursos estratégicos canadienses.

Ambos socios precisaron que el desarrollo de los intercambios de gas deberá ser compatible con sus compromisos climáticos y con el Acuerdo de París. La declaración también contempla mantener la cooperación en tecnologías nucleares, incluido el suministro de uranio, y avanzar en la modernización del acuerdo entre Canadá y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom).

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Bruselas y Ottawa también estudiarán nuevas oportunidades de inversión en terceros países y buscarán reforzar las conexiones entre puertos europeos y canadienses para facilitar el transporte de energía y minerales estratégicos, además de mejorar la protección de infraestructuras marítimas y submarinas.

Inteligencia artificial y comercio digital

Ambas administraciones realizarán estudios de viabilidad para elevar los envíos de gas natural licuado y uranio hacia Europa. (Christinne Muschi/Pool via REUTERS)

La UE y Canadá trabajarán juntos en el ámbito de la IA con el fin de defender su soberanía frente al dominio de Estados Unidos y China en este terreno. En la práctica, investigadores y empresas canadienses podrán acceder a la infraestructura europea de supercomputación, incluido el superordenador JUPITER, que según Carney podría completar en un día cálculos que al equipo de investigación más potente de Canadá le tomarían seis meses.

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Canadá anunció además una inversión de 1.000 millones de dólares en la empresa de IA Cohere, ya aliada con la alemana Aleph Alpha, una medida destinada a reforzar las alternativas soberanas. “No estamos esperando que el futuro de la IA se decida en otro lugar por personas que no conocemos o en las que no confiamos”, insistió Carney.

Los dos socios concluyeron también las negociaciones sustantivas de un acuerdo de comercio digital para facilitar que las empresas operen a ambos lados del Atlántico y muevan datos entre Canadá y Europa, además de un acuerdo de competencia orientado a frenar prácticas anticompetitivas y reducir precios para los consumidores.

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Canadá y la UE explorarán asimismo la vinculación de sus sistemas de pago instantáneo para agilizar y abaratar las transferencias transfronterizas, y comenzarán negociaciones para el acceso canadiense a servicios del sistema satelital europeo Galileo, además de conversaciones exploratorias sobre el marco de cooperación IRIS².

Apoyo a Ucrania y cooperación en seguridad

Canadá confirmó que aportará al préstamo de apoyo de la UE para Ucrania, valorado en 100.000 millones de dólares, en una señal de respaldo al país invadido por Rusia. Carney precisó que la contribución inicial canadiense será de 500 millones de euros.

Las dos partes también acordaron un nuevo mecanismo de seguridad fronteriza y se comprometieron a una cooperación más estrecha en defensa, ciberseguridad, seguridad ártica y la lucha contra la injerencia extranjera. Además, iniciarán negociaciones para ampliar la participación canadiense en el programa europeo de intercambio estudiantil Erasmus+ y explorarán formas de facilitar que los jóvenes estudien y trabajen a ambos lados del Atlántico.

La Alianza para el Futuro podría, con el tiempo, abrirse a otros países afines como Japón, Corea del Sur o Australia, con Canadá y la UE en su núcleo. Carney remarcó que la nueva alianza “no va en contra de nada, sino a favor”, con el objetivo de reforzar la prosperidad, la sostenibilidad y la soberanía de ambos socios, en momentos en que Estados Unidos concentró el 71,7% de las exportaciones de mercancías canadienses en 2025.