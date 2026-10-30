Detienen a cuatro personas por el incendio que destruyó siete negocios en California

Cuatro personas enfrentan cargos por incendio provocado y conspiración en el condado de Los Ángeles (Captura de video)

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Cuatro personas fueron detenidas en el condado de Los Ángeles por su presunta participación en un incendio provocado que causó daños por USD 13 millones y destruyó siete comercios en la calle Main de Santa Clarita, California. La investigación se concentra en el fuego registrado durante la madrugada del 24 de agosto en el sector conocido como Old Town Newhall.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles informó a CBS Los Angeles que los sospechosos fueron ingresados bajo cargos de incendio provocado y conspiración. La nota no identificó a los detenidos ni detalló las circunstancias que condujeron a los arrestos.

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El fuego arrasó siete negocios en Old Town Newhall

El siniestro ocurrió durante la madrugada del 24 de agosto en la calle Main del distrito histórico Old Town Newhall (Captura de video)

El siniestro se originó en la cuadra 24000 de Main Street, en el distrito histórico de Old Town Newhall, de acuerdo con la información divulgada por el Departamento del Sheriff y recogida por CBS Los Angeles. Las llamas destruyeron siete edificios ocupados por negocios locales, lo que dejó pérdidas estimadas en USD 13 millones.

Las autoridades no precisaron en el reporte qué establecimientos resultaron afectados ni si había personas dentro de los inmuebles al momento del incendio. Tampoco se difundieron detalles sobre posibles heridos, por lo que la investigación permanece centrada, hasta ahora, en el alcance material del ataque y en la responsabilidad penal de los cuatro arrestados.

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El caso quedó a cargo de la Unidad de Incendios Provocados y Explosivos del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles. Esa división inició las pesquisas tras el fuego y, según señaló el capitán Robbie Royster, siguió las pistas obtenidas desde las primeras horas de la investigación.

“Estoy sumamente orgulloso de la dedicación, el profesionalismo y los esfuerzos incansables de nuestros investigadores de la Unidad de Incendios Provocados y Explosivos”, afirmó Royster en declaraciones difundidas por CBS Los Angeles. El capitán sostuvo que los agentes trabajaron desde el día del incendio para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

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La investigación derivó en cargos por incendio provocado y conspiración

Las llamas destruyeron siete negocios locales y causaron pérdidas estimadas en 13 millones de dólares en Santa Clarita (Captura de video)

Royster aseguró que sus investigadores “han trabajado sin descanso para descubrir los hechos y seguir cada pista”. A su juicio, los arrestos representan una muestra del trabajo realizado por la unidad especializada y de su compromiso para que los involucrados enfrenten consecuencias judiciales.

La información publicada no establece cuál habría sido el posible móvil del incendio ni si los cuatro sospechosos actuaron de manera conjunta en el lugar. Sin embargo, el cargo de conspiración implica que los investigadores atribuyen al grupo una presunta coordinación vinculada al hecho, además de la acusación por incendio provocado.

Las autoridades tampoco comunicaron cuándo se produjeron las detenciones ni si los acusados ya comparecieron ante un tribunal. La causa continuará su curso judicial conforme a las leyes de California, mientras la fiscalía evalúa los elementos reunidos por los investigadores, según se desprende de la información oficial citada por el medio estadounidense.

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El Departamento del Sheriff pidió a quienes puedan aportar datos que contacten a su Unidad de Incendios Provocados y Explosivos. También indicó que las personas que prefieran preservar su identidad pueden comunicarse con Crime Stoppers, la línea de denuncias anónimas.

El ayuntamiento prometió reconstruir la zona comercial afectada

Un día después del incendio, el Concejo Municipal de Santa Clarita se comprometió a avanzar con rapidez en la recuperación de Old Town Newhall, aseguró CBS Los Angeles. La zona afectada reúne comercios locales sobre Main Street, uno de los corredores del distrito histórico de la ciudad.

El concejal Bill Miranda planteó entonces que la reconstrucción no debía prolongarse durante años. “Somos Santa Clarita. No vamos a tardar cinco años en reconstruir”, manifestó en agosto, tal y como recogió la cadena local.

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La promesa municipal se produjo antes de que se anunciaran los cuatro arrestos y en medio de la evaluación de los daños causados a los negocios. Por ahora, no se ha informado un calendario público para la reapertura de los comercios destruidos ni el inicio de obras de reconstrucción.

El avance de la causa penal y el proceso de recuperación urbana siguen siendo los dos frentes abiertos tras el incendio de agosto. Las autoridades mantienen vigente el pedido de colaboración ciudadana para completar la investigación sobre el ataque que dejó pérdidas por USD 13 millones en el centro histórico de Santa Clarita.

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